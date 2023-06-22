Microsoft, Xbox Game Pass’in Maliyetini Artırdı: İşte Güncel Türkiye Fiyatı

Microsoft, ağustos ayında ABD ve Güney Amerika ülkeleri dışında çoğu ülkede Xbox Series X fiyatlarını artırma kararı aldı. Teknoloji şirketi bu fiyat artışına ek olarak Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliklerini 1 dolar yükseltecek.

Microsoft Bazı Aboneliklerinde Fiyat Artışına Gidiyor

Açıklanan yeni tarifeleri, yeni Xbox Game Pass üyeleri için 6 Temmuz'da geçerli olacak. Mevcut aboneler için ise 13 Ağustos’tan sonra devreye girecek. Yıllık aboneliği olanlar ise yenileme zamanı gelene kadar fiyat değişikliklerinden etkilenmeyecek.Konu hakkında açıklamalarda bulunan Xbox iletişim başkanı Kari Perez, konsol fiyatlarımızı yıllardır sabit tuttuk ve fiyatları her pazardaki rekabet koşullarını yansıtacak şekilde ayarladıklarını belirtti.

2017'den beri herhangi bir artışa gitmeyen Xbox için bu fiyat artışı kaçınılmazdı. 6 yıl sonra zam kararı alan teknoloji şirketi artışın daha kaliteli içerikler üretmek için olduğunu belirtti.

Xbox Game Pass Zamlı Yeni Türkiye Fiyatı

Game Pass Ultimate Fiyatı: 44,99 TL yerine 120,99 TL.

Game Pass Konsol Fiyatı: 29,99 TL yerine 79,99 TL.

Game Pass PC Fiyatı: Daha açıklandı ama büyük ihtimalle 79.99 TL olacak.