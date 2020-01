Web Sitesi, Barındırma Hizmeti Tarafından Neden Askıya Alınır?

Web sitenizin barındırma hizmeti tarafından askıya alındığını gördüğünüz zaman büyük bir ihtimalle çok şaşıracak ve hatta sinirleneceksiniz. Peki, web sitenizin barındırma hizmeti tarafından askıya alınmasının altında ne gibi bir anlam yatıyor? Web sitesini eski hâline nasıl döndürebiliriz?

İlk olarak web sitesinin barındırma hizmeti tarafından askıya alınmasının ne anlama geldiğini açığa kavuşturarak başlayalım. Web siteniz askıya alındığında ziyaretçiler web sitenize geçici olarak ulaşamaz ve bunun sizin üzerinizde nasıl bir etkisinin olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Barındırma hizmetleri bir web sitesini genellikle kötü amaçlı yazılımlar gibi nedenlerden ötürü askıya alır. Başka web sitelerinin de barındırıldığı sunucularını korumak için gerektiğinde sorunlu olan web sitesini askıya almak zorundalardır, böylece diğer web siteleri bu kötü amaçlı yazılımlardan etkilenmez.

Her gün binlerce web sitesine kötü amaçlı yazılım bulaşıyor. Web siteleri günde ortalama olarak 59 saldırıya maruz kalmaktadır. Sizin web sitenizin de saldırı düzenlenen web sitelerinin arasında olma ihtimali her zaman var olacaktır. Bu yüzden tedbirli olmak her zaman yararlı olacaktır.

Sonuç olarak, web sitenizin güvenliğinden siz sorumlusunuz. Önünüzde iki seçenek var: Teknik bir bilginiz var ise sorunu kendiniz halledebilir, teknik bir bilginiz yok ise sorunu çözebilecek olan üçüncü bir kişi ile anlaşabilirsiniz. Web sitesi sahiplerinin büyük bir kısmı ikinci seçeneği tercih eder.

Barındırma hizmetleri, web sitenizin sunucusunun güvenliğinden ve bakımından sorumludur ama web sitenizin güvenliği ve bakımı tamamen size aittir.

Birçok kötü amaçlı yazılım, paylaşımlı barındırma hizmetlerinin performansını ya da güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu, kötü amaçlı yazılımın web sitenizin ötesine sirayet edebileceğini ve sizinle aynı sunucuyu paylaşan diğer müşterilere ulaşabileceğini göstermektedir. Bu sebeplerden ötürü barındırma hizmetleri düzenli olarak web sitelerine kötü amaçlı yazılım taramaları yapar ve kötü amaçlı yazılımın bulunduğu web sitelerinin sahiplerini uyarır. Kötü amaçlı yazılımın tehlikesine bağlı olarak bu web sitesi geçici olarak askıya alınabilmektedir.

Bu bir ceza gibi görünse de aslında hem web sitesinin sahibi hem de web sitesi sahibinin kullandığı sunucuyu kullanan diğer kullanıcıları korumak için uygulanmaktadır. Kötü amaçlı yazılımın bulunduğu web sitelerini askıya almak, web sitelerine gelen ziyaretçilerinin mağdur olmasının da önüne geçmektedir.