Mutlaka Oynamanız Gereken Tencent Oyunları - 2022

Tencent, oyunları ile ön plana çıkan dünyanın en popüler şirketlerinden bir tanesidir. Peki, Çin merkezli şirketin sahip olduğu yapımlar neler? Bu yazıda dünya genelinde hemen hemen tüm oyuncular tarafından tanınan şirkete ait başarılı oyunları bir arada topladık.

Uzun yıllar önce kurulan Tencent, bu zamana kadar video oyunu sektöründe oldukça önemli hamleler yaptı. 2011 yılının şubat ayında Riot Games'in tamamını satın alan şirket, Supercell'in yüzde 84'ünü, Epic Games'in yüzde 40'ını ve daha pek çok şirketi satın aldı.

Geliştirdiği ve yayımladığı yapımlar ile sık sık tüm dünyada adından söz ettiren Çin merkezli şirketin çeşitli türlerde oyunları bulunuyor. Bu nedenden dolayı şirkete ait olan oyunlar arasından size hitap eden bir yapım bulabilirsiniz.

En İyi Tencent Oyunları Listesi

League of Legends

Arena of Valor

PlayerUnknown’s Battlegrounds

PUBG Mobile

Call of Duty: Mobile

Fortnite

Ring of Elysium

Alliance of Valiant Arms

ArcheAge

Crossfire

Yukarıda Çin merkezli şirkete ait birbirinden başarılı yapımlar bulunuyor. Listede yer alan oyunların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

League of Legends

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan League of Legends (LoL) 2009 yılının ekim ayında çıkışını gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan MOBA oyununda amaç rakip takımın kulesini yıkmak.

LoL, sistem gereksinimleri konusunda düşük donanım istediğinden ötürü eski bilgisayarlarda da çalışabiliyor. Başarılı bir oynanış sistemine sahip olan yapımda çok fazla sayıda şampiyon ve her şampiyonun çeşitli yetenekleri bulunuyor. Bu, oyunu daha eğlenceli hâle getiren bir faktör.

Arena of Valor

Tencent'in alt kuruluşu TiMi Studios tarafından geliştirilen Arena of Valor, Android ve iOS işletim sistemlerine sahip cihazların yanı sıra Nintendo Switch üzerinden de oynanabilen bir MOBA oyunudur. Mobil cihazlar üzerinden çok rahat bir şekilde oynanabilen oyunda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Unity oyun motoru ile geliştirilen MOBA oyununda harita üzerinde 5'er kişilik iki takımın mücadelesine tanık oluyoruz. 100'den fazla karakterin yer aldığı yapımda her karakterine kendine has çeşitli yetenekleri bulunuyor.

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Battle royale türünün en başarılı örneklerinden bir tanesi olan PlayerUnknown’s Battlegrounds, Bluehole tarafından Japon yapımı Battle Royale filminden esinlenilerek geliştirildi. Oyunun beta sürümü yayımlandıktan kısa süre sonra oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Bunun üzerine Tencent harekete geçti.

Tencent, PlayerUnknown’s Battlegrounds'ın beta sürümü çıktıktan birkaç ay sonra Bluehole şirketine yatırım yaptı. Şirket, 2017 yılının sonunda Güney Kore merkezli Bluehole'un yüzde 11,5'ini satın aldı. Yıllardır popülerliğini devam ettiren yapımda amaç hayatta kalan son kişi olmak.

PUBG Mobile

PlayerUnknown’s Battlegrounds'ın dünya genelinde oldukça büyük bir hayran kitlesi elde etmesinin ardından Tencent Games ve PUBG Corporation, söz konusu yapımı Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlara çıkarmak için kollarını sıvadı.

PUBG Mobile, tıpkı PlayerUnknown’s Battlegrounds gibi kısa süre içerisinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Elde ettiği popülerliği yıllardır devam ettirmeyi başaran oyunda amaç tıpkı PC sürümünde olduğu gibi hayatta kalan son kişi olmak. Elbette bu pek de kolay olmuyor.

Call of Duty: Mobile

Call of Duty serisi PC ve konsol tarafında inanılmaz bir başarı elde etti. PUBG'nin mobil versiyonunun da başarısı göz önünde bulundurulduğunda Call of Duty, Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlara gelmesi pek şaşırtmadı.

TiMi Studios ve Tencent Games tarafından geliştirilen Call of Duty: Mobile, çok yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki başarılı yapımı ilk gün 3 milyon oyuncu indirdi. Oyunun indirme sayısı ilk üç günde 20 milyonu aştı.

Hızlı oyun yapısıyla dikkat çeken oyunda battle royale dahil olmak üzere çeşitli oyun modları bulunuyor. Popüler oyunun battle royale modunda Tamirci, Gözcü, Muhafız, Palyaço, Sıhhiyeci ve Ninja olmak üzere 6 farklı sınıf bulunuyor ve her sınıfın kendine has özelliği mevcut.

Fortnite

Battle royale oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan bir tanesi olan Fortnite, 2017 yılının temmuz ayında çıkışını gerçekleştirdi. Epic Games tarafından ücretsiz olarak sunulan oyun, tüm dünyada oldukça büyük bir başarı elde etti.

Çoğu battle royale oyunundan farklı olarak craft sistemine sahip olan oyun hem PC hem konsol hem de mobil cihazlar üzerinden oynanabiliyor. Başarılı oynanış sistemi ile dikkat çeken oyun popülerliğini sürdürüyor. Tencent, yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere Epic Games'in yüzde 40'lık kısmına sahip.

Ring of Elysium

Ring of Elysium, Tencent'in alt kuruluşu TCH Scarlet Limited tarafından yayımlanan bir battle royale oyunudur. 60 oyuncunun bir harita üzerinde mücadele ettiği yapımda diğer battle royale türündeki yapımlardan biraz farklı olarak kurtarma helikopterine binmeye çalışmanız gerekiyor.

Oyunda ister motosiklet isterseniz bisiklet sürebilirsiniz. Başarılı yapımda ayrıca kanca kullanma imkânı da mevcut. Bu sayede bir yere çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Öte yandan oyunda kullanabileceğiniz drone gibi çeşitli araçlar bulunuyor.

Alliance of Valiant Arms

Red Duck, Inc. tarafından Unreal Engine 3 isimli oyun motoru ile geliştirilen Alliance of Valiant Arms (A.V.A), çevrim içi tabanlı FPS oyunudur. Çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen yapım, 2007 yılında Güney Kore'de çıktı. Tencent ise oyunu 2009 yılında Çin'de yayımladı.

Sahip olduğu PvP ve PvE oyun modları ile dikkat çeken yapımda takım oyunu oldukça önemlidir. Popüler oyunda çeşitli sınıflar bulunuyor ve her sınıfın diğer sınıflara kıyasla bazı avantajları ve dezavantajları mevcut.

ArcheAge

Çevrim içi tabanlı rol yapma oyunu ArcheAge, 2013 yılında çıkışını gerçekleştirdi ve türü seven oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Tencent, 2015 yılında popüler MMORPG oyununu Çin'de yayımladı.

XLGAMES tarafından geliştirilen yapım oynaması ücretsiz olarak sunuldu. Açık dünya teması ile dikkat çeken oyunda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilmeniz mümkün.

Crossfire

FPS türünü seven oyuncular tarafından oldukça beğenilen Crossfire, 2007 yılının mayıs ayında çıkışını gerçekleştirdi. Tencent, 2008 yılında ücretsiz olarak sunulan çevrim içi tabanlı FPS oyununu Çin'de yayımladı.

Eski donanım bileşenlerine sahip bilgisayarlarda bile oynanabilen oyun, 2007 - 2018 yılları arasında 12 milyar dolar tutarında gelir elde ederek oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Crossfire isimli video oyununa dayanan bir Çin TV dizisi, 2020 yılında yalnızca Çin'de 1,7 milyardan fazla izlendi.

Bu yazıda Tencent'e ait olan en başarılı 10 yapımı sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.