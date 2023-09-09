Valorant Grup Hazır Değil Hatası Nasıl Çözülür?

Valorant grup hazır değil hatası, çevrim içi FPS oyununun oynanamamasına yol açtığından ötürü deneyimi doğrudan olumsuz yönde etkiliyor. Peki, can sıkıcı problemin düzelmesini sağlayabilecek çözüm yolları neler?

Bu rehberde ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan Valorant'ta meydana gelen sorunun çözülmesine yardım edebilecek yöntemleri sıraladık. Eğer siz de söz konusu sorun ile karşılaştıysanız rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Hazırladığımız rehberde bulunan yöntemleri uygulamadan önce Riot Games Support ve Valorant'ın resmî sosyal medya hesaplarını kontrol edin çünkü çevrim içi oyunda genel bir problem olabilir.

Valorant Grup Hazır Değil Hatası İçin Çözüm Yolları

Bilgisayarı kapatıp açın.

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Valorant'ın sunucu durumunu kontrol edin.

Yeni güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

DNS önbelleğini temizleyin.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Riot Games ile iletişime geçin.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

Valorant'ta ortaya çıkan can sıkıcı sorunun çözümü için ilk olarak bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işlemini gerçekleştirdikten sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Bağlantı kalitesi yeterli seviyede olmayabilir. Bu nedenden ötürü internet bağlantısını kontrol edin. İnternet hız testi yaparak bağlantının ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz. İnternette problem varsa modemin güç butonuna basarak kapatın ve 10 saniye civarı bekledikten sonra tekrar açın.

Valorant'ın Sunucu Durumunu Kontrol Edin

Popüler FPS oyununun sunucularında meydana gelen bir problem, söz konusu soruna yol açmış olabilir. Bu sebepten ötürü Valorant sunucu durumu sayfasını ziyaret edip sunucularda bir problem olup olmadığını kontrol edin.

Yeni Güncelleme Olup Olmadığını Kontrol Edin

Oyun için yeni bir güncellemenin olup olmadığını kontrol edin. Bunun için ilk olarak Valorant'tan çıkın ve Ctrl + Shift + Esc kısayoluyla Görev Yöneticisi'ni açın. Görev Yöneticisi üzerinden Valorant ile ilgili uygulamalara sağ tıklayıp sonlandırın. Bunun ardından oyuna tekrar girin.

DNS Önbelleğini Temizleyin

Görev çubuğuna CMD yazın.

Arama sonuçlarından Komut İstemi'ne tıklayın.

ipconfig /flushdns yazın.

Enter tuşuna basın.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın. Bir sonraki adımda Görev Yöneticisi üzerinden arka planda çalışan programlara sağ tıklayın ve ardından "Görevi sonlandır" seçeneğine basın.

Riot Games ile İletişime Geçin

Sorun devam ediyorsa Riot Games ile iletişime geçebilirsiniz. Riot Games'in destek sayfasında yer alan "Bilet gönder" menüsü üzerinden bir talep gönderebilirsiniz. Talep göndermek için hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini belirtmek gerekiyor.

Tüm yöntemleri uyguladığınız hâlde problem devam ediyorsa sorun çözülene kadar Valorant benzeri oyunlar oynayarak zaman geçirebilirsiniz.