Spartacus (Spartaküs) Benzeri Diziler
Spartacus benzeri diziler izleyerek keyifli zaman geçirebilirsiniz. Peki, büyük hayran kitlesine sahip Spartacus yerine izlenecek diziler hangileri?
2010 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2013 yılında sona eren Spartacus: Blood and Sand dizisini beğenen kişiler için Spartacus benzeri diziler listesi hazırladık. Hazırladığımız listede uzun süre boyunca keyifli vakit geçirilmesine imkân tanıyan yapımlar yer alıyor.
Yayımlandığı dönemde tüm dünyada büyük bir popülerliğe ulaşan Spartacus konusu ve oyuncuları ile öne çıkıyor. 2013 yılında sona eren dizinin ardından Spartacus: Gods of the Arena isimli mini dizi izleyicilerle buluştu. Eğer bu yapımları beğendiyseniz Spartacus tarzı diziler listemize göz atabilirsiniz.
Spartacus Benzeri Diziler Listesi
- Rome
- Roman Empire
- Britannia
- Vikings
- Romulus
- Barbarians
- Marco Polo
- Vikings: Valhalla
- The Last Kingdom
- Game of Thrones
Adını Daha Önce Hiç Duymadığınız Underrated Filmler
Bazen bazı filmler vardır, izledikten sonra ne kadar az bilindiğine ve ne kadar az puan aldığına inanamazsınız. Underrated diye tabir ettiğimiz bu filmler pek çok kişiyi etkisi altına alsa da genel izleyiciye maalesef pek ulaşamıyorlar.
Spartacus alternatifi diziler listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Rome
- IMDb Puanı: 8,7
- Yaş Sınırı: TV-MA
- Oyuncular: Kevin McKidd, Ray Stevenson, Polly Walker ve dahası
Netflix Dizi Önerileri - Kasım 2023
Netflix dizi önerileri söz konusu olduğunda size yeterince yardımcı olamıyor mu? Dijital yayın platformunun dizi önerme algoritmasına rağmen Netflix'te hangi dizi izlenmeli 2023 yılında gibi sorularınız varsa tam olarak sizin için hazırladığımız listemize göz atmak isteyebilirsiniz.
Bruno Heller, William J. MacDonald ve John Milius tarafından yaratılan Rome, 2005 yılında yayımlanmaya başladı ve 2007 yılında sona erdi. Popüler dizi, Roma Cumhuriyeti'nin Roma İmparatorluğuna dönüşmesini ve ayrıca senatoda yaşanan olayları konu alıyor.
Roman Empire
- IMDb Puanı: 7,0
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Sean Bean, Aaron Jakubenko, Edwin Wright ve dahası
Netflix'in İzlemeden Geçmemeniz Gereken En İyi Belgeselleri
Netflix belgeselleri, insanların keyifli vakit geçirirken aynı zamanda pek çok konu hakkında bilgi sahibi olmasına imkân tanıyor.
Bir belgesel dizisi olan Roman Empire, Komodus, Jül Sezar ve Caligula'yı konu alıyor.2016 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2019 yılında sona eren yapım 3 sezondan oluşuyor. Belgeseli Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
Britannia
- IMDb Puanı: 6,9
- Yaş Sınırı: TV-MA
- Oyuncular: David Morrissey, Eleanor Worthington-Cox, Mackenzie Crook ve dahası
Gereğinden Fazla Abartılan Overrated Filmler
Bazı filmler vardır, çok iyidir ve hak ettiği değeri alır. Bu zaten beklenen bir şeydir değil mi? İyi olan bir şey başarılı olur ve herkes tarafından konuşulur.
Spartacus gibi diziler arasında Britannia da bulunuyor. Britannia, Romalıların Britanya'yı işgal ettiği zamanda geçen, milattan sonra 43 yılındaki Britanya'yı konu alan bir dizidir. David Morrissey, buna son vermek üzere Britanya'ya dönen komutanı canlandırıyor.
Vikings
- IMDb Puanı: 8,5
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Clive Standen ve dahası
2013 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2020 yılında sona eren dizi, Viking Ragnar Lothbrok ve arkadaşlarının hikâyesini konu alıyor. Michael Hirst tarafından yaratılan dizi 6 sezondan oluşuyor. Popüler diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
Romulus
- IMDb Puanı: 7,0
- Oyuncular: Andrea Arcangeli, Marianna Fontana, Francesco Di Napoli ve dahası
2020 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, Romulus ve ikiz kardeşi Remus'un hikâyesini anlatıyor. Dram, fantastik ve tarih türlerindeki dizi ayrıca Roma'nın kuruluşunu konu alıyor. Dizide toplamda iki sezon mevcut.
Barbarians
- IMDb Puanı: 7,2
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Laurence Rupp, Jeanne Goursaud, David Schütter ve dahası
Barbarians dizisinde Romalı subay, kendisini yetiştiren imparatorluk ile asıl kabilesi arasında kalır. Bu, büyük bir tarihi mücadeleye yol açar. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin 2 sezonu bulunuyor. Arne Nolting, Jan Martin Scharf ve Andreas Heckmann tarafından yaratılan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
Marco Polo
- IMDb Puanı: 8,0
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Lorenzo Richelmy, Benedict Wong, Chin Han ve dahası
13. yüzyıl Moğolistan'ında geçen dizi, ünlü gezgin Marco Polo'nun, Kubilay Han'ın sarayındaki maceralarını konu alıyor. John Fusco tarafından yaratıaln dizi 2014-2016 yılları arasında yayımlandı. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz yapımda 2 sezon mevcut.
Vikings: Valhalla
- IMDb Puanı: 7,3
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Sam Corlett, Leo Suter, Frida Gustavsson ve dahası
2022 yılında yayımlanmaya başlayan Vikings: Valhalla, Vikings dizisinde yaşanan olaylardan yüz yıl sonrasını konu alıyor. Popüler dizi Leif Erikson, Freydis, Harald Hardrada ve Horman Kralı William'ın maceralarına odaklanıyor. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz dizide 2 sezon bulunuyor.
The Last Kingdom
- IMDb Puanı: 8,5
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Alexander Dreymon, Emily Cox, David Dawson ve dahası
Büyük Alfred, krallığını İskandinavyalılara karşı savunur. Sakson olarak doğup Vikingler tarafından yetiştirilen Uhtred ise hakkını aramaya karar verir. 5 sezondan oluşan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
Game of Thrones
- IMDb Puanı: 9,2
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington ve dahası
Game Of Thrones Benzeri Diziler
Dünyanın en çok konuşulan dizilerinden biri olan Game of Thrones, beraberinden birçok benzer diziyi getirdi. Öyle ki insanlar arama motorlarından Game of Thrones benzeri dizler aratmaya başladı.
George R. R. Martin tarafından yazılan roman serisi A Song of Ice and Fire’dan (Buz ve Ateşin Şarkısı) uyarlanan dizide dokuz asil aile, Westeros toprakları üzerinde taht mücadelesi veriyor. 73 bölümden oluşan dizinin senaristliğini David Benioff, D. B. Weiss, George R. R. Martin ve Jane Espenson üstlendi.
Bu rehberde Spartacus benzeri diziler listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı dizi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumalr kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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