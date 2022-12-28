İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunda Soğuk Savaş dönemi başladı. Soğuk Savaş dönemi bir güç gösterisi olmuştu. Ancak güç gösterisi sadece askeri anlamda değil bilim anlamında ve birçok anlamda gelişmeye devam ediyordu. Öyle ki Sovyetler ve Amerika arası sürekli kızışıyor ve sürekli birbirleriyle yarışıyorlardı. Bu yarış uzaya çıkmanın ötesinde de olacaktı. Öyle ki aya ayak basan Amerika bu yarışa bir son bile verebilecekti. Peki bu uzay yarışının sonucunda doğan uzaya çıkan hayvanlar hangileri? Uzaya çıkan hayvanlara ne oldu? Sizler için anlatıyoruz.

Uzaya Çıkan Hayvanlar

Ham

Tsygan ve Dezik

Laika

Felicette

Ham

Uzaya fırlatılan ilk maymun değildi. Ancak uzaya fırlatılan ilk büyük maymun olan Ham 1961 yılında yörüngeye ulaşmıştı. Ham dünya yörüngesine çıkan ilk kuyruksuz maymun olarak da tarihe geçmiş ve uzayda görev yapan bir maymundu. Pek de etik olmayan yollarla eğitilen Ham çeşitli görevleri uzayda yapmıştı eğitiminde bir kolu itilmesi öğretiliyordu.

Eğer kolu istemezse ayağından elektrik alıyor. Eğer isterse bir muz kazanıyordu. Uzaya giderken kaza yaşayan Ham zarar görmeden dünyaya inebildi. Tam tamına 20 dakikaya yakın uzayda kalmış ve çok az yarayla kurtulmuştu.

Öyle ki sadece burnu morarmış bir şekilde dünyaya iniş yaptı Atlas Okyanusu'na iniş yapan Ham ilerleyen yıllarda çok da popüler olmayan bir yaşam sürecekti. 1963 yılında washington'daki bir hayvanat bahçesine gönderildi 1983 yılında ise hayata gözlerini yumdu.

Tsygan ve Dezik

1951 yılında Sovyet roketinin fırlatılması ile uzaya giden köpekler dünyaya sağ bir şekilde iniş yapabilmişdi .

Laika

Uzaya çıkan ilk hayvanların arasında olan Laika'yı illaki duymuş veya duyacaksınızdır. 1957 yılında sovyetler tarafından uzaya gönderilen köpek Laika maalesef aşırı ısınma sebebiyle hayatını kaybetmiştir.

Felicette

Uzaya çıkan kedi ünvanına sahip olan ve uzaya çıkıp hayatta kalabilen tek kedi olan Felicette, Fransız bilim insanları tarafından uzaya fırlatılmıştı. Uzay yarışının isimleri arasına Felicette da girmiştir

Bu içeriğimizde uzaya çıkan hayvanlar ve uzaya çıkan hayvanlara ne oldu? Gibi sorulara cevap verdik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.