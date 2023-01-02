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InVideo

InVideo

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 342.30 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Stei App, ltda
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Android cihazlarda video düzenleme ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde çözen program: InVideo.

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

2019'un en iyi basitleştirilmiş hikaye anlatımı ödülünü almış olan InVideo, 100'den fazla ülkede 7 milyon üzerinde kullanıcıya sahip. Video oluşturma ihtiyacı olanların tercihleri arasında yer alan uygulama, daha iyi etkileşim sağlamak için ideallik gösteriyor.

Profesyonel bir kullanım sistemine sahip olması sayesinde ön plana çıkıyor. Zamandan tasarruf sağlayarak yüksek kaliteli çalışmalar çıkarmaya yardımcı oluyor. Süper sezgisel arayüze sahip olan InVideo, herhangi ekstra bir araca ihtiyaç kalmadan kullanılabiliyor.

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Estetik videolar oluşturmada başarılı sonuçlar ortaya çıkaran InVideo, Android işletim sistemine sahip cihazlara kolayca indirilebiliyor. Profesyonel reklamlar, slayt gösterileri, öğretici videolar ve sosyal medya gönderileri hazırlamak için kullanılabiliyor.

Telefonlarda pratik bir kullanım imkanı sunan uygulama, pek çok farklı özelliğe sahip. Teknik donanımıyla da kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Beklentileri fazlasıyla karşılayan InVideo, çekim yapma, düzenleme ve paylaşma seçenekleri tek elden sunuyor. 

Doğru anda hızlı bir şekilde çekim yapma imkanı tanıyor. 4K çözünürlüğünde görüntüler elde etmeyi sağlıyor. Video düzenleme işlemi yapıldığında da görüntü kalitesinde bir düşüş yaşanmıyor. Her zaman kaliteli çalışmalara imza atılmasına destek oluyor. 

InVideo Özellikleri

  • Ön ve arka kamerada çekim yapma.
  • Artırılmış gerçeklik
  • Ağır ve hızlı çekim yapma
  • Boomerang oluşturma
  • Video kırpma, müzik ekleme
  • Efekt, geçiş ve bindirme seçenekleri
  • Videoları içe aktarma ve yeniden boyutlandırma
  • Kliplere metin ekleme
  • 150'den fazla çıkartma ve filtre seçeneği
  • Animasyonlar, sinematik geçişler ve daha fazlası...