1928 doğumlu olan Kubrick, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi yönetmenlerden biri. 70 yıllık ömründe pek çok efsanevi filme imzasını atmış bir yönetmendir. Kubrick filmleri, genellikle çok yoğun sembolizm içeren, oldukça detaylı düşünülmüş ve aşırı mükemmeliyetçi eserlerdir. Ünlü yönetmen Kubrick filmleri kadar kadar kişiliği ve film setindeki tavrıyla da oldukça konuşulan bir yönetmen haline gelmiştir. Öyle ki, pek çok oyuncu Stanley Kubrick ile film çektikten sonra depresyona girmiş, kariyerlerini sorgulamıştır. Kubrick aşırı takıntılı, detaycı ve mükemmelliyetçi olduğu için setteki herkese zor bir süreç yaşatmış diyebiliriz.

Stanley Kubrick’in akıl ve detay dolu filmleri bugün hala şaheser konumunda. Sizler için en iyi Stanley Kubrick filmlerini sıraladık. Aşağıdaki Stanley Kubrick filmleri IMDB puanına göre sıralanmıştır. Şimdiden iyi seyirler dileriz.

En İyi Stanley Kubrick Filmleri

Dr. Strangelove

2001: A Space Odyssey

A Clockwork Orange

The Shining

Full Metal Jacket

Eyes Wide Shut

Stanley Kubrick’in pek çok başka filmi olsa da sizler için seçtiğimiz liste bu şekilde. Öyle ki Stanley Kubrick eski bazı filmlerini insanlar izlemesin diye toplatmıştır. Stanley Kubrick gibi mükemmeliyetçi ve takıntılı bir insan, kariyerinin ilk dönemindeki hatalarla dolu filmlerini kendisi bile görmek istemiyordu. Biz de bu nedenle Kubrick filmlerinden en iyilerini listeledik.

Dr. Strangelove (1964)

Tam adı “Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb” olan film ülkemizde Garip Doktor ismiyle de biliniyor. Kubirck’in en aykırı işlerinden biri olarak kabul edilir. Kara mizahın en iyi örneklerinden biri olan Dr Strangelove, savaşı çok ilginç bir üslup ile size anlatıyor. Nükleer bombalar, savaşlar ve pek çok siyasi olay hakkında üst düzey diyebileceğimiz bir mizah oluşturan Stanley Kubrick, sizi tedirgin bir biçimde güldürecek. Filmdeki oyuncuların oyunculuk seviyesi de inanılmaz düzeyde.

Oyuncular: Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden.

IMDB Puanı: 8.4

2001: A Space Odyssey (1968)

Bilim kurgu türünün en iyilerinden kabul edilen 2001: A Space Odyssey, ülkemizde Uzay Yolu Macerası ismiyle de biliniyor. Arthur C. Clarke’ın aynı adlı romanından uyarlanan bu film, kitaptan uyarlanan en iyi filmlerden bir tanesidir. 1968 yılında çekilen filmin 2001 tasviri oldukça tüyler ürpertici. Kubrick’in geleceğe doğru yaptığı pek çok tahminin tuttuğunu bu filmde görebiliyoruz. Dönemin yapay zekaya olan bakış açısını ve uzay tasvirini görmek için çok önemli bir eser olan 2001: A Space Odyssey, bilim kurgu severlerin kesinlikle izlemesi gereken bir film. Günümüz filmlerine göre biraz yavaş bir film olsa da muhakkak büyük bir sabırla izlenmesi gerekiyor.

Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester.

IMDB Puanı: 8.3

A Clockwork Orange (1971)

Otomatik Portakal, Kubrick’in sansasyonel yaratan filmlerinden birisi. Gelecekte geçen bu filmde azılı suçluları ehlileştirmek için geliştirilen bir teknolojiye tanıklık ediyoruz. İlk başta çok iyi gözüken bu teknolojinin uygulamalarını ve sonuçlarını gördüğümüzde ise işlerin pek de planlandığı gibi gitmediğini anlıyoruz. İzlerken ahlaksal bir sorguya girebileceğiniz bu filmi mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz.

Oyuncular: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates.

IMDB Puanı: 8.3

The Shining (1980)

Ülkemizde Cinnet ismiyle bilinen bu film, korku türünün en iyi örneklerinden bir tanesidir. Günümüzde klasikleşmiş ve kalıplaşmış pek çok imgenin, klişenin temellerinin atıldığı bu film sıradan bir korku filminden çok daha fazlası. Yönetmen Kubrick’in en meşhur filmlerinden birisi olan The Shining, ıssız ve izole edilmiş devasa bir otelde kış boyunca konaklayacak olan yazarın ve ailesinin konaklaması için ayrılmış. Delirmenin nasıl gerçekleştiğini gördüğümüz bu film sizi oturduğunuz yere çivileyecek cinsten. En iyi kült filmlerden biri olan The Shining’i mutlaka izlemelisiniz.

Oyuncular: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd.

IMDB Puanı: 8.4

Full Metal Jacket (1987)

2 bölümden oluşan bu film, askerlik ve savaş konseptini daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde sizlere yansıtıyor. Filmin ilk yarısında genç erkeklerin askerlik sürecinde yaşadığı absürd bir takım olaylar işlenmiş, ikinci kısımda ise bu askerlik süreçlerine şahit olduğumuz askerlerin savaştaki konumlarını görüyoruz. Askerliğe ve savaşa farklı bir açıyla bakmak isteyenlerin Full Metal Jacket’i mutlaka izlemeleri gerekir.

Oyuncular: Matthew Modine, R. Lee Ermey, Vincent D'Onofrio.

IMDB Puanı: 8.3

Eyes Wide Shut (1999)

Türkçeye Gözleri Tamamen Kapalı şeklinde çevrilen bu film Kubrick’in sembolizminin ve detaycılığının en bariz şekilde görülebileceği filmlerden bir tanesi. Kubrick’in de ustalık eseri diye nitelendirilebilecek bu film göründüğünden çok daha fazlasına sahip. Kubirck’in ölümünden çok kısa bir süre önce çıkmasından ötürü bu film hakkında birçok komplo teorisi de üretilmiştir. Oyuncu kadrosununda pek çok yıldız ismin bulunması da bu filmin geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunmuştur.

Oyuncular: Tom Cruise, Nicole Kidman, Todd Field

IMDB Puanı: 7.5

Görüldüğü üzere Kubrick filmleri birçok farklı sinema türünde olabiliyor. Kara komedi, savaş, gizem, korku ve çok daha fazlası Kubrick’in filmlerinde konu edilebiliyor. Usta bir yönetmen olan Kubirck’in filmleri sinemaya ilgisi olan herkesin izlemesi gereken eserlerdir.

En iyi Stanley Kubrick filmleri listesi bu kadardı. Sizin favoriniz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel teknoloji ve oyun haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.