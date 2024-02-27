Çağrı Bekletme ve Görüntüleme: Telefon Konuşurken Gelen Arama Nasıl Görülür?

Telefon konuşması esnasında gelen diğer aramaları görebilmek, önemli bir aramayı kaçırmamanız veya acil bir durum için haberdar olmanız açısından kritik önem taşır. Çağrı bekletme isimli bu özellik sayesinde kişi telefonu meşgulken kimden arama geldiğini kolayca görüntüleyebilir.

Ancak herkeste bu özellik otomatik olarak açık gelmeyebiliyor ve hatta bazı kullanıcılarda zaman zaman kendiliğinden devre dışı kalabiliyor. Peki, telefonla konuşurken gelen aramayı görme işlemi nasıl yapılır?

Telefonla Konuşurken Gelen Aramayı Görme Yöntemleri

Telefonla konuşurken gelen aramayı görme yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

Android işletim sistemli telefonlarda gelen aramaları görüntülemek için “çağrı bekletme” özelliğinin aktifleştirilmesi gerekiyor. Android cihazlarda çağrı bekletme özelliği şu şekilde aktifleştirilebilir;

1. Android Cihazlarda Gelen Aramayı Görüntüleme

İlk olarak telefonun rehber kısmına giriş yapılır.

Sağ üst köşede konumlanan “Daha Fazla” seçeneğine tıklanır.

Açılan menü üzerinden “Ayarlar” butonuna tıklanır.

Arama ayarları sayfası üzerinde “Diğer Ayarlar” butonuna tıklanır.

“Arama Bekletme “ seçeneğine tıklanarak işlem tamamlanır.

2. iPhone Cihazlarda Gelen Aramayı Görüntüleme

iPhone cihazlarda da gelen aramaların görüntülenmesi için çağrı bekletme özelliği aktifleştirilebilir. iPhone cihazlarda gelen aramaları görüntüleyebilmek içinde şu adımların takip edilmesi gerekiyor;

Telefondan “Ayarlar” kısmına giriş yapılır.

“Telefon” sekmesine tıklanır.

“Arama Bekletme” tuşuna tıklanarak çağrı bekletme özelliği aktif hale getirilir.

Çağrı bekletme özelliği aktifleştirildikten sonra meşgul bir telefonu arayan kişiye şu şekilde uyarı gider: “Aradığınız kişi şu an başka biriyle görüşüyor, lütfen hattan ayrılmayınız.”

Yalnız yukarıda belirtilen durumlardan kesin bir sonuca ulaşamayabilirsiniz. Böyle durumlarda da telefonun arama kısmına “*#43#” yazılarak arama tuşuna tıklanır. Böylelikle çağrı bekletme özelliği kapalıysa aktifleştirilmiş olacak. Ayarlar kısmından bu durum kolayca kontrol edilebilir.

Çağrı Bekletme Özelliği Avantajları

Telefonlarda çağrı bekletme özelliğinin aktifleştirilmesi şu avantajlara da sahip olmamızı sağlar;

Ücretsizdir,

Telefon ayarları ya da operatör üzerinden açılır,

Önemli aramaların kaçırılmasını engeller,

Gelen aramalarda iki ayrı sinyal sesiyle kullanıcılar bilgilendirilir,

Telefonla konuşurken kimler tarafından aranıldığı o anda öğrenilmiş olur,

Çağrı bekletme özelliği aktifleştirildiği zaman karşı taraf yani meşgulken arayan kişi, meşgul sinyali almaz. Meşgulken arayan kişiye yalnızca normal çevir sesi gider.