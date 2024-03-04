Türkiye'nin Elektronik Seçim Sistemi Voiterm Nedir? Nasıl Çalışır?

Elektronik seçim sistemine geçiş sürecinin gündeme gelmesi ile birlikte Türkiye’nin bu alanda geliştirdiği teknolojiler ve yaptığı çalışmalar da merak konusu oldu.

Bu teknolojilerin başında ise Voiterm’in geliştirdiği cihazlar geliyor. Hızlı ve güvenilir oylama teknolojisi olarak tanıtılan sistem seçim sürecini kolaylaştırmayı ve daha şeffaf bir hale getirmeyi hedefliyor.

Peki, bu sistem nedir? Nasıl çalışıyor? İşte, Voiterm hakkında bilmeniz gereken detaylar!

Voiterm Nedir?

Voiterm oy kullanma makineleri geleneksel oy kullanma yöntemlerinin yerine sunulan daha çağdaş ve teknolojik bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Bankamatik benzeri cihazlarda oy kullanma işlemini gerçekleştireceğiniz bu cihazların bazı avantajları şu şekilde sıralanıyor:

Geri bildirimler hızlı bir şekilde elde edildiğinden zaman tasarrufu sağlar.

Kırtasiye vb. masrafları ortadan kaldırdığı için giderleri azaltır.

Hatalı ve geçersiz oy kullanımlarında uyarı vererek bu tarz insan kaynaklı hataları minimize eder.

Seçim sürecindeki personel ihtiyacının azalmasını sağlar. Bu da maliyetlerin azalmasını destekler.

Bireylerin birbirini manipüle etmeden demokratik bir şekilde oy kullanmasına yardımcı olur.

Kapalı devre şifreli mesajlaşma kullanılır. Bu sayede güvenlikli bir sistemdik.

Cihaza dışarıdan fiziksel biçimde müdahale edilemez bu da güvenlik açısından önemli bir unsurdur.

Yazılım olarak da hem içerden hem de dışarıdan yapılacak müdahalelere karşı dayanıklıdır.

Dijital kayıtlarla yazıcı çıktılarının kontrolünün sağlanması cihazı güvenilir kılan unsurlardan bir diğeri olarak değerlendirilir.

Voiterm Oy Kullanma Makineleri Nasıl Çalışır?

Kağıt pusula ile dijital oy verme sisteminin fikir olarak birleştirildiği kapalı devre bir elektronik oylama sistemi olan Voiterm’de seçimler şu şekilde yürütülüyor:

Seçmenler TC kimlik kartlarında veya seçim için onlara verilen belgelerdeki geçerli barkod kodlarını cihaza okutur.

Barkod geçerli ise cihazda ‘aday seçim ekranı’ açılır

Seçmen oy kullanımını gerçekleştirdikten sonra cihazda bulunan yazıcıdan ‘oy verdi’ belgesi basılır.

Aynı zamanda bu bilgi dijital ortamda saklanacağı için tekrar oy kullanımının önüne geçilmiş olur.

Seçmen ve oy güvenliğini sağlamak için bu sistemde kriptografik şifreleme algoritmaları kullanılır.

Blockchain ile benzerlik gösteren bu sistem üzerinde hala çalışmalara devam ediliyor. Yerel siyasi seçimlerin haricinde kurumsal seçimlerde de bu cihazların kullanılabileceği düşünülüyor.

Siz elektronik seçim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu cihazlardan oy kullanmak sizce güvenli mi? Yorumlarınızı paylaşın.