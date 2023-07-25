Sustainable Stream Nedir? Avantajları Nelerdir?

Sürdürülebilir bir video içerik platformu olan ‘Sustainable Stream’ çevreye duyarlı djiital içerik üreticilerini bir araya getiriyor. Sadece içerik üreticileri için değil, aynı zamanda reklam veren kişi ve kurumlar ile yayıncılar da bu platformda buluşma fırsatı yakalıyor.

Sustaineble Stream, dünyanın dört bir yanında hızlı bir şekilde tüketilmekte olan video içeriklerinin neden olduğu karbon salınımına dikkat çekiyor. Kullanıcı alışkanlıklarını değiştirerek içerik üretiminde çevre dostu bir yaklaşımın benimsenmesini hedefleyen mecrada içerik üreticileri ve yayıncılar için farklı alanlarda avantajlı çözümler sunuluyor.

Peki, Sustainable Stream tam olarak nedir? Bu platformun sağladığı yararlar nelerdir? Bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız, işte bilmeniz gereken detaylar!

Sustainable Stream Nedir?

‘Dünyayı değiştirecek içerik pazarı’ şeklinde tanıtılan Sustainable Stream, iki büyük şirketin ortaklığı ile ortaya çıkıyor. Bu şirketlerden biri dünyaca ünlü video keşfetme araçlarından olan Primis diğeri ise popüler çevrimiçi reklam teknoloji kuruluşlarından olan Magnite.

Sustainable Stream’de geniş kitlelere etkileşimli içeriklerle ulaşarak çevre duyarlılığı hakkında büyük ölçekli bir farkındalık yaratmak isteniyor.

Daha iyi şartlara sahip bir dünya için daha iyi videolar üretmeyi destekleyen Sustainable Stream’de, kullanıcılar çevreye duyarlı içeriklere maruz bırakılarak daha bilinçli topluluklar oluşturmaya çalışılıyor.

Sustainable Stream’de izleyenleri etkisi altına alacak, verimli içerikler üretiliyor. Bu içerikler etkileşim tabanlı olmanın yanı sıra çeşitli para kazanma imkânları da sunuyor. Hem başkalarına ait içerikler hem de platformun kendi ürettiği içerikler bünyesinde yer alıyor. Bu içerikler sürdürülebilirlik inovasyonuna uygun olarak üretilip, sadece ‘çevre’ temalı bir akış oluşturuluyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine odaklanan Sustainable Stream içeriklerinde dört temel konuya dikkat çekiliyor. Bu konuları şu şekilde sıralamak mümkün:

Biyolojik çeşitlilik

İklim Değişikliği

Döngüsellik

Toplum

Ekolojiyi ve dünyayı önemseyen içerik üreticileri, yayıncı ve reklamcıların bu platforma üye olmak için başvuruda bulunması gerekiyor. Bunun için web sitesinde yer alan bir formu doldurmaları yeterli oluyor.

Sustainable Stream Avantajları Nelerdir?