USB Type-C Nedir? Avantajları Nelerdir?

USB Type-C nedir? USB Type-C Avantajları Nelerdir? - Son zamanlarda pek çok akıllı telefon üreticisi kablo karmaşasına son vermek için yeni nesil bir konnektöre yöneldi: USB Type-C ya da kısaca USB-C. Nitekim bu dönüşüm yalnızca akıllı telefonlarla kısıtlı kalmadı ve bilgisayarlar, tabletler, monitörler ve aklınıza gelebilecek tüm cihazlarda bir standart olmaya başladı. Bu yazımızda yeni nesil bağlantı birimi hakkında merak ettiklerinizi sizler için bir araya getirdik.

USB Type-C Nedir: Ne Demek?

Aygıtlarınızı şarj etme (bilgisayarınız dahil), güç çıkışı sağlama, bilgisayarınızla diğer aygıtlarınız arasında hızlı veri aktarımı yapma, HDMI – VGA – DisplayPort gibi video çıkışlarına bağlama imkanı tanıyan USB Type-C, geçtiğimiz sene hayatımıza dahil oldu. Birçok telefon ve tabletin yanında çok sayıda depolama cihazında USB-B portu yerine USB-C portlarını görmeye başladık.

Peki USB Type-C ile tanışalı 1 seneyi geçmişken neden gündemimize taşıdık? Bunun en büyük nedeni; Apple, Microsoft gibi büyük markaların dizüstü bilgisayar modellerinde USB Type-C portlarına yer vermeleri. Hatta Apple bunu o kadar abarttı ki; 2016 MacBook Pro’ların tümünde görebileceğiniz – kulaklık girişini saymazsanız - tek bağlantı noktası USB Type C.

Hal böyle olmuşken biz de USB Type C’nin teknik özellikleriyle kafaları fazla karıştırmadan son kullanıcıya getireceği artılardan ve eksilerden bahsetme gereği duyduk. Henüz çoğumuzun evinde, iş yerinde olmayan bu – Apple’ın deyimiyle – yeni nesil endüstri standardı USB Type C'nin bizlere ne gibi faydalar sunduğuna yavaştan geçelim dilerseniz.

USB Type-C Avantajları

USB Type-C’nin özelliklerini sizlere aktarırken “Saniyede 1.22 Gigabyte veri aktarımı”, “24 pinli çift taraflı tasarım”, “8.25mm genişlik, 2.4mm yükseklik”, “4.5W güç değeri” gibi çoğumuz için bir anlam ifade etmeyen, teoride elde edilmiş sayısal değerleri veya USB’nin tarihçesini paylaşmak yerine USB Type-C'nin günlük hayatta bizlere neler kazandırdığından bahsedeceğim.

Hızlı veri aktarımı

Bilgisayarda sık sık yaptığımız işlemlerden biri olan harici bir cihazdan bilgisayarımıza fotoğraf, video, belge aktarırken şikayet ettiğimiz dosyanın yavaş iletilmesi sorunu USB Type-C ile çözülüyor. Şu anda evimizde, iş yerinde kullandığımız çoğu bilgisayarın köşe noktalarını süsleyen USB portlarına kıyasla 2 katlık bir hızdan bahsediyorum.

Boyutu GB’lara varan filmleriniz, müzik arşiviniz, videolarınız, belgelerinizi birkaç dakika içerisinde yedekleme şansına sahipsiniz. Tabii ki harici cihazın USB Type-C girişine sahip olması ek bir yarar sağlayacaktır.

Hızlı şarj

USB Type-C sadece hızlı veri aktarımına izin vermiyor; cihazlarınızı hızlı şarj etmenizi de sağlıyor. Şu anda oldukça pahalı olan USB Type-C bağlantısına sahip aygıtlardan birine sahip değilseniz bile telefonunuzu USB portu üzerinden şarj ediyorsanız farkı hissedeceksiniz. USB Type-C’nin yüksek güç değeri sayesinde kablo üzerinden aktarılan enerji miktarı daha yüksek olduğundan artık prize daha az ihtiyaç duyacaksınız.

Tek port, çoklu bağlantı

USB Type-C nedir? sorusunu yanıtlarken “şarj etme, veri aktarımı, video özelliklerinin tümü için tek bir konnektör” dedik. Bunun anlamı; İlk görüşte anlam veremediğiniz, “Elimdeki cihazları nasıl bağlayacağım?” sorusunu soracağınızı düşündüğüm bu bağlantı standardının avantajlarından en önemlisi ek bir adaptörle tüm cihazlarınızı bağlayabilmeniz.

Yani görünüşte bir porta sahipsiniz ancak cihazınızı şarj etmek, monitör bağlamak, televizyona görüntü aktarmak, sd veya usb flaş bellekteki dosyaları atmak kısacası tüm işleriniz için bu portu kullanabiliyorsunuz. Ancak bu noktada şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. HDMI, VGA, USB Type-A, microUSB, Ethernet kısacası bildiğiniz tüm bağlantı noktalarını doğrudan kullanamıyorsunuz.

USB Type-C bağlantılı özel ve de pahalı bir cihaza sahip değilseniz eski aygıtlarınızı bağlamak için ya ayrı ayrı (USB Type-C to USB, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to Micro USB, USB Type-C to Lightning gibi) ya da tüm bağlantıları tek bir yerde birleştiren adaptör, dönüştürücülerden satın almanız gerekiyor.

İnce ve hafif bilgisayarlar

USB Type-C’nin günlük hayatta zaman kazandırma, kablolardan kurtarma dışında sağladığı bir fayda da cihazların tasarımlarına dikkat ettiğimizde ortaya çıkıyor. Tüm portları USB Type-C olan 2016 MacBook Pro’nun yüksekliği sadece 1.49 cm ve ağırlığı 1.37 kg. İki yanında farklı güç değerleri sunan USB Type-C portlarına sahip MacBook Pro 2016 gibi ince birçok dizüstü bilgisayar modeli var ve çıkmaya devam ediyor.

Daha ince, daha hafif bilgisayar hem çalışma masasında daha az yer kaplama, hem de çantada taşırken veya başka bir odaya geçildiğinde hissedilebilir bir ağırlık yapmaması açısından önemli ancak beraberinde gelen bir sorunu da görmezden gelemeyiz.

Bunun en büyük örneğini MacBook Pro 2016 modelinde gördük. Gayet ince ve şık bir çizgide karşımıza çıkan bilgisayarda sadece USB Type-C portları var, bir de kulaklık girişi. Bu da beraberinde adaptörleri getiriyor. Nerede kaldı incelik, şık tasarım? sormadan edemiyor insan.

USB Type-C Uyumlu Cihazlar

Son olarak USB Type-C uyumlu cihazlardan (telefonlar, laptop, flaş bellek) bahsetmek istiyorum. Akıllı telefonlar hayatımızın bir parçası olduğundan önceliği telefonlar listesine vereceğim. USB Type-C teknolojisine sahip birçok Android telefon bulunurken, az sayıda Windows Phone telefon bulabiliyorsunuz. iOS tarafında henüz Apple Lightning girişli iPhone’lara devam ediyor. USB Type-C kullanan orta-üst seviye akıllı telefonlardan bazıları şöyle:

USB Type-C Telefonlar

Google Pixel ve Pixel XL

LG V20, LG G5,

Huawei Honor Note8, Huawei Honor V8, Huawei Mate 9, Huawei P9

OnePlus 2, 3 ve 3T

Motorola Moto Z ve Z Force, Motorola Moto Z Play

ZTE ZMax Pro, ZTE Axon 7, ZTE Axon Max, ZTE Nubia Z11

HTC 10

Sony Xperia XZ

LeTV Le 1 Pro

Microsoft Lumia 950 ve 950 XL

Google Nexus 5X ve 6P

Asus Zenfone 3, Zenfone 3 Deluxe,

Xiaomi Mi5, Xiaomi Mi 4S, Xiaomi Mi 5 Pro, Xiaomi Mi 5s, Xiaomi Mi MIX, Xiaomi Redmi Pro

Meizu Pro 6, Meizu MX6, Meizu Pro 5

Samsung Galaxy Note 7

HP Elite x3

Reeder P10 ve P10S

Elephone P9000

General Mobile GM 5 Plus,

Teknosa Preo P2

Lenovo Z2 Plus

USB Type-C Flash Bellek

SanDisk Ultra USB Type-C Flash Sürücü

Kingston DataTraveler Type-C USB sürücüsü

Sony USB Type-C ve Type-A Çift Bağlantı Flash Sürücü

Verbatim Store ‘n’ Go Dual USB Flash Drive for USB-C Devices

Lexar JumpDrive M20c USB Type-C flash drive

USB Type-C Adaptör, Hub, Dönüştürücü

USB Type-C, USB Type A kadar yaygın olmadığından aygıtlarınızı bağlamak için ek bir adaptör, dönüştürücü kullanmanız gerekiyor. Telefon, monitör, hafıza kartı, flaş bellekler kısacası ne kadar cihaz kullanıyorsanız Apple, Samsung gibi büyük üreticilerin kendi mağazalarından veya AliExpress, Amazon gibi farklı e-ticaret sitelerinden çok daha uygun fiyata satın alabileceğiniz, cihazın inceliğinden eser bırakmayan adaptörlere ihtiyacınız olacak.

USB Type-C OTG, USB Type-C HDMI, USB Type-C to USB, USB Type-C to Micro USB, USB Type-C to Lightning ve daha pek çok adaptörü tek tek alma veya tümünü birleştiren hepsi bir arada “hub adapter” olarak geçen ürünleri alma şansına sahipsiniz.