Vibe Coding Nedir? Yapay Zeka ile Kod Nasıl Yazılır?

Son yıllarda yapay zekânın hızla gelişmesi, teknoloji dünyasında köklü bir dönüşüme yol açtı. Bu dönüşümle birlikte teknoloji dünyasına yeni bir kavram daha eklendi: Vibe coding. Özellikle geliştirici topluluklarında sıkça dile getirilen bu yaklaşım, kod yazma alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştiriyor. Peki vibe coding nedir?

Vibe Coding Nedir?

Bildiğiniz üzere yapay zekâ destekli araçlar ortaya çıkmadan önce, yani birkaç yıl öncesine kadar yazılım geliştiricileri bir proje üzerinde çalışırken her bir kod satırını tek tek yazıyor ve teknik sürecin neredeyse tamamını kendileri yürütüyordu. Ancak yapay zekâ araçlarının gelişmesiyle birlikte bu süreç önemli ölçüde değişti. Artık birçok geliştirici, uzun kod bloklarını tek tek yazmak yerine büyük ölçüde yapay zekâdan destek almayı tercih ediyor.

Vibe coding ise geliştiricinin doğrudan kod yazmak yerine yapmak istediği işlemi yapay zekâ aracına tarif etmesi ve kodun büyük ölçüde bu araçlar tarafından üretilmesi anlamına geliyor. Bu yaklaşımda geliştirici, sistemi adım adım kodlamak yerine ne yapılması gerektiğini açık bir şekilde ifade ediyor. Yapay zekâ ise bu ifadeleri analiz ederek bir kod ortaya koyuyor.

Artık yazılımla ilgili neredeyse hiçbir deneyimi olmayan kişiler bile yapay zekâ desteğiyle kod üreterek mobil uygulamalar veya web siteleri geliştirebiliyor. "Vibe coding nedir?" sorusunu cevapladık. Peki bu neden bu kadar popülar oldu?

Vibe Coding Neden Popüler Oldu?

Yazılım bilgisi aslında önemli bir yaratıcılık alanı sunar. Geliştiriciler bu sayede ister bir mobil uygulama, ister bir web sitesi ya da arayüzü olmayan farklı bir yazılım projesi ortaya koyabilir. Tüm bunların temelinde ise teknik bilgiyle birlikte yaratıcılık yer alır.

Vibe coding yaklaşımının son dönemlerde bu kadar çok konuşulmasının en önemli nedeni ise yazılım bilgisine duyulan ihtiyacı büyük ölçüde azaltarak yaratıcılığı ön plana alması. Öyle ki artık yazılım bilmeyen kişiler bile yapay zekâ desteğiyle fikirlerini hayata geçirebiliyor. Daha önce bir yazılımcıdan destek almak gerekiyordu.

Öte yandan vibe coding yaklaşımından yalnızca yazılım bilgisi olmayanlar faydalanmıyor. Aksine deneyimli geliştiriciler de aktif şekilde kullanıyor. Özellikle tekrarlayan işlerde zaman kazandırması ciddi bir verimlilik avantajı sağlıyor. Peki tüm bu hız ve kolaylığın kötü bir bedeli var mı? Yapay zekâ ile vibe coding yöntemiyle yazılan kodlar gerçekten güvenli mi?

Yapay Zeka ile Yazılan Kodlar Güvenli mi?

Yapay zekâ ile yani vibe coding yaklaşımıyla yazılan kodlar her zaman güvenli değil. Bunun temel nedeni yapay zekânın eğitim sürecinde hem kaliteli ve güvenli kodlarla hem de güvenlik açısından zayıf, hatalı örneklerle eğitilmiş olmasıdır. Bu nedenle yapay zekânın yazdığı kodlara tamamen güvenmek şu an için pek mümkün değil.

Özellikle ödeme sistemleri ile birlikte kullanıcı doğrulama ve yetkilendirme gibi oturum yönetimi gerektiren kritik alanlarda eksik veya hatalı çözümler ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra şifreleme yöntemleri ve servis güvenliği gibi konularda da her zaman en doğru tercihler yapılmayabilir. Ancak bu durum yapay zekâ ile yazılan kodların tamamen güvensiz olduğu anlamına gelmez.

Doğru kullanıldığında ve üretilen kodlar insan tarafından gözden geçirildiğinde yapay zekâ önemli bir yardımcı haline gelir. Burada kritik nokta geliştiricinin ortaya çıkan kodu dikkatle analiz etmesi, test etmesi ve gerekli güvenlik kontrollerini eksiksiz şekilde sağlamasıdır.

Vibe Coding ile Neler Geliştirilebilir?

Aslına bakacak olursak vibe coding ile geliştirilemeyecek neredeyse hiçbir şey yok. Çünkü bu yaklaşımda temel mantık yapay zekâya kod yazdırmak üzerine kurulu. Kod ile de her türlü yazılım projesi geliştirilebildiği için ortaya konabilecek projelerin kapsamı oldukça geniş.

Bu nedenle vibe coding ile yalnızca basit bir yapılacaklar listesi uygulaması değil, aynı zamanda sosyal medya platformu gibi çok daha kapsamlı projeler geliştirmek de mümkün. Kısacası bu yaklaşımın sunduğu imkanlar sayesinde belirgin bir sınırdan söz etmek pek mümkün değil.

Bu doğrultuda not alma uygulaması, blog sitesi, e-ticaret sitesi, sohbet uygulaması, çevrim içi eğitim platformu, otomasyon sistemleri ve 2D/3D oyunlar geliştirilebilir. Hatta istenirse sosyal medya platformlarında belirlenen hesapların takip edilen ve takipçilerini izleyen araçlar da oluşturulabilir.

Yapay Zekâ Destekli Kodlama Araçları Neler? Vibe Coding Nasıl Yapılır?

Vibe coding yapabilmek için kullanabileceğiniz birçok yapay zekâ destekli kodlama aracı bulunuyor. Bu alandaki en popüler araçlara baktığımızda Cursor, GitHub Copilot, Claude, Gemini ve Codex öne çıkıyor. Bu araçları kullanarak kod editöründe yapay zekâya kod yazdırabilir veya mevcut kodlarınızı kolayca düzenletebilirsiniz.

Bu yapay zekâ araçlarını mobil uygulama, web tasarım ve geliştirme, oyun geliştirme gibi birçok farklı amaç için kullanabilirsiniz. Ayrıca web tasarım tarafında bolt.new ve v0 by Vercel gibi platformlar da oldukça işe yarar.

Tüm bu araçların ücretsiz planları bulunsa da bu planların genellikle sınırlı olduğunu söylemek gerekiyor. Bu nedenle vibe coding konusunda ciddiyseniz ücretli planlara geçmeniz gerekebilir. Çünkü ücretsiz sürümler çoğu zaman yeterli performansı sunmuyor. Aylık abonelik ücretleri ise genellikle 15-20 dolar seviyesinde. Ancak ilk defa yapay zekâya kod yazdıracaksınız başlangıçta ücretsiz plan yeterli olacaktır.

Editörün Yorumu

Bir yazılım geliştiricisi olarak birkaç yıl önce tek tek kod yazdığım günleri hâlâ hatırlıyorum. O zamanları biraz özlemiyor değilim ancak teknoloji dünyasının geldiği noktada ben de artık eskisi kadar tek tek kod yazmıyorum. Öyle ki kod yazma sürecinin büyük bir kısmını yapay zekâya devretmiş durumdayım. Tabii bu noktada yapay zekânın ürettiği kodları mutlaka kontrol ettiğimi de belirtmem gerekiyor.

Bununla birlikte yapay zekâyı yalnızca kod üretmek için değil, aynı zamanda sistem mimarisi oluşturmak için de kullanıyorum. Kodlama araçlarının bu konuda henüz istediğim seviyede sonuçlar verdiğini söyleyemem. Bu yüzden bir mimari kurarken ihtiyaçları ve gereksinimleri mümkün olduğunca detaylı şekilde açıklıyorum. Bazı durumlarda kod yazdırırken de açıklamalar yapmam gerekebiliyor. Bu sayede daha temiz ve sürdürülebilir bir yapı inşa ediyorum.