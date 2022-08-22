Teknoloji Nedir, Teknolojinin Yararları Nelerdir?

Bilgisayar ve telefonların gelişmesiyle birlikte yeni bir çağ başlandı ve adına teknoloji denildi. Ancak birçok insanın yanıldığı bir konuysa teknolojinin yeni değil, tarihin çok eskilerine kadar dayanmasıdır.

İnsanoğlunun birçok defa hayatını kurtaran ve aynı zamanda insanlığı yok eden teknoloji, ülkelerin dünya üzerinde söz sahibi olması konusunda oldukça önem taşımaktadır. Peki insanı hem yaşatan hem yok eden bu teknoloji nedir, teknoloji ne demek? Gelin birlikte bakalım.

Teknoloji Nedir?

İnsanların yeni bir şeyler icat etmesi veya hali hazırda var olan ürünü geliştirmesine teknoloji denilebilir. Teknoloji çok geniş bir alan olmakla beraber dünyada sanayinin büyümesiyle yayıldı. Ondan önceleri de bulunsa dahi maatbanın icadı ile birlikte tüm dünyada yayılmaya başlayacak ve dünyanın kaderini tekrar çizecekti. İnsanlar teknolojinin faydalarını ve zararlarını konuşmaya da kısa bir süre sonra başlamış çünkü doğru kullanılmadığı taktirde kötü sonuçlar doğrabiliyordu.

Her ne kadar kötü olsa dahi savaşların gerçekleşmesi teknolojinin ilerlemesinde çok fayda gösterdi. Öyle ki 1400 ve 1500'lü yıllarda ateşli silahlar geliştirilmiş ve uzun bir süre savaşlarda kullanılan ok, yay veya kılıç gibi aletlerin yerini bir süre sonra almıştı. Teknoloji ne demek? Diye sorulduğunda kısaca: Bilgi ve birikimlerin bilimsel yöntemlerle kullanılıp hali hazırda var olan veya yeni icatlar ortaya konulması denilebilir.,

Teknolojinin Yararları Nedir?

Teknolojinin insanoğluna en büyük yararları arasında zamanda tasarruf sağlaması denilebilir. Telefonun, internetin ve diğer ulaşım yollarının hayatımıza girmesiyle birlikte insanlar iletişim kurarken en hızlı yolu bulmuştur. Yaşama doğrudan etki eden teknoloji, sağlık sektöründe bir çağ atlatmış ve birçok insanın hayatının kurtulmasını sağlamıştır. Özellikle bilgisayar teknolojisinin ve internetin hayatımıza girmesiyle birlikte insanlar birçok bilgi ve habere anında ulaşabilmiş kendini geliştirebilmiştir.

Sadece zamandan tasarruf sağlamamış birçok yeni mesleğide beraberinde getiren teknoloji, insanları uzaya gitmesine hatta Ay'a ayak basmasına kadar faydaları vardır. Günümüzde teknoloji denilince belki de akla sadece bilgisayarlar gelmektedir. Elbette bilgisayarların var olması teknolojinin gelişmesinde çok fayda sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Fakat teknoloji denilince akla sanayi, tarım, sağlık, ulaşım, eğitim ve askeri alan gibi birçok alanlar gelebilir.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte uçaklar kıtalar arası uçmayı başarabilmiş, tarımda yüksek seviyede verim alınabilmiş, birçok hastalığı teşhis edebilen cihazlar geliştiriilmiştir. Bunun yanında eğitim global bir şekilde tüm dünyaya yayılmıştır. Askeri alanda ise teknoloji dünya üzerinde sürekli gelişmekte ve savaşlarda kullanılmaktadır. Öyle ki savaşların teknolojinin ilerlemesinde çok fayda sağladığını söylemiştik. Dünya savaşları ve diğer savaşlar askeri teknolojilerin gelişmesinde fayda sağlarken bir süre sonra normal insanların kullanabileceği bir türe dönüşmüştür.

Teknolojinin Zararları Nedir?

Teknoloji bir o kadar insanlık için vazgeçilmez ve yararı olan bir şey olsa da bir o kadar da zararı bulunmaktadır. Öyle ki askeri teknolojinin gelişmesi atom bombasının üretilmesine ve binlerce insanın hayatının son bulmasına neden olmuştur. İnternet teknolojisi birçok yararlı bilgiyi hayatımıza sokarken birçok zararlı bilgi ve komple teorisini getirmiş, insanları manipüle etmekte kullanılmıştır.

Özellikle bilgisayarların hayatımıza girdikten sonra yazılım sektöründe bir büyüme kat etse dahi, bir o kadar da siber korsan türetmiş ve ülke ve şirketleri sıkıntıya sokmuştur. İnsanların sağlıklarıyla oynamak için birçok sahte tedaviler ve ilaçlarda internet ortamında gezmekte ve teknolojinin zararlarını bize göstermektedir. Bununla kalmayıp insanlara zamandan tasarruf ettirirken bir o kadarda boş veya zararlı denilebilecek içeriklerlede insanların zamanlarından çalmıştır. Teknolojinin zararlarından biri de Siberkonria adlı bir hastalık ortaya koymasıdır.

Teknoloji Bağımlılığı Nedir?

1989 Yılında internetin bulunmasıyla birlikte bilgisayarlar yavaş yavaş evlere girmeye başladı ve daha sonraları akıllı cep telefonları hayatımızın bir vazgeçilmezi oldu. Ancak teknolojinin en büyük zararları arasında teknoloji bağımlılığı ortaya çıktı. Öyle ki insanlar gününün çoğunu sosyal medya veya bilgisayar başında geçirmekte. Bir zamanlar televizyon bağımlılığı vardı, halen var olsa dahi teknolojinin ilerlemesiyle birlikte insanlar bilgisayar veya mobil cihazlara yöneldi.

Teknoloji bağımlılığı: İnternet üzerinde veya bilgisayarlarda kontrolsüz bir şekilde insanların olduğundan fazla vakit geçirebilmesine ve gündelik hayatını sürdürememesine denilebilir. Oyun oynama, sosyal medya bağımlılığı gibi rahatsızlıklar birer teknoloji bağımlılığıdır.

Bu içeriğimizde teknoloji ne demek, yararları ve zararları neler, teknoloji bağımlılığı nedir? Adlı sorulara cevap verdik. Sizler teknoloji hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.