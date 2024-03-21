Toyota'nın İnsansı Robotu Punyo Nedir? Özellikleri Neler?

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte hayatımızda robotlara daha geniş bir yer açıldı. Birçok insansı robot üretildi. Bu robotlar genel olarak ellerini kullanarak küçük eşyaları taşıyabiliyor. İnsanlar ise bir eşyayı taşırken sadece ellerinden değil aynı zamanda sırtından, karnından, göğsünden de güç alıyor.

Toyota’nın bu bilgiler ışığında geliştirdiği yeni robotu tam da bu amaca hizmet ediyor. Hamallık yapabilen ‘Punyo’ isimli bu robot ile ilgili detayları bu yazımızda sizinle paylaşıyoruz.

Toyota Punyo ve Özellikleri

Toyota’nın ürettiği bu robotun iskeletini yumuşak süngerimsi bir kazak sarıyor. Sıkıştırılabilir malzemelerden üretilmiş olan bu kazakta çeşitli sensörler bulunuyor. Bu sensörler sayesinde Punyo, dokunduğu kişileri, taşıdığı nesneleri daha iyi hissedebiliyor.

Görüntü itibariyle Big Hero 6 isimli filmdeki Baymax robotuna benzetilen robotun Japon’a benzer bir görünümü olduğunu söyleyebiliriz. Bu robot şu anda Toyota Araştırma Enstitüsü tarafından eğitiliyor.

Eğitim kapsamında hamal robotun ileriye eğilerek nesneleri göğüs desteği ile kaldırması, yükü taşırken arkaya yaslanarak sırtına kullanması gibi noktalara önem veriliyor.

Bazı eğitimlerde ise anlık yakalama ve taşıma kabiliyetini geliştirebilmek adına aniden omzuna bir su şişesi atıp taşımasını sağlamak gibi ilginç yöntemlere başvuruluyor.

Punyo Gibi Hamal Robotlar Ne İşe Yarar?

Daha önce Toyota’nın araştırma grubu robotlardan oluşan bir mutfak ekibi üzerinde çalışmıştı. Bu ekipteki robotlara meyve sebze soymak, hamur açmak, ekmek üstüne bir şeyler sürmek gibi beceriler kazandırılmıştı.

Hamal robotları bu açıdan düşündüğümüzde günlük hayatta ve birçok iş kolunda pratiklik sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Temel üretim amacı ‘lojistik’ olarak tanımlanıyor. Bunun dışında farklı kollarda da değerlendirilmesi mümkün olabilir.

Marketlerde, kargo ve kurye teslimatlarında, seri üretim bantlarında Punyo gibi robotlar kullanılabilir. İnsan iş gücüne duyulan ihtiyaç bu tarz robotlarla azaltılabilir ancak robotların eğitilme süresi ve sağlayacağı verimlilik de oldukça önemli.

Eğitilen robotların verilen işleri gerçekleştirme hızı ve anlık sorunlara çözüm üretme potansiyelinin olup olmayacağı kullanım alanlarında farklılıklara yol açabilir.

Siz bu insansı robot hakkında ne düşünüyorsunuz? Toyota Punyo gibi hamallık yapabilen robotlar günlük hayatta başka hangi alanlarda kullanılabilir? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!