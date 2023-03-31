Ülkemizde sık sık gündem olan Celal Şengör, son günlerde oldukça konuşuluyor. Ülkemizin en önemli yer bilimcilerinden olan Celal Şengör, genellikle evrim ve deprem konularında ülkemizde konuşuluyor. Aslında birçok konuda bilgili olan bilim insanı Celal Şengör, tarih konusunda da oldukça bilgiye sahiptir. Peki, Celal Şengör kimdir? İsterseniz gelin yakından bakalım.

Celal Şengör Kimdir?

Asıl adı Ahmet Celal Şengör, Soğuk Savaş dönemlerinde dünyaya geldi. Eğitimine Şişli Terakki Lisesi'nde başladı. O yıllar ilkokula başlamış ve Celal Şengör, çocukluk yıllarında havacılığa çok meraklıydı.

Öyle ki pilot olmak istiyordu. Ancak gözlerindeki bozukluk nedeniyle okula alınmadı. Bu durum onu araştırmaya sürükledi. Celal, sürekli araştırıyor ve merak ediyordu. Öyle ki geceleri kütüphanede geçiyordu.

Bu durum onu bilim insanı yapacaktı. Kendisi ayrıca zengin bir ailenin çocuğuydu. Fruko ve Tamek mal varlığına sahipti. Ancak kendisi bilime merak saldı ve Robert Koleji’nden mezun olmuş, New York Eyalet Üniversitesi’nde ve Houston Üniversitesi’nde eğitim görmüştü.

Kendisi iyi bir eğitim almasına rağmen 5. sınıfta öğretmenine cahil dediği için okuldan atılmıştır. Kendisi öğretmeninin cahil olduğunu savunuyordu. Ülkemizde popüler olmasının nedeni evrim ve depremle ilgili yayınlarıydı.

Öyle ki çok önceleri Din, Bilim ve Darwin adlı bir programda ilahiyatçı ve kendisi gençler önünde tartışmıştı. Kendisinin dalı jeoloji olduğundan dolayı evrim hakkında da oldukça bilgiliydi.

Kitapları:

Zümrütname

Hasan Ali Yücel ve Türk Aydınlanması

Zümrüt Ayna: Bilimsel Düşünce Üzerine Denemeler

Yaşamın evrimi fikrinin Darwin döneminin sonuna kadarki kısa tarihi

99 Sayfada İstanbul Depremi

Bilgiyle Sohbet - Popüler Bilim Yazıları

Dahi Diktatör

Aptalı Tanımak

Newton Neden Türk Değildi?

Bir Toplum Nasıl İntihar Eder?

Cehennemdeki Üniversiteliler

Bilimin Büyüsü

İstanbul Depremi

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