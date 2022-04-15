Xodo, çapraz platform destekli pdf görüntüleme uygulamasıdır.

Erkan Calp - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Xodo, Windows 8 tablet ve bilgisayarınıza ücretsiz olarak yükleyip kullanabileceğiniz eksiksiz bir PDF görüntüleme uygulamasıdır. PDF belgelerinizi görüntülemenin haricinde yorum ekleyebileceğiniz, imzalayabileceğiniz, bulut hesaplarınıza aktarabileceğiniz uygulamada hiçbir rahatsız edici reklam bulunmamaktadır. Windows, Android, iOS ve WindowsPhone üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan ve çapraz platform desteğine sahip olan PDF görüntüleme aracı basit yapısı ile kullanılmaua devam ediliyor.

Güvenilir yapısı ile hem mobil hem de bilgisayar platformunda kendine yer bulan uygulama, ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Sade bir tasarıma ev sahipliği yapan uygulama, çapraz platform desteği ile de kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Başarılı bir şekilde PDF'leri görüntüleme imkanı veren uygulama başarılı bir şekilde kullanılıyor.

Xodo Özellikleri

Çapraz platform,

Android, iOS, Windows ve WindowsPhone sürümü,

Ücretsiz,

Basit kullanım,

Güvenilir,

Sade tasarım,

Masaüstü, dizüstü bilgisayarların yanı sıra tablet ve akıllı telefonlarda da kullanılabilen PDF uygulaması, ücretsiz olmasına karşın yapabildikleri ile sizi şaşırtacak. Şifre ile korunan ve uzun boyutlu pdf dosyalarını rahatlıkla işleyip açabilen uygulama ile belgeleriniz üzerinde iş arkadaşlarınızla birlikte gerçek zamanlı olarak düzenleme yapabilir, belgenizde önemli gördüğünüz yerlerin altını çizebilir, yorumunuzu ekleyebilir, el yazınızı kullanarak imzalayabilir, imzalanmış belgeyi e-posta olarak gönderebilir ve yazdırabilirsiniz.

Xodo, PDF dosyalarınızı tek bir yerde sıralamanızı, organize etmenizi ve yönetmenizi de sağlamaktadır. Dahili dosya yöneticisini kullanarak belgeleri seçme, isimlendirme, kopyalama, taşıma, silme işlemlerini rahatlıkla yapabilirsiniz.

Xodo İndir

PDF dosyalarınızı tek bir yerde organize edebileceğiniz Xodo uygulaması ücretsiz olarak hem bilgisayar hem de mobil platformda kullanılmaya devam ediliyor. Sade tasarıma sahip olan uygulama, başarılı bir şekilde kullanılmaya devam edilirken, kullanıcı kitlesini de genişletmeye devam ediyor.