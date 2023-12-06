Yazarak Görsel Üretiminde Yeni Dönem: Titan Image Generator Nedir?

Amazon birkaç gün önce görsel üretimine yeni bir dönem başlatacak Titan Image Generator isimli aracını tanıttı. Yapay zeka destekli bu araç; eğlence, e-ticaret, medya, reklam alanlarındaki şirketlere yüksek kalitede gerçekçi görseller sunuyor. Aynı zamanda maliyet açısından da çok uygundur.

Amazon, bahsettiğimiz bu görsel oluşturucusunu kurumsal müşterilere özel düzenlenen “AWS re:Invent” etkinliğinde tanıttı. Birçok farklı metine özel çeşitli görseller oluşturan bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut görsellerin özelleştirilmesini de sağlayan araç, botların rakibi olarak nitelendiriliyor.

Titan Image Generator Özellikleri

Titan Image Generator, çok sayıda nesnelerden oluşan istemleri anlayıp ona göre görseller tasarlıyor. Araç, sınırlı bozulma ve kapsayıcı niteliklerden oluşan gerçekçi görüntülere benzer doğru çıktılar oluşturuyor.

Bu doğru çıktıları oluşturabilmek için yüksek kalitede farklı verilerden yararlanıyor. Titan Image Generator’i şu an yalnızca kurumsal müşteriler kullanabiliyor.

Bahsettiğimiz görsel oluşturucu, Amazon Titan model ailesine aittir. Amazon şirketinin iş kapsamında makine öğrenimi ve yapay zeka sektöründeki 25 senelik inovasyon deneyimini temsil ediyor.

Amazon, sunduğu bu araç tarafından üretilen görüntülerin telif hakkı ihlaline karşılık söz verdi. Bu söz, yapay zeka tazminat politikasına göre verildi.

Amazon tarafından araçla ilgili etkinlikte belirtilen diğer bir bilgiyse tasarlanan görüntülerin varsayılan şeklinde filigranla sunulmasıdır. Böylelikle yapay zekanın ürettiği yanlış bilgilerle kötüye kullanılan görüntülerin yayılması engellenebilecek.

Titan Image Generator Nasıl Kullanılır?

Titan Image Generator, API kapsamında çok farklı ve yüksek performanslı görüntülerle çoklu modlu metin modelleri sunuyor. Ayrıca Amazon Titan modelleri, büyük veri kümelerinin üzerinde daha önce eğitilmektedir. Amazon Titan modelleri, AWS tarafından oluşturulmuştur.

Amazon Web Services (AWS) Veri ve Yapay Zeka Başkan Yardımcısı Swami Sivasubramanian etkinlikte yaptığı sunumda şu açıklamaları yaptı: “Mesela mevcut bir arka plan kolayca bir yağmur ormanı arka planıyla değiştirmek için yapay zeka destekli bu modeli kullanabilirsiniz.”

Amazon tarafından Titan Image Generator ile ilgili genel bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada şu şekildedir:

“Bir içerik oluşturucu olarak, İngilizce doğal dil komutlarını kullanarak görselleri hızlı bir şekilde oluşturmak ve iyileştirmek için artık Amazon Titan Image Generator’u kullanabilirsiniz. Bu; reklam, e-ticaret, medya ve eğlence sektörlerindeki şirketlerin büyük hacimlerde ve düşük maliyetli, stüdyo kalitesinde, gerçekçi görseller oluşturmasına yardımcı oluyor. Model, metin açıklamalarına dayalı olarak birden fazla görüntü seçeneği oluşturarak, görüntü konseptleri üzerinde yinelemeyi kolaylaştırıyor.”

Görsel oluşturucunun çalıştırılmasıyla ilgili bir video yayınlandı. Videoda aracın, sosyal medya yayınları ve görüntü açıklamalarına özel metinler oluşturduğundan bahsedildi. Araçtaki fonksiyonlar, görüntülerin üzerindeki bireysel ögeleri de düzenliyor.

Görüntülerin üzerindeki bireysel ögelere ek detaylar eklenip kaldırılabilir. Bir görüntünün arka planı Titan Image Generator ile kolayca değiştirilebilir.

Amazon’a ait görsel oluşturucu ile entegre edilen yapay zeka algoritmaları, görüntü kompozisyonunu Photoshop’ta yer alan Generative Expand özelliğine benzetebilir.