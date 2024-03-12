Volkswagen Polo Robust Özellikleri ve Fiyatı

Alman otomotiv devi Volkswagen alışılmış çizgisinin dışına çıktı. Çiftçilerin gereksinimlerine odaklanarak geliştirdiği Volkswagen Polo Robust modelini tanıttı. 50 yıllık bir geçmişe sahip olan Polo modelinin farklı bir versiyonu ile karşı karşıyayız.

Brezilya pazarına yönelik olarak tasarlanan Polo Robust’ın özelliklerini bu yazımızda detaylandırıyoruz. İşte, yeni Volkswagen Polo Robust hakkında öne çıkan detaylar!

Volkswagen Polo Robust Özellikleri

Dış görünüş itibariyle standart Polo’dan çok da farklı gözükmeyen araç bozuk arazilerde konforlu bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Küçük çaplı çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış.

Aracın dış tasarımında dikkat çeken ilk nokta şüphesiz, yükseltilmiş şasi oluyor. Eğimli yollarda ve rampalarda kolaylık sağlaması için aracın yerden yüksekliği arttırılmış. Crossover tarzındaki bu araçta arazi şartlarına uygun yeni amortisörlere ve yaylara yer verilmiş.

Araç ile birlikte tüketiciye iki farklı aksesuar kitinin sunulacağı belirtiliyor. Bu kitlerden birinde kauçuk zemin kaplaması, vinilden üretilmiş koltuk kılıfları ve radyatör ızgarasını koruyan bir panel bulunuyor.

Diğerinde ise ek olarak çekme kancası ve kauçuk bagaj paspası yer alacak. Polo Rebust’ın jantlarına baktığımızda büyüklüğünün 15 inç olduğunu görüyoruz. Motor kısmında ise yine Volkswagen’in Brezilya için ürettiği Saveiro Robust ile benzer teknolojilerin bulunması dikkat çekiyor.

Üç silindirli 1.0 litrelik bir motordan güç alan araçta atmosferik ünite 84 PS güç ile 101 Nm tork üretiyor. Şanzımanda 5 ileri manuel vites tercih edilmiş. Aracın geliştirilme sürecinde tarım sektöründe faaliyet gösteren müşterilerden fikir alındığı belirtiliyor. Bu da aracın çiftçilere yönelik bir ürün olduğunu kanıtlıyor.

Volkswagen Polo Robust Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Volkswagen’in kısıtlı bir hedef kitleye hitap eden özel Polo tasarımına ilişkin net bir fiyat ve çıkış tarihi bilgisi henüz paylaşılmamış. Başta Brezilya’da çıkması planlanan otomobilin farklı pazarlara açılıp açılmayacağı da henüz belirsiz.

Fiyat için referans olması açısından markanın Saveiro Robust adlı diğer çiftçi aracına göz atmakta fayda var. Bu aracın 2024 versiyonunun Brezilya’da 20.046 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olduğunu bu noktada belirtmiş olalım.

Türkiye şartlarında çiftçiler için bu tarz bir araç satışa sunulsa almayı tercih eder misiniz? Volkswagen Polo Robust ilginizi çekti mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.