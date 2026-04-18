Türkiye'de En Popüler Yapay Zeka Araçları Belli Oldu! Zirve Şaşırtmadı

Yapay zeka destekli sohbet botları artık soru sormaktan görsel ve video oluşturmaya kadar birçok konuda önemli rol üstleniyor. Günlük hayatta yaygın şekilde kullanılmaya başlanan bu yapay zeka araçlarına Türk kullanıcıların da oldukça büyük ilgisi bulunuyor. Peki, Türkiye'de en popüler yapay zeka araçları hangileri? Statcounter tarafından paylaşılan veriler sayesinde bu sorunun cevabı belli oldu.

Türkiye'de En Popüler Yapay Zeka Araçları Neler?

ChatGPT: %88,11 Gemini: %7,76 Microsoft Copilot: %1,79 Perplexity: %1,55 Claude: %0,72 DeepSeek: %0,08

Türkiye'de Nisan ayında en çok kullanılan yapay zeka aracı, geçen ay olduğu gibi aynı kaldı. Sohbet botlarının hayatımıza girmesi üzerinde büyük rol oynayan ChatGPT, ilk sırada yer aldı. İlk başta pek çok konuda yetersiz kalan bu sohbet botunun şu an zirvede olmasının en önemli sebebi ise sürekli yeni modellerle geliştirilmesi. Bugün geldiği noktada kod yazma ve görsel oluşturma da dahil olmak üzere pek çok ihtiyacı karşılıyor.

Listenin ikinci sırasında Gemini konumlandı. Google tarafından geliştirilen bu yapay zeka destekli sohbet botu şu an kod yazma ve görsel oluşturmanın yanı sıra etkileyici videolar oluşturmanıza da imkân tanıyor. Ücretsiz hesaplarda da oldukça kaliteli cevaplar üretmesi sayesinde bugün birçok kullanıcının ilk tercihlerinden biri olmaya devam ediyor.

Dünyada En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Neler?

ChatGPT: %80,66 Perplexity: %9,77 Gemini: %4,22 Microsoft Copilot: %3,68 Claude: %1,17 DeepSeek: %0,5

Dünya genelinde en çok kullanılan yapay zeka destekli sohbet botlarına baktığımızda ilgi çekici bir farklılık görüyoruz. ChatGPT, yüzde 80,66'lık pay ile ilk sırada yer alırken sadece sorularınıza yanıt veren sohbet botunun çok ötesine geçen ve arama motoru olarak da hizmet sunan Perplexity, yüzde 9,77'lik kullanım oranı ile listenin ikinci sırasına yerleşti.

Gemini, dünya çapında daha az kullanım payına sahip. Üçüncü sırada konumlanan bu sohbet botunu sırasıyla Microsoft'un OpenAI'ın kendi modelleri ile desteklenen sohbet botu Copilot, OpenAI'ın eski çalışanları tarafından kurulan Anthropic'in sohbet botu Claude ve Çinli yapay zeka girişiminin sohbet botu DeepSeek takip etti.

Editörün Yorumu

Türkiye'de en çok kullanılan yapay zeka destekli sohbet botlarına baktığımızda Google ve OpenAI'ın iyi bir pazarlama süreci yönettiğini görüyorum. Özellikle Google, Türkiye'de Gemini kullanımını yaygınlaştırmak için pek çok iş birliğinin altına imza attı. OpenAI da özellikle sosyal medya tarafında oldukça aktif. O yüzden bu liste benim açımdan pek de şaşırtıcı olmadı.