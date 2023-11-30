Spartacus (Spartaküs) Benzeri Diziler

2010 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2013 yılında sona eren Spartacus: Blood and Sand dizisini beğenen kişiler için Spartacus benzeri diziler listesi hazırladık. Hazırladığımız listede uzun süre boyunca keyifli vakit geçirilmesine imkân tanıyan yapımlar yer alıyor.

Yayımlandığı dönemde tüm dünyada büyük bir popülerliğe ulaşan Spartacus konusu ve oyuncuları ile öne çıkıyor. 2013 yılında sona eren dizinin ardından Spartacus: Gods of the Arena isimli mini dizi izleyicilerle buluştu. Eğer bu yapımları beğendiyseniz Spartacus tarzı diziler listemize göz atabilirsiniz.

Spartacus Benzeri Diziler Listesi

Rome

Roman Empire

Britannia

Vikings

Romulus

Barbarians

Marco Polo

Vikings: Valhalla

The Last Kingdom

Game of Thrones

Spartacus alternatifi diziler listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Rome

IMDb Puanı : 8,7

: 8,7 Yaş Sınırı : TV-MA

: TV-MA Oyuncular: Kevin McKidd, Ray Stevenson, Polly Walker ve dahası

Bruno Heller, William J. MacDonald ve John Milius tarafından yaratılan Rome, 2005 yılında yayımlanmaya başladı ve 2007 yılında sona erdi. Popüler dizi, Roma Cumhuriyeti'nin Roma İmparatorluğuna dönüşmesini ve ayrıca senatoda yaşanan olayları konu alıyor.

Roman Empire

IMDb Puanı : 7,0

: 7,0 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Sean Bean, Aaron Jakubenko, Edwin Wright ve dahası

Bir belgesel dizisi olan Roman Empire, Komodus, Jül Sezar ve Caligula'yı konu alıyor.2016 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2019 yılında sona eren yapım 3 sezondan oluşuyor. Belgeseli Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Britannia

IMDb Puanı : 6,9

: 6,9 Yaş Sınırı : TV-MA

: TV-MA Oyuncular: David Morrissey, Eleanor Worthington-Cox, Mackenzie Crook ve dahası

Spartacus gibi diziler arasında Britannia da bulunuyor. Britannia, Romalıların Britanya'yı işgal ettiği zamanda geçen, milattan sonra 43 yılındaki Britanya'yı konu alan bir dizidir. David Morrissey, buna son vermek üzere Britanya'ya dönen komutanı canlandırıyor.

Vikings

IMDb Puanı : 8,5

: 8,5 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Clive Standen ve dahası

2013 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2020 yılında sona eren dizi, Viking Ragnar Lothbrok ve arkadaşlarının hikâyesini konu alıyor. Michael Hirst tarafından yaratılan dizi 6 sezondan oluşuyor. Popüler diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Romulus

IMDb Puanı : 7,0

: 7,0 Oyuncular: Andrea Arcangeli, Marianna Fontana, Francesco Di Napoli ve dahası

2020 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, Romulus ve ikiz kardeşi Remus'un hikâyesini anlatıyor. Dram, fantastik ve tarih türlerindeki dizi ayrıca Roma'nın kuruluşunu konu alıyor. Dizide toplamda iki sezon mevcut.

Barbarians

IMDb Puanı : 7,2

: 7,2 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Laurence Rupp, Jeanne Goursaud, David Schütter ve dahası

Barbarians dizisinde Romalı subay, kendisini yetiştiren imparatorluk ile asıl kabilesi arasında kalır. Bu, büyük bir tarihi mücadeleye yol açar. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin 2 sezonu bulunuyor. Arne Nolting, Jan Martin Scharf ve Andreas Heckmann tarafından yaratılan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Marco Polo

IMDb Puanı : 8,0

: 8,0 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Lorenzo Richelmy, Benedict Wong, Chin Han ve dahası

13. yüzyıl Moğolistan'ında geçen dizi, ünlü gezgin Marco Polo'nun, Kubilay Han'ın sarayındaki maceralarını konu alıyor. John Fusco tarafından yaratıaln dizi 2014-2016 yılları arasında yayımlandı. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz yapımda 2 sezon mevcut.

Vikings: Valhalla

IMDb Puanı : 7,3

: 7,3 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Sam Corlett, Leo Suter, Frida Gustavsson ve dahası

2022 yılında yayımlanmaya başlayan Vikings: Valhalla, Vikings dizisinde yaşanan olaylardan yüz yıl sonrasını konu alıyor. Popüler dizi Leif Erikson, Freydis, Harald Hardrada ve Horman Kralı William'ın maceralarına odaklanıyor. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz dizide 2 sezon bulunuyor.

The Last Kingdom

IMDb Puanı : 8,5

: 8,5 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Alexander Dreymon, Emily Cox, David Dawson ve dahası

Büyük Alfred, krallığını İskandinavyalılara karşı savunur. Sakson olarak doğup Vikingler tarafından yetiştirilen Uhtred ise hakkını aramaya karar verir. 5 sezondan oluşan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Game of Thrones

IMDb Puanı : 9,2

: 9,2 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington ve dahası

George R. R. Martin tarafından yazılan roman serisi A Song of Ice and Fire’dan (Buz ve Ateşin Şarkısı) uyarlanan dizide dokuz asil aile, Westeros toprakları üzerinde taht mücadelesi veriyor. 73 bölümden oluşan dizinin senaristliğini David Benioff, D. B. Weiss, George R. R. Martin ve Jane Espenson üstlendi.

Bu rehberde Spartacus benzeri diziler listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı dizi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumalr kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.