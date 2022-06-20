Stranger Things Oyuncuları ve Konusu

İlgi çekici sürükleyici dizinin ilk sezonu Temmuz 2016 yılında yayımlandı. Stranger Things dizisi, ABD yapımı bilim kurgu ve korku dizisidir. Stranger Things oyuncuları hikayesi, Indiana eyaletinin kurgulanmış bir Hawkins kasabasında 1980’li yıllarda geçmektedir. 4 Sezondan oluşan dizinin konusu, kasabada oluşan doğaüstü olayların gerçekleşmesi ve bir çocuğun ortadan kaybolmasıyla başlamaktadır. Dizi, kaybolan çocuğun arkadaşlarını aramaya başlayan üç çocuğa yardım eden psikokinetik güçlere sahip olan bir kızın ortaya çıkması üzerine yapılan araştırmaları anlatmaktadır.

Stranger Things Konusu

Stranger Things karakterleri başlarından paranormal olaylar geçen Hawkins Ulusal Laboratuvarı, aslında sözde ABD enerji bakanlığı bağlı bir bilimsel araştırma merkezidir ama tabi ki sözde bilimsel araştırma laboratuvarında doğaüstü ve paranormal alanlarda insanlar üzerinde deneyler yapılmaktadır. Dizinin ilk sezonu 15 Temmuz 2016 yılında Netflix platformu üzerinden yayınlandı, Stranger Things 4 sezon ve 36 bölümden oluşmakta merak uyandırıcı ve sürükleyici olan dizi birçok izleyici tarafından tam puan aldığını da söyleyebiliriz.

Stranger Things Dizisinin IMDb Puanı: 8.7

Stranger Things Oyuncuları

Winona Ryder (Başrol)

David Harbour (Başrol)

Millie Bobby Brown (Başrol)

Finn Wolfhard

Gaten Matarazzo

Caleb McLaughlin

Noah Schnapp

Sadie Sink

Natalia Dyer

Charlie Heaton

Joe Keery

Maya Hawke

Brett Gelman

Priah Ferguson

Dacre Montgomery

Cara Buono

Matthew Modine

Paul Reiser

Sean Astin

Shannon Purser

Stranger Things Dizisinin Başrol Karakter İncelemeleri

Winona Ryder - Joyce Byers kocası Lonnie'den boşanmış, Will ve Jonathan Byers'ın annesi.

David Harbour - Jim Hopper, Emniyet amiri ve alkolik birisi.

Millie Bobby Brown[12] - Jane Ives / Eleven psikokinetik yeteneklere, olağanüstü güçlere sahip olan ve kayıp çocuğu aramaya çalışan kişilerle arkadaş olan kız.

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