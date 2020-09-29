Twitter Tüm Tweetleri Silme Nasıl Yapılır? Eğer kullandığınız profili sıfırdan yaratmak istiyorsanız ve yüzlerce tweetiniz varsa buna başlamak endişe verici gibi gözükebilir. Öte taraftan bu, sandığınız kadar zor değil. Bu yazımızda Twitter hesabınızdaki tüm tweetleri nasıl silebileceğinizi sizlere aktaracağız!

Eğer gerçekten eski bir hesaba sahipseniz ve yeni bir hesapla devam etmek istemiyorsanız belki yüzlerce belki de binlerce tweet, mention ve retweet ile karşı karşıya olabilirsiniz. Temelde bunları silmek epey uzun süren bir uğraşa yol açabilir ancak neyse ki buna gerek yok.

Bu yazımızda isteklerinizi yerine getirebilmek adına Twitter Archive Eraser isimli bilgisayar programından yardım alacağız. Uygulamayı cihazınıza indirmek için hemen yukarıda yer alan bağlantıyı kullanabilir ve ilgili sayfaya ulaşarak indirme işlemine başlayabilirsiniz.

Twitter Tüm Tweetleri Silme Nasıl Yapılır? (Adım - Adım)

Uygulamayı cihazınıza indirdikten sonra yapmanız gereken ilk işlem, Twitter üzerinden tweet arşivinizi edinmek olacaktır. Bunun için sosyal medya platformuna giriş yapın Ayarlar -> Hesap -> Arşivini İste adımlarını takip edin. Arşiv hazırlandıktan sonra hesabınızdaki e-posta adresine gönderilecek. Bunu indirin ve şimdilik bir kenarda bekletin.

Twitter Archive Eraser'i başlatın. Hesabınızı doğrulamak ve oturum açmak için 'Step 1' ekranında yer alan "I accept to share the above information with Twitter Archive Eraser" yazılı kutucuğu işaretleyin. Sign In butonuna tıklayın. Twitter'ın doğrulama ekranındaki yedi haneli şifreyi alın. Bu kodu uygulamaya grin. 'Delete Tweets' butonuna tıklayın. 'Load / Add Twitter Archive Files' butonuna tıklayın. Cihazınıza indirdiğiniz arşivi seçin. 'Select All' butonuna tıklayın. 'Erase Selected Tweets' butonuna tıklayın

Tüm bu adımların ardından hızlı ve kolay bir şekilde Twitter Tüm Tweetleri Silme işlemini gerçekleştirmiş oldunuz. Bu noktada Twitter Archive Eraser'ın gerçekten başarılı bir Toplu Tweet Silme Uygulaması olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz, hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz?

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