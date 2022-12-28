Bir kulaklık veya hoparlör alırken dikkatinizi çeken bir şey olmuştur. O da mono veya store. Her gün binlerce, milyonlarca alışveriş yapılırken en çok satılanlar arasında kulaklık ve hoparlör da mevcuttur. Ancak insanlar binlerce kulaklık arasından en iyisini seçmek de zorlanmaktadır ve bunun için filtreleme yapmaktadır. Fiyat, marka filtrelemesi yaparken birçok kişi sıkıntı yaşamamak da ancak konu store ya da mono'ya gelince sıkıntı yaşıyor. Çünkü ikisinin ne olduğunu bilmiyorlar. Peki store ve mono arasındaki fark nedir? Gelin yakından bakalım.

Store ve Mono Arasındaki Fark Nedir?

Store ve mono arasındaki fark, adı üstünden de anlaşılacağı üzere store'un çift kanallı mono ise tek kanaldan ses gelmesin ifade etmektedir. Yani bir kulaklık alırken mono seçerseniz tek bir kanaldan ses gelmektedir.

Örneğin bir müzikte birden çok enstrüman kullanılıyor ve hepsinin sesini ayrı ayırt etmek istiyorsanız çift kanallı bir ses kullanmanız yani store kulaklık kullanmanız gerekmekte. İşte burada devreye store giriyo. Mono ise sesi tek bir yerden almanızı sağlamaktadır.

Daha da açıklayacak olursak mono seçtiğinizde a sesi gelirken store seçtiğinizde a ve b sesleri birlikte gelmektedir. İşte store ve mono arasındaki en büyük farkı budur. Müzik dinlemek açısından store'a çok daha iyi ve verimli olacaktır. Çünkü farklı notaları ve sesleri bir arada dinlemek daha iyi bir müzik kulağı nasıl sahip olmanızı sağlar.

Bu içeriğimizde Mono ve Store arasındaki fark nedir sizler için kısa ve öz şekilde anlattık Peki Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın

Kulaklık veya Hoparlör Seçerken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekiyor?

Bildiğiniz üzere kulaklık veya hoparlör seçerken birçok seçenek ile karşılaşmanız olağan bir durumdur. Burada marka fiyat büyük etken olsa da kaç Hertz özelliğine sahip olduğu da önemli bir rol taşımakta.

Bu nedenle kulaklık veya hoparlör seçerken dikkat etmeniz gerekenler den en önemli iki özellik kaç Hertz ses verdiği yani frekansın ne kadar olduğu store mu yoksa mono mu oldu yani tek kanallı bir ses mi geldiği yoksa çift kanallı bir ses mi geldiği rol taşımakta. Bu iki özelliği bakarak ve marka ve fiyatı da bir arada tutarak çok rahat bir şekilde kulaklık ya da hoparlör seçebilirsiniz.

Bu içeriğimizde sürekli kulaklık alırken karşımıza sürekli çıkan store ve mono konusuna değindik. Peki, sizler store mu tercih ediyorsunuz yoksa monu mu neden? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.