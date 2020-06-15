Videolara Efekt Eklemek İçin Kullanabileceğiniz En İyi Uygulamalar

Akıllı telefonunuzdaki videoların görünümünü bir üst seviyeye çıkarmak için efektler ekleyebilirsiniz. Videolara efekt eklemek için kullanabileceğiniz çok sayıda Android uygulaması bulunuyor. Üstelik bu uygulamaların kullanımı da oldukça basittir. Dolayısıyla akıllı telefonunuz üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde efekt ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Videolara Efekt Eklemek İçin En İyi Android Uygulamaları

Bu yazıda, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuz üzerinden videolara efekt eklemek için kullanabileceğiniz en iyi uygulamaları derledik. Bu uygulamalar ile videolarınıza harika efektler ekleyebilirsiniz.

1. Glitch Video Effetcs

Videolarınıza çeşitli efektler eklemek istiyorsanız Glitch Video Effetcs harika bir seçenektir. Glitch Video Effetcs ile videolarınıza hızlı ve pratik bir şekilde efekt ekleyebilirsiniz. Videoların yanı sıra fotoğraflarınıza da efektler ekleyebilirsiniz. Ek olarak, Glitch Video Effetcs üzerinden video kaydedebilir veya fotoğraf çekebilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan Glitch Video Effetcs’te 50’den fazla video efekti ve filtreler bulunuyor.

2. Adobe Premiere Rush

Adobe Premiere Pro, çok başarılı bir video düzenleme programıdır ancak video düzenleme uygulamalarında yeniyseniz kullanıcı arayüzü biraz karışık gelebilir. Ek olarak, Adobe Premiere Pro’nun Android sürümü de bulunmuyor. Akıllı telefonunuz üzerinden video düzenleme ve efekt ekleme işlemini gerçekleştirmek için Adobe Premiere Rush uygulamasını kullanabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan Adobe Premiere Rush’ın kullanımı oldukça kolaydır ve videolarınıza pratik bir şekilde efekt ekleyebilirsiniz.

3. VivaCut

VivaCut, çok başarılı bir video düzenleme uygulamasıdır. Çok sayıda video efektinin yer aldığı Vivacut’ta videolarınıza hızlı bir şekilde efektler ekleyebilirsiniz. VivaCut’ta sahnelerin arasına geçiş efekti uygulayabilirsiniz. Kullanımı oldukça kolay olan VivaCut, sahip olduğu video düzenleme araçları sayesinde videolarınızın montajını yapabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan VivaCut’ta Chroma Key özelliği de bulunuyor.

4. VideoShow

Popüler video düzenleme uygulaması VideoShow ile videolarınıza harika efektler ekleyebilirsiniz. VideoShow’da “Fx” menüsünde “Manga”, “Nature”, “Funny”, “Neon”, “Frame” ve daha birçok kategoride çok sayıda efektler bulunuyor. Dolayısıyla eklemek istediğiniz efekte hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. VideoShow’da efektin yanı sıra müzik, metin ve daha birçok seçenek bulunuyor. Ücretsiz olarak sunulan VideoShow, oldukça kolay bir kullanıma sahiptir.

5. InShot

InShot ile akıllı telefonunuzda yer alan videolarınıza efektler ekleyebilirsiniz. InShot’ta “Glitch”, “Mosaic”, “Neon”, “RGB”, “Mirror”, “Flip”, “Zoom” ve daha çok sayıda efekt bulunuyor. Kolay bir kullanıma sahip olan InShot ile videolarınıza müzik, metin, efekt, çıkartma, filtre ekleyebilir, videolarınızı kırpabilir, bölebilir ve daha birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan InShotta parlaklık, kontrast, sıcaklık, renk gibi seçenekler de bulunuyor.