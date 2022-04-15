Xodo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,327
- DOSYA BOYUTU 10.90 MB
- Üretici Xodo Technologies Inc.
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Xodo, çapraz platform destekli pdf görüntüleme uygulamasıdır.
Xodo, Windows 8 tablet ve bilgisayarınıza ücretsiz olarak yükleyip kullanabileceğiniz eksiksiz bir PDF görüntüleme uygulamasıdır. PDF belgelerinizi görüntülemenin haricinde yorum ekleyebileceğiniz, imzalayabileceğiniz, bulut hesaplarınıza aktarabileceğiniz uygulamada hiçbir rahatsız edici reklam bulunmamaktadır. Windows, Android, iOS ve WindowsPhone üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan ve çapraz platform desteğine sahip olan PDF görüntüleme aracı basit yapısı ile kullanılmaua devam ediliyor.
Güvenilir yapısı ile hem mobil hem de bilgisayar platformunda kendine yer bulan uygulama, ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Sade bir tasarıma ev sahipliği yapan uygulama, çapraz platform desteği ile de kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Başarılı bir şekilde PDF'leri görüntüleme imkanı veren uygulama başarılı bir şekilde kullanılıyor.
Xodo Özellikleri
- Çapraz platform,
- Android, iOS, Windows ve WindowsPhone sürümü,
- Ücretsiz,
- Basit kullanım,
- Güvenilir,
- Sade tasarım,
Masaüstü, dizüstü bilgisayarların yanı sıra tablet ve akıllı telefonlarda da kullanılabilen PDF uygulaması, ücretsiz olmasına karşın yapabildikleri ile sizi şaşırtacak. Şifre ile korunan ve uzun boyutlu pdf dosyalarını rahatlıkla işleyip açabilen uygulama ile belgeleriniz üzerinde iş arkadaşlarınızla birlikte gerçek zamanlı olarak düzenleme yapabilir, belgenizde önemli gördüğünüz yerlerin altını çizebilir, yorumunuzu ekleyebilir, el yazınızı kullanarak imzalayabilir, imzalanmış belgeyi e-posta olarak gönderebilir ve yazdırabilirsiniz.
Xodo, PDF dosyalarınızı tek bir yerde sıralamanızı, organize etmenizi ve yönetmenizi de sağlamaktadır. Dahili dosya yöneticisini kullanarak belgeleri seçme, isimlendirme, kopyalama, taşıma, silme işlemlerini rahatlıkla yapabilirsiniz.
Xodo İndir
PDF dosyalarınızı tek bir yerde organize edebileceğiniz Xodo uygulaması ücretsiz olarak hem bilgisayar hem de mobil platformda kullanılmaya devam ediliyor. Sade tasarıma sahip olan uygulama, başarılı bir şekilde kullanılmaya devam edilirken, kullanıcı kitlesini de genişletmeye devam ediyor.
Xodo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 312
- Üretici Xodo Technologies Inc.
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Xodo, bulut desteği sunan ücretsiz ve kaliteli bir pdf uygulamasıdır.
Çapraz platform desteği sunan, hızlı ve kullanımı basit PDF görüntüleyicisi Xodo, telefon ve tabletler için optimize edilmiş arayüz ile gelmektedir. Parolayla korunan PDF belgelerini de açabilen uygulama ile pdf dosyalarınızı görüntüleyebilir, açıklama ekleyebilir, imzalayabilir, doldurabilir, organize edebilirsiniz. Üstelik tüm bu fonksiyonlardan hiçbir ücret ödemeden yararlanabilirsiniz.
Xodo PDF görüntüleyiciyi benzerlerinden ayıran en büyük özelliği; PDF belgelerinizi iş arkadaşlarınızla, okul arkadaşlarınızla birlikte gerçek zamanlı olarak düzenleme izni veren Xodo Connect’i sunması. PDF belgeleri üzerinden başkalarıyla çalışmak zorunda kaldığınız durumda oldukça faydalı olan bu özellik kayıt veya yükleme gerektirmiyor ve herhangi bir web tarayıcı, mobil cihaz, masaüstü bilgisayar ile çalışabiliyor. Bunun dışında PDF belgelerinizi organize edip yönetebileceğiniz dahili bir dosya yöneticisi de emrinizde. Xodo’nun dosya yöneticisini kullanarak belgeleriniz taşımak, silmek, yeniden adlandırmak, seçmek oldukça kolay.
Bulut desteği sayesinde PDF belgeleriniz cihazlarınız arasında eşitleyebilen Xodo ile mobil cihazınızda sakladığınız doküman ve resimleri pdf formatına çevirmeniz de mümkün. Uygulamanın tarayabildiği resim dosya formatları arasında tiff, .tif, .jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp bulunmakta.
Xodo, Android telefon ve tabletinizde hiçbir ücret ödemeden kullanabileceğiniz en başarılı pdf görüntüleme ve düzenleme uygulaması.
Xodo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 34
- DOSYA BOYUTU 18.80 MB
- Üretici Xodo Technologies Inc.
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Xodo ile pdf belgelerinizi mobil cihazınızdan görüntüleyebilir, düzenleyebilir, yönetebilir ve yazdırabilirsiniz.
Xodo, çapraz platform destekli pdf görüntüleyicisidir. Tamamen ücretsiz olarak sunulan uygulama tüm telefon ve tabletler için optimize edildiğinden en karışık pdf dokümanları üzerinde bile rahatlıkla çalışabilme olanağı tanımaktadır.
Xodo ile iPhone ve iPad’inizde depoladığınız ve Dropbox hesabınızdaki pdf dokümanlarınızı görüntüleyebilmenin yanında mevcut resim ve dokümanlarınızı pdf formatına çevirebilir, belgelerinize açıklama ekleyebilir, formları doldurabilir ve el yazınızla imzalayabilirsiniz.
PDF belgelerinizi kolaylıkla organize etmenizi ve yönetmenizi sağlayan kendi dahili dosya yöneticisi ile gelen Xodo ile pdf belgelerinizi iş arkadaşlarınızla birlikte gerçek zamanlı düzenleme şansına da sahipsiniz. Xodo Connect ile dilediğiniz kişinin e-posta adresini yazarak onu belgeyi düzenlemeye davet edebilirsiniz.
Xodo Özellikleri:
- Yeni bir PDF belgesi oluşturma
- Resim ve dokümanları pdf formatına çevirme
- PDF belgesinde istenilen sayfayı yer imlerine ekleme, önemli yerlere işaret koyma, yakınlaştırma
- PDF belgelerini el yazısı ile imzalama
- PDF belgelerini kaydetme ve yazdırma
- Son görüntülenen belgelere hızlıca ulaşma
- Dahili dosya yöneticisi
- PDF belgelerini ortak düzenleme
Xodo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 68
- DOSYA BOYUTU 10.00 MB
- Üretici Xodo Technologies Inc.
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PDF okuma ve düzenleme işlemlerini Windows Phone üzerinden ücretsiz ve reklamsız gerçekleştirin.
Popüler bir PDF okuma ve düzenleme uygulaması olan Xodo, Windows Phone kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor. uygulama içi satın alma veya reklamekranları içermeyen Xodo, Windows Phone için bulabileceğiniz en hızlı PDF okuyuculardan biri. Yumuşak menü içi navigasyon ve şık arayüz tasarımı itibariyle rakip teşkil edebilecek birçok uygulamayı geride bırakan bu çalışma, diğer platformlardaki çizgisini bozmadan Windows Phone kullanıcılarına ulaşmayı başarıyor.
Windows Phone tasarım diliyle optimize edilmiş görsellik son derece iyi bir kullanım kolaylığı sağlarken bu uygulama ile sadece PDF okumakla kalmıyorsunuz. PDF dökümanları içerisinde düzenleme gerçekleştirmenize de izin veren Xodo, gerçek zamanlı olarak metinlere not eklemenizi sağlıyor.
PDF dökümanlarından oluşan formların içini doldurabildiğiniz gibi ıslak imzanızı aratmayacak bir dijital imza atmanız da mümkün. Böylece cep telefonunuz üzerinden bile evrak kontrolü yapmanız mümkün kılınmış durumda. Dilerseniz çektiğiniz bir fotoğraf veya tif, jpeg, gif, png gibi resim dosyaları kolayca PDF formatına dönüştürülebiliyor. Xodo, tüm hizmetlerinden tamamen ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz bir uygulama.