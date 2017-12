Tamindir Editörleri 2017'de Hangi Dizileri İzledi

Bu senenin en iyi PC oyunlarını listeledikten sonra sıra senenin en iyi dizilerini seçmeye geldi. 2017 neredeyse sona erdi; fakat listelyeceğimiz diziler sayesinde seneyi oldukça eğlenceli geçirdik.

Listemizi hazırlarken herhangi bir istatistiksel veriye bağlı kalmadık, bu nedenle dizilerin izleyici sayısı, IMDB puanları, kaç bölüm yayınlanlandıkları gibi verileri dikkate almayacağımızı belirtelim. Ayrıca listemizde sadece bu sene içinde yayınlanmış dizilere de yer vermiyoruz, daha önceden yayınlanmış olan; fakat bizim yeni keşfettiğimiz dizileri de listeleyeceğiz.

Lafı çok uzatmadan Tamindir'de görev yapan editörlerimizin bu sene hangi dizileri izlediklerine ve bu dizileri size neden tavsiye ettiklerine yakından göz atalım:

Stranger Things

Netflix'in oturma odalarımızdaki eğlence kültürüne yaptığı katkı paha biçilemez. Son yılların en iyi dijital girişimlerinden biri olan Netflix birçok harika diziyi izleyicilerle buluşturdu, Stranger Things ise bütün bu başarılı yapımlar arasında parlamayı başardı.

Bilim kurgu temelli sıradışı bir hikayeyi konu alan Stranger Things, 80'li yılların havasını çok iyi yansıtıyor, o dönemin sembolü olmuş popüler kültür öğelerine de hoş göndermeler içeriyor. Atari salonları, Hayalet Avcıları, Yüzüklerin Efendisi, Star Wars bu göndermelerden sadece birkaç tanesi. Dizide, küçük bir kasabada yaşayan bir grup çocuğun başından geçen esrarengiz olaylar anlatılmakta. Soğuk Savaş döneminde hükümet tarafından yürütülen gizli testler yanlış gidince ortaya çıkan kaosta kahramanlarımız beklenmedik bir dost ediniyorlar ve birlikte bu inanılmaz olayların içinden çıkmaya çalışıyorlar. Paralel evrenler gibi kavramlar ve fantastik öğeler Stranger Things'i daha da ilginç yapmakta. Dizinin başrolündeki sempatik kahramanlarımız da oldukça iyi oyunculuk sergiliyor.

Korku/gerilim türündeki Stranger Things'i izlemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Netflix, 2 sezonu yayınlanan dizinin 3. sezonunun da hazırlandığının müjdesini verdi.

Westworld

Westworld ilginç elementleri bir araya getiren bir dizi. Bir yanda bilim kurgu, diğer yanda da Vahşi Batı öğeleri bulunuyor. Sinema ve televizyon tarihinde bu tür bir birleşimin daha önceden uygulanıp uygulanmadığını bilemiyorum; fakat ortaya çıkan sonuç oldukça güzel.

Westworld'de diziyle aynı isme sahip kurgusal bir dünyada geçen olaylar konu alınmakta. Teknolojik olarak oldukça gelişmiş olan bu lunapark benzeri yerin sakinleri ise androidler. Sadece zengin müşterilere hizmet veren Westworld'e konuk olan müşteriler, içeride istedikleri her şeyi yapabiliyorlar ve androidler onları durdurmaya çalışmıyor. Böylece Westworld hem bir ütopyaya, hem de bir distopyaya dönüşüyor.

The Exorcist

Eğer kokru filmlerini seviyorsanız sizi böyle alalım. The Exorcist filmleri geçmişte sinema tarihinin kült yapımları arasında girmişti. Bu filmler birçoğumuzun çocukluğunda kabuslar görmesine sebep olmuştu, The Exorcist dizisi sayesinde yetişkinliğimizde de aynı kabusları görebiliyoruz.

The Exorcist dizisinde bolca şeytan çıkarma ayini sahnesi yer alırken olaylar 2 farklı rahibin bakış açısından anlatılıyor. Kiliseyi karşılarına alarak şeytani ruhlar tarafından ele geçirilmiş bedenleri kurtarmaya çalışan kahramanlarımız ile yürek hoplatan maceralara katılmak isterseniz The Exorcist dizisini tavsiye ediyoruz.

The Blacklist

Polisiye hikayeye sahip olan The Blacklist adlı dizimizde geçmişinde dünya çapındaki en tehlikeli suç örgütlerine yardım etmiş Raymond Reddington, ya da kısa adıyla Red adlı kahramanımızın hikayesi konu alınıyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Red, suç ile dolu geçmişine veda ediyor ve FBI'a teslim oluyor. Yıllar boyunca elde ettiği tecrübeyi ve suçlular için hazırladığı kara listeyi FBI ile paylaşma vaadinde bulunan Red, bu ortaklığı ancak belli bir FBI ajanıyla gerçekleştirebileceğini söylüyor. Dizi boyunca Red ve bu gizemli FBI ajanı arasındaki ilişkiye ışık tutulmaya çalışılıyor.

The Blacklist, üst kalite oyunculuğu ve sağlam karakterleri ile sizi ekran başına kilitleyebilecek bir dizi.

Shameless

Shameless aslında ilk olarak İngiltere'de çekilmiş bir diziydi; fakat sonradan Amerikan versiyonu büyük ilgi gördü.

Ailenizle izlemenizi tavsiye etmeyeceğimiz bir dizi olan Shameless, alkol, uyuşturucu, seks, cinsel kimlik gibi, toplumsal değerlere tamamen aykırı konulara değinerek günümüz sosyokültürel yapısını sertçe eleştirmekte. Her bölümde "yok artık" dedirten senaryosu ile Shameless heyecanı hiç eksilmeyen bir dizi. Shameless'ı izledikten sonra toplumsal olaylara bakış açınız büyük bir değişim yaşayabilir.

Game of Thrones

Eğer bilim kurgu, polisiye, korku gibi türler ilginizi çekmiyor, daha çok fantastik dünyalar hoşunuza gidiyorsa Game of Thrones'u denemenizi tavsiye ediyoruz. Belki de dünyanın en çok ilgi gören dizisi olan Game of Thrones, bu ilgiyi sonuna kadar hak etmekte. Game of Thrones'da Westeros adlı fantastik dünyada varlığını sürdüren 7 krallığın hükümdarlık için giriştikleri mücadele konu alınıyor. Bu mücadeleye yaşayan ölüleri, mistik güçleri, ejderhaları, göz alıcı mekanları ve bolca entrikayı eklediğinizde ortaya Game of Thrones adlı şaheser çıkıyor.

Eğer dizileri izlerken sevdiğiniz karakterlerin öldürülmesi sizi üzüyorsa, Game of Thrones'dan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Buna ek olarak dizi yoğun cinsel içeriğe sahip olduğu için 18 yaşından küçük takipçilerimize diziyi tavsiye etmiyoruz.

Constantine

Constantine, sonlandırılmasına en çok üzüldüğüm dizilerden biri oldu. Bir DC evreni kahramanı olan Constantine, süper kahraman filmlerini hiç sevmememe rağmen dizisini heyecanla takip ettiğim bir kahraman oldu. Constantine'i bir süper kahramandan ziyade Sadettin Teksoy gibi doğuüstü olayları araştıran bir karakter olarak düşünmenizde fayda var; çünkü Constantine'in Batman veya Superman gibi karakterlerle hiçbir alakası bulunmuyor.

Constantine'de voodoo büyüleri, şeytan çıkarma ayinleri, farklı boyutlar, melekler gibi gizemli öğeler ile süslenmiş olaylar zincirine dahil oluyoruz. Dizinin ana kahramanı John Constantine'i oynayan Matt Ryan ise inanılmaz bir oyunculuk sergiliyor. Dizi aslında yeni bir dizi değil; fakat diziyi bir hayli geç keşfettim. Sonlandırılan dizinin animasyon olarak geri döneceği bilgisi paylaşıldı, bu animasyonda Constantine'i yine Matt Ryan seslendirecek.

Narcos

2015 yılında ilk gösterimi yapılan ve halen devam etmekte olan Narcos dünyanın gördüğü en büyük uyuşturucu imparatorlarından biri olan Pablo Escobar'ın hikayesini konu alıyor. Uyuşturucu kartellerinin nasıl işlediğine, Pablo Escobar'ın nasıl hayallerimizde bile göremeyeceğimiz miktarda para kazandığına ışık tutan bu polisiye/dram dizisi Latin Amerika'nın güzelliklerini de göz önüne seriyor. 80'li yıllarda geçen olayların konu alınmasına bağlı olarak dönemin havası da iyi bir şekilde yansıtılmakta.

Black Mirror

Bir bilim kurgu dizisi olan Black Mirror bize gelecekte teknolojinin ne gibi sonuçlar doğuracağını gösteren bir yapım. Oluşturulan teknolojik distopyada farklı farklı senaryolar karşımıza çıkarken teknolojiyi ciddi anlamda sorgulamamızı sağlayacak olaylar ile karşılaşıyoruz.

Netflix son bölümü 2013 yılında yayınlanan dizinin 4. sezonunun önümüzdeki günlerde başlayacağının müjdesini verdi.

Vikings

Tarihi bir drama olan Vikings eğer bilim kurgu ya da polisiye dizilerden hoşlanmıyorsanız ilaç gibi gelecektir. İskandinav mitoloji ve paganizim ile ilgili fantastik öğelere de yer veren Vikings'de Ragnar Lothbrok adlı efsanevi Viking liderinin, ailesi ve çocuklarının hikayesi konu alınıyor. Avrupa tarihini değiştiren Viking seferleri ve Vikingler'in Fransa, İspanya ve İngiltere'yi keşfetmesinden sonra tarihi nasıl değiştirdikleri dizinin gidişatını belirliyor.

Bolca savaş sahnesine yer veren Vikings aksiyon arıyorsanız da hoşunuza gidecektir.

Taboo

1800'lü yıllarda geçen bir hikayeye sahip Taboo'da James Delaney adlı oldukça ilginç bir kahramanın hikayesine tanık oluyoruz. Senelerce Afrika'da yaşayarak yerlilerden büyü yapmayı öğrenen kahramanımız, babasının ölüm haberini aldıktan sonra İngiltere'ye dönüyor ve babasının aslında öldürülmüş olduğunu keşfediyor. Bunun üzerinde babasının katillerini bulmak için kolları sıvayan kahramanımız uzun bir intikam savaşına giriyor.

2017'nin Çürük Yumurtası

Geçtiğimiz senelerde büyük ilgi görmüş olan The Walking Dead maalesef ki son sezonlarında tökezlemeye başladı. Yapımcılar sanki diziyi "bitse de gitsek" havasıyla çekiyormuş gibi gelmekte. Son sezondaki bölümlerde ülkemiz dizilerindekine benzer şekilde uzatılmaya başlanan diyaloglar ve dramatik sahneler, azalan aksiyon, tekrarlamaya başlayan kurgusal yapı dizinin heyecanını söndürüyor. Yukarıdaki videoda göreceğiniz meşhur bambi sahnesi ise dizinin ne kadar özensiz hazırlanmaya başladığını gözler önüne seriyor. Bu derece yüksek ilgi gören bir dizide bu kadar kalitesiz bir CGI sahnesinin yer alması kabul edilebilir gibi değil. Eğer Walking Dead dizisinin önceki sezonlarını seyrettiyseniz, orada kalıp herşeyi tadında bırakabilirsiniz.

2017'de bize en çok keyif veren diziler bunlardı, sizin hoşunuza giden dizileri yorum bölümümüzde bizimle ve diğer Tamindir takipçileriyle paylaşabilirsiniz. Şimdiden mutlu yıllar!