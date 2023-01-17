Tesla Köpek Modu (Dog Mode) Nedir? Ne İşe Yarar?

Elektrikli araç tasarlayıp sonrasında onların satışını gerçekleştiren Amerikan kökenli Tesla, her geçen gün yenilikleriyle dikkat çekiyor. Dev şirket, arabalarına entegre ettiği Köpek Modu (Dog Mode) gibi özellikleriyle sektörde ön plana çıkmayı başarıyor. Biz de yazımızda köpek sahiplerini yakından ilgilendiren bu modla ilgili tüm detayları ele aldık.

Tesla Köpek Modu (Dog Mode) Nedir?

Köpek sahiplerinin en çekindiği noktalar arasında onları kısa süreliğine dahi olsa arabada yalnız bırakmaktır. Arabanın içinde yalnız kalan köpeğin başına istenmeyen durumlar gelebilir. Bu tarz durumlarda Tesla Modu sayesinde köpeğinizin sağlığını kontrol altına alabilirsiniz. Fakat Dog Mode özelliğiyle dahi köpeğinizi uzun süre gözetimsiz bırakmanız doğru değildir.

Köpek Modu, sıcak havalarda çok kullanışlıdır. Sürücüler modu kullanarak aracın iç sıcaklığını doğru seviyeye ayarlayabiliyor. Böylelikle sadık dostunuzun sağlığı araçta güven altına alınmış oluyor. Modu aktif hale getirerek kısa süreliğine araçtan ayrılabilirsiniz.

Aracın kabin kısmına bir kamera monte edilmiştir. Kamarayı telefonunuzdan rahat şekilde kontrol edebilirsiniz. Kamera sistemi sayesinde köpeğiniz ve aracın iç sıcaklığını da kontrol edebilirsiniz. Uzak bir noktaya gitmiş olsanız da köpeğinizin iyi olup olmadığını takip edebilirsiniz.

Mod, merkezi dokunmatik ekrandan oluşuyor. Aracın yakınından geçen kişilere köpeğin sahibinin hemen döneceği ve aracın iç sıcaklığında sorun olmadığı mesajı veriliyor.

Köpek Modu Nasıl Çalışıyor?

Köpek Modu çalışma sistemi çok kolaydır. Köpek Modunu çalıştırmak için şu adımları takip edebilirsiniz;

İlk olarak klima kontrol menüsünü etkinleştiriniz.

Köpek Modunu aktifleştirdikten sonra sevimli dostunuzun sağlığı için ortamı ideal sıcaklıkta ayarlayınız.

Köpek Modu fikri tam olarak Tesla markasına ait değil. Twitter’den ortaya çıkan bir fikir. Bir Twitter kullanıcısının Elon Musk’a sorduğu soruyla ortaya çıkmıştır. Kullanıcı tarafından Musk’a Model 3’e Köpek Modu uygulamasının yapılıp yapılmayacağına dair soru sorulmuştur. Musk, kendisine sorulan soruyu mantıklı bularak modun ortaya çıkmasında rol oynamıştır.

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