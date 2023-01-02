InVideo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 342.30 MB
- Üretici Stei App, ltda
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Android cihazlarda video düzenleme ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde çözen program: InVideo.
2019'un en iyi basitleştirilmiş hikaye anlatımı ödülünü almış olan InVideo, 100'den fazla ülkede 7 milyon üzerinde kullanıcıya sahip. Video oluşturma ihtiyacı olanların tercihleri arasında yer alan uygulama, daha iyi etkileşim sağlamak için ideallik gösteriyor.
Profesyonel bir kullanım sistemine sahip olması sayesinde ön plana çıkıyor. Zamandan tasarruf sağlayarak yüksek kaliteli çalışmalar çıkarmaya yardımcı oluyor. Süper sezgisel arayüze sahip olan InVideo, herhangi ekstra bir araca ihtiyaç kalmadan kullanılabiliyor.
InVideo İndir
Estetik videolar oluşturmada başarılı sonuçlar ortaya çıkaran InVideo, Android işletim sistemine sahip cihazlara kolayca indirilebiliyor. Profesyonel reklamlar, slayt gösterileri, öğretici videolar ve sosyal medya gönderileri hazırlamak için kullanılabiliyor.
Telefonlarda pratik bir kullanım imkanı sunan uygulama, pek çok farklı özelliğe sahip. Teknik donanımıyla da kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Beklentileri fazlasıyla karşılayan InVideo, çekim yapma, düzenleme ve paylaşma seçenekleri tek elden sunuyor.
Doğru anda hızlı bir şekilde çekim yapma imkanı tanıyor. 4K çözünürlüğünde görüntüler elde etmeyi sağlıyor. Video düzenleme işlemi yapıldığında da görüntü kalitesinde bir düşüş yaşanmıyor. Her zaman kaliteli çalışmalara imza atılmasına destek oluyor.
InVideo Özellikleri
- Ön ve arka kamerada çekim yapma.
- Artırılmış gerçeklik
- Ağır ve hızlı çekim yapma
- Boomerang oluşturma
- Video kırpma, müzik ekleme
- Efekt, geçiş ve bindirme seçenekleri
- Videoları içe aktarma ve yeniden boyutlandırma
- Kliplere metin ekleme
- 150'den fazla çıkartma ve filtre seçeneği
- Animasyonlar, sinematik geçişler ve daha fazlası...
InVideo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 342.30 MB
- Üretici Stei App, ltda
-
iPhone telefonlarda video düzenleme programına ihtiyaç duyanların yardımına koşan InVideo ile profesyonel işlere imza atabilirsiniz.
InVideo, hem profesyonel anlamda hem de gündelik kullanım gerçekleştirecek kullanıcılara hitap ediyor. 100'ün üzerinde ülkede aktif bir şekilde kullanılmaya devam eden uygulamanın, 7 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor.
Apple tarafından 2019'un En İyisi: Basitleştirilmiş Hikaye Anlatımı ödülünü alan InVideo, video düzenleme programları arasında öne çıkmayı başarıyor.
InVideo İndir
Başarılı kliplerle etkileşim oranını artırmaya yardımcı olan uygulama, iOS kullanıcıları için ideal bir hizmet sunuyor. Zamandan tasarruf ederek, hızlı ve iddialı çalışmalar yapmaya yardımcı oluyor. Profesyonel kullanım sistemi sayesinde büyük ölçekli şirketlerden bireysel kullanımlara kadar geniş bir kullanıcı kitlesi bulunuyor.
Yüksek kalitede sezgisel bir arayüzü bulunan InVideo, estetik klipler oluşturmaya ön ayak oluyor. Başka bir yazılım aracına ihtiyaç duyurmadan birçok farklı işlem yapılmasını sağlıyor. Sosyal medya paylaşımlarından profesyonel reklam çalışmalarına kadar pek çok işlem yapılabiliyor. Ön ve arka kameradan çekim yapma imkanı tanıyarak farklılığını öne çıkarıyor.
Sayısız animasyon, çıkartma ve efekt ile videolara farklı bir hava kazandırılabiliyor. 4K çözünürlük desteği sunuyor. Beklentileri karşılayan uygulama, hızlı ve ağır çekim video düzenlemeleri yapıyor. Videoları kırpma, müzik ekleme, boomerang oluşturma gibi sayısız özellikle kullanıcılarına istediklerini veriyor.
InVideo Özellikleri
- Artırılmış gerçeklik
- Efekt, geçiş ve bindirme seçenekleri
- Videoları içe aktarma ve yeniden boyutlandırma
- Kliplere metin ekleme
- 150'den fazla çıkartma ve filtre seçeneği
- Sinematik geçişler
- Tüm sosyal medya hesaplarından doğrudan paylaşım yapma
- Mobile Pro abonelik seçeneği (Haftalık - Yıllık)