Twitter'ı Daha Kullanışlı Hale Getirecek 8 Ücretsiz Servis

Popüler sosyal medya platformu Twitter’ı etkili bir şekilde kullanarak oldukça faydalı hale getirebilirsiniz. Troller ve nefret içeriklerinden uzak durarak, Twitter deneyiminizi artırmak istiyorsanız bu rehberimizde Twitter’ı daha kullanışlı hale getirecek 8 ücretsiz servisi sizler için sıraladık. Mutlaka göz atın.

1. Tweet’lerinizi Zamanlayın

Twitter’ı aktif olarak kullanmanın ipucu, düzenli Tweet atmak ve etkileşimde bulunmak diyebiliriz. Ancak, gün içinde müsait olamıyorsanız ve tweet atacak vaktiniz yoksa bunu otomatik olarak yapacak bir araç kullanmak isteyebilirsiniz.

TweetDeck uygulaması, paylaşmak istediğiniz içerikleri dilediğiniz gün ve saatte otomatik olarak yayınlamanızı sağlayan oldukça faydalı bir platform. Dilerseniz, tweet’i anında gönderme imkanı da sunan platform ileri zamanlı tweet’ler için popüler olarak kullanılıyor.

2. Blog Sayfanızdan Otomatik Tweet Gönderin

Oluşturduğunuz içerikleri birden fazla platformda paylaşmak, içeriklerinizin daha çok kullanıcıya ulaşması bakımından oldukça faydalı olacaktır. Twitter hesabınızı takip eden, ancak blog sayfalarınızı takip etmeyen kişiler için IFTTT platformunu kullanabilirsiniz.

Tumblr, Blogger, WordPress, Medium ve Weebly platformlarını kullanıyorsanız, yazılarınızı Twitter hesabınızda otomatik olarak paylaşmak için IFTTT platformunu denemenizde fayda var.

3. Tweet’lerinizi Analiz Edin

Twitter’ın yerleşik bir analiz aracı olduğunu biliyor musunuz? Hangi tweet’inizin ne kadar etkileşim aldığını, en popüler tweet’lerinizi detaylı bir şekilde görmek istiyorsanız Twitter Analytics aracını kullanabilirsiniz.

Twitter Analytics aracında en popüler tweet, en iyi bahseden, 28 günlük özet ve geçtiğimiz aylara ait özet raporları inceleyebilirsiniz.

4. Hangi Hashtag’leri Kullanacağınızı Tespit Edin

Diğer kullanıcıların tweet’lerinizi görmesini istiyorsanız, uygun etiketler kullanmanız faydalı olabilir. Bunu rastgele yapmak ya da alakasız içeriklere alakasız etiketler girmek yerine, RiteTag platformunu kullanmanız daha faydalı olacaktır.

İlgilendiğiniz konuyu arama bölümünden aratarak, konuyla ilgili en popüler etiketleri görüntüleyebileceğiniz platformda, bu etiketlerin ne sıklıkla kullanıldığını ve ortalama retweet sayılarını içeren raporları da inceleyebilirsiniz.

5. İlgi Çekici İçerikler Oluşturun

Görseller, ilgi çekici içerikler oluşturmanın en iyi yoludur diyebiliriz. Kendi görsellerinizi oluşturmak için ihtiyaç duyacağınız temel Photoshop bilgilerini öğrenmek için zamanınız yoksa, bunu sizin için kolaylaştıran bir servisten daha bahsedelim.

Pablo platformu, paylaşılabilir görseller oluşturabilmenizin en hızlı ve kolay yolu olarak öne çıkıyor. Arka plan resmi seçerek veya yükleyerek, istediğiniz metni ekleyebileceğiniz platformda yazı tipi, hizalama ve filtre seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

6. Dünyada Neler Oluyor? Daha Etkili Bir Şekilde İnceleyin

Twitter’da gündemin ne olduğunu, ana sayfadaki Gündem bölümünden öğrenebiliyorsunuz. Ancak, estetik olarak daha hoş bir deneyim için The Hash platformunu deneyebilirsiniz. Twitter’da gündem olan konuları yatay olarak kaydırılan bir sayfada gösteren The Hash platformunu denemenizi tavsiye ediyoruz.

7. Dünya Gündemindeki Hashtag’leri Haritadan İnceleyin

Twitter’da seçim yaparak Türkiye veya İl gündemi gibi bölümlerden, en çok konuşulan konuları görebiliyorsunuz. Bunun dışında, dünya genelinde neler olup bittiğini de öğrenmek istiyorsanız Trendsmap platformunu kullanabilirsiniz.

Trendsmap platformu, dünya haritası üzerinde en çok konuşulan gündem konularını sizlere sunuyor. Etiketlere tıklayarak bu etiket kullanılarak gönderilen tweet’leri de sağdaki sütundan inceleyebilirsiniz.

8. Tweet’i İlk Kim Yazmış? Öğrenin!

Diğer platformlarda olduğu gibi Twitter’da da, insanlar tweet’leri başkalarından kopyalıyor ve kaynak göstermeden kendi hesaplarından paylaşabiliyor. Bunu yüzlerce hesabın yaptığını düşünürsek, tweet’in orijinal kaynağını bulmak imkansız hale gelebiliyor.

Who Tweeted It First platformunu kullanarak, ilgili içeriği ilk tweet atanı bulabilmeniz mümkün. Anahtar kelime veya bağlantıya göre arama yaparak, bu anahtar kelime ve bağlantıyı içeren ilk tweet’i size gösteren platformda, doğrudan kaynak hesaba ulaşabiliyorsunuz.

Yukarıda sıraladığımız araçlar, Twitter’ı daha verimli kullanabilmeniz adına sizlere yardımcı olacaktır. Eğer sizin de bu tarz kullandığınız servisler varsa, bizlerle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın!