The Finals Siyah Ekran Sorunu Nasıl Çözülür?

The Finals siyah ekran sorunu, online FPS oyununun oynanamamasına yol açtığından dolayı deneyimi önemli ölçüde olumsuz etkiliyor. Bu sorunun ortaya çıkmasında güncel olmayan ekran kartı sürücüsü, güvenlik duvarı, antivirüs ya da farklı bir neden olabilir.

Bu rehberde The Finals siyah ekranda kaldı, çözümü nedir sorusunu cevaplayacağız. Eğer bilgisayarınızda böyle bir problem meydana geldiyse rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

The Finals Siyah Ekran Sorunu İçin Çözüm Yolları

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Görüntü modunu değiştirin.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Güç modunu değiştirin.

Güvenlik Duvarı'nda The Finals'a izin verin.

Antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın.

Windows'u güncelleyin.

Oyunu silip tekrar yükleyin.

The Finals siyah ekranda kalıyor ise uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

The Finals gerekli izinlere erişemiyorsa çalışmama ya da siyah ekran gibi sorunlar yaşanabilir. Bu sebepten ötürü böyle bir problem ortaya çıktığında öncelikle oyunu yönetici olarak çalıştırmayı deneyin.

Ücretsiz FPS oyunları arasında bulunan yapımın simgesine sağ tıklayın ve hemen ardından "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğine basın. Açılan pencereden "Evet" butonunu seçin.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyebilmek için NVIDIA, Intel ve AMD'nin resmî web sitesine girin ve ardından ekran kartınıza uygun sürücüyü bulup indirin. İndirme tamamlandıktan hemen sonra sürücüyü yükleyin.

Driver güncelleme programları, sürücüleri otomatik olarak günceller. Dolayısıyla bu yazılımlar, söz konusu adımlar ile uğraşılmasına gerek bırakmaz. Bu, güncelleme sürecini çok kolay hâle getirir.

Görüntü Modunu Değiştirin

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyuna girin.

Dişli çark simgesine basın.

"Settings" menüsünü açın.

"Video" kategorisine girin.

"Windows mode" kısmından görüntü modunu değiştirin.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

Oyunun simgesine sağ tıklayın.

Özellikler menüsünü seçin.

Uyumluluk sekmesine girin.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğini seçin.

Windows sürümlerinden bir tanesine tıklayın.

"Uygula" seçeneğini seçin.

"Tamam" butonunu basın.

Güç Modunu Değiştirin

Sağ alt köşedeki pil simgesine basın.

"En iyi performans" seçeneğine tıklayın. Bazı dizüstü bilgisayar modellerinde güç modu seçeneklerinin isimleri farklı olabilir.

Güvenlik Duvarı'nda The Finals'a İzin Verin

Windows+ı kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Güvenlik duvarı ve ağ koruması" bölümünü görüntüleyin.

"Bir uygulamaya güvenlik duvarı üzerinden izin ver" seçeneğini seçin.

"Ayarları Değiştir" butonuna tıklayın.

"Başka bir uygulamaya izin ver" butonuna basın.

The Finals'ı seçin.

"Ortak" ve "özel" seçeneklerine basın.

İşlemi onaylayın.

Antivirüsü Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

Sorun devam ediyorsa bilgisayarınızda yüklü olan antivirüs programını geçici olarak devre dışı bırakın. Bu işlemi gerçekleştirdikten hemen sonra oyunu açın ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güncelleştirmeleri Denetle" butonuna basın.

Oyunu Silip Tekrar Yükleyin

Rehberde yer alan yöntemleri uyguladığınız hâlde The Finals siyah ekranda kaldı sorunu devam ediyorsa oyunu silip tekrar yüklemeyi deneyin. Silme işlem için program kaldırma aracı kullanabilir ve böylece oyunu kapsamlı şekilde silebilirsiniz.

Bu rehberde The Finals siyah ekranda kalıyor ise uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Eğer söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.