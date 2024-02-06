Trendyol Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Bu rehberde en popüler e-ticaret hizmetlerinden biri olan Trendyol açılmıyor ise uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Rehberimizde yer alan yollar, hizmetin kullanılamamasına yol açan sorunun düzelmesine yardım edebilir.

Rehberimizde yer alan yöntemlere geçmeden önce hizmetin resmî sosyal medya hesaplarını kontrol edin. Böylelikle genel bir sorun yaşanıp yaşanmadığını kolayca öğrenebilirsiniz.

Genel bir sorun olmadığı hâlde hizmete girerken sorun yaşıyorsanız problem cihazdan veya internet bağlantısından kaynaklanıyor olabilir. Trendyol'a giremiyorum sorunu için rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Trendyol Açılmıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Mobil cihazı veya bilgisayarı kapatıp açın.

Uygulamanın veya tarayıcının önbelleğini temizleyin.

Uygulamayı güncelleyin.

Virüs taraması yapın.

Yazılım güncellemesi yapın.

Uygulamayı silip tekrar yükleyin.

Trendyol açılmama sorunu için uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Popüler e-ticaret platformuna girerken sorun yaşıyorsanız internet bağlantısı yeterli kalitede olmayabilir. İnternet hız testi yaparak bağlantı kalitesinin ne durumda olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz.

İnternet bağlantısında sorun varsa modemin güç butonuna basın. 10 saniye civarı bekledikten sonra modemin güç butonuna yeniden basın.

Mobil Cihazı veya Bilgisayarı Kapatıp Açın

İnternet bağlantısında herhangi bir problem görünmüyorsa mobil cihazı ya da bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Bu işlemi gerçekleştirdikten hemen sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Uygulamanın veya Tarayıcının önbelleğini Temizleyin

Uygulamanın önbelleğini temizlemek için cihazın ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisini görüntüleyin.

Trendyol'u seçin.

Depolama bölümüne girin.

"Önbelleği Sil" seçeneğini seçin.

Google Chrome kullanıyorsanız tarayıcı önbelleğini temizlemek için Ctrl + H kısayolu ile Geçmiş sayfasını ziyaret edin. "Tarama verilerini temizle" seçeneğine tıklayın ve önbelleği temizleyin.

Uygulamayı Güncelleyin

Trendyol uygulaması çalışmıyor ise cihazınızda yüklü olan uygulama için yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Bunun için Play Store ya da App Store'u açın ve ardından Trendyol'un sayfasını görüntüleyin. Yeni güncelleme varsa "Güncelle" seçeneğini seçin.

Virüs Taraması Yapın

Kötü amaçlı yazılımlar uygulamaların ve oyunların düzgün çalışmamasına yol açabilir. Dolayısıyla cihazınıza veya bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Bu nedenle antivirüs programı ile virüs taraması yapmayı deneyin. Bu programlar, sistemi tarar ve tespit ettiği zararlı yazılımları siler.

Yazılım Güncellemesi Yapın

Bilgisayarı güncellemek için "Windows + I" kısayoluyla ayarları açın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin ve Windows'u güncelleyin.

Mobil cihazı güncellemek için ayarlar menüsünü açın.

"Yazılım Güncellemesi" kategorisine girin.

Uygulamayı Silip Tekrar Yükleyin

Trendyol uygulaması açılmıyor ise silip tekrar yüklemeyi deneyin. Uygulamayı silmek için cihazın ayarlar menüsü üzerinden "Uygulamalar" kategorisini açın. Listede yer alan Trendyol'u seçin ve "Sil" butonuna basın. Daha sonra uygulamayı yeniden indirip yükleyin.

Bu rehberde Trendyol'a giremiyorum, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Bu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.