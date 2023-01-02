Android cihazlarda video düzenleme ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde çözen program: InVideo.

Hasan Okçu - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2019'un en iyi basitleştirilmiş hikaye anlatımı ödülünü almış olan InVideo, 100'den fazla ülkede 7 milyon üzerinde kullanıcıya sahip. Video oluşturma ihtiyacı olanların tercihleri arasında yer alan uygulama, daha iyi etkileşim sağlamak için ideallik gösteriyor.

Profesyonel bir kullanım sistemine sahip olması sayesinde ön plana çıkıyor. Zamandan tasarruf sağlayarak yüksek kaliteli çalışmalar çıkarmaya yardımcı oluyor. Süper sezgisel arayüze sahip olan InVideo, herhangi ekstra bir araca ihtiyaç kalmadan kullanılabiliyor.

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Estetik videolar oluşturmada başarılı sonuçlar ortaya çıkaran InVideo, Android işletim sistemine sahip cihazlara kolayca indirilebiliyor. Profesyonel reklamlar, slayt gösterileri, öğretici videolar ve sosyal medya gönderileri hazırlamak için kullanılabiliyor.

Telefonlarda pratik bir kullanım imkanı sunan uygulama, pek çok farklı özelliğe sahip. Teknik donanımıyla da kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Beklentileri fazlasıyla karşılayan InVideo, çekim yapma, düzenleme ve paylaşma seçenekleri tek elden sunuyor.

Doğru anda hızlı bir şekilde çekim yapma imkanı tanıyor. 4K çözünürlüğünde görüntüler elde etmeyi sağlıyor. Video düzenleme işlemi yapıldığında da görüntü kalitesinde bir düşüş yaşanmıyor. Her zaman kaliteli çalışmalara imza atılmasına destek oluyor.

InVideo Özellikleri