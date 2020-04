The Platform Filmini Sevenlerin İzlemesi Gereken 6 Yapım

Şubat 2020'de Netflix üzerinden yayınlanan The Platform isimli film, çok beğenilmişti. Bugüne kadar on milyonlarca kez izlenen ve sosyal medya üzerinde en çok tartışılan konular arasına giren The Platform, farklı hikayesi ile dikkatleri çekmişti. Bu yazımızda ise The Platform benzeri filmler izlemek isteyenler için bir liste oluşturduk.

The Platform, dikey bir hapishanede geçiyordu. Yüzlerce kattan oluşan bu hapishanenin her katında iki kişi kalıyordu. Hapishanenin ilginç tarafı dikey olması değil; yemeğin dağıtılma biçimiydi. Bu hapishanede yemek herkes için bir masaya koyuluyor ve bu masa, 1. kattan aşağıya doğru gönderiliyordu. Yüzlerce kişiye yetecek kadar hazırlanan yemek, her katta bir dakika kadar duruyor ve sonraki kata gidiyordu. Normalde son kata kadar ulaşması gereken masa, insanların açgözlülüğü sebebiyle belirli bir katta tamamen bitmiş oluyordu.

Bir başka kural ise hapishaneye gelenlerin yanlarına istedikleri bir eşyayı almalarına ise izin verilmesiydi. Bu eşya kaçmak için bir urgan ya da katana kılıcı olabiliyordu. Bütün bu saçma işleyiş ise yanında Don Kişot kitabı almak isteyen birinin kararlılığıyla değişmek üzereydi.

Modern bir Don Kişot uyarlaması diye adlandırabileceğimiz The Platform, insan doğasına başka bir bakış açışı getirmeye çalışıyordu. Ana karakterimizin amacı da düzeni yenmek hiç olmamıştı aslında. Don Kişot gibi düzeni yıkmaya teşebbüs etme fikri üzerinde duruyordu. Birkaç farklı katmanda incelenebilecek bu film, farklı dünyası ve hikayesiyle oldukça beğenilmişti.

The Platform benzeri filmler listesi

The Platform'un tarzını sevenler için ise bir liste oluşturmaya karar verdik. Eğer The Platform'u sevdiyseniz kesinlikle aşağıda yer alan filmlere de göz atabilirsiniz.

1- Kar Küreyici (2013)

Bong Joon Ho'nun yönetmenliğini üstlendiği filmde, gelecekte başarısızlığa uğrayan bir deney büyük bir felaketle sonuçlanır ve yeryüzündeki yaşamı büyük ölçüde bitiren bir küresel ısınma olur. Dünyanın çevresinde kesintisiz bir güçle dönen bir tren ise hayatta kalan insanların son sığınağıdır. Güç bela yaşamın sürdüğü bu yeni dünyada sınıfsal farklılıklar ise halen en büyük silahtır.

2- Küp (1997)

Birbirinden farklı karakterleri olan ve daha önce hiç tanışıklığı olmayan 6 kişi, labirentin içine konur. Ölümcül tuzaklarla dolu bu labirentten çıkmak ise beklediğinizden daha zor olacak.

3- Circle (2015)

Esir tutulan ve infaz edilmeleri an meselesli olan elli yabancı, aralarında yaşamayı hak eden birini seçmeye zorlanıyor.

4- Belko Deneyi (2016)

Bir tür sosyal deneyde, seksen Amerikalı, Bogotá, Kolombiya'daki yüksek katlı şirket ofisine kitleniyor. Sonrasında ise şirketn interkom sisteminden, tanınmanyan bir ses içerde kalanlara emirler veriyor. Verilen emirler ise genellikle birbirini öldürme üzerine.

5- Ex Machina (2014)

Henüz 24 yaşındaki Caleb, sadece Silikon Vadisi'nin değil dünyanın da en önemli teknoloji şirketinde yazılım uzmanı olarak çalışmaktadır. Şirketin gizemli CEO’su Nathan ise hem şirketten hem insanlardan uzakta, özel bir dağ evinde yaşamaktadır. Caleb, düzenlenen bir yarışmada, Nathan'ın dağ evinde 1 haftalık bir 'ödül' kazanır. Fakat içine çekileceği deneyden habersizdir. 'Ava' adında güzel bir robot kızın bedeninde, dünyanın ilk gerçek yapay zekası Caleb'i beklemektedir.

6- I Origins (2014)

Bir moleküler biyolist, laboratuvarda yaptığı hummalı çalışmaların ardından, o güne kadar bulunmuş en önemli keşiflerden birini yapar: İnsanların geldiği asıl kaynak... Olaylar gelişir.