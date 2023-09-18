WhatsApp'ta Mesaj Gitmiyor, Çözümü Nedir?

WhatsApp'ta mesaj gitmiyor mu? Popüler anlık mesajlaşma uygulamasında kullanıcıların iletişim kuramamasına yol açan can sıkıcı problemin düzelmesini sağlayabilecek çeşitli yollar bulunuyor. Peki, mesaj gitmeme sorunu için hangi yöntemlerin uygulanması gerekiyor?

Bu rehberde en güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta mesaj gönderilmiyor, çözüm yöntemleri neler sorusunu yanıtladık. Rehberimizde bulunan yöntemler, söz konusu problemin düzelmesini sağlayabilir.

WhatsApp'ta Mesaj Gitmiyor, Çözüm Yolları Neler?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

WhatsApp sunucularını kontrol edin.

Telefonu kapatıp açın.

Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakın.

Uygulamayı güncelleyin.

Karşı tarafın sizi engellemediğinden emin olun.

VPN yazılımını geçici olarak kapatın.

Uygulamayı silip yeniden yükleyin.

WhatsApp'ta mesaj ulaşmıyor ise uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

WhatsApp'ta mesaj gitmeme sorununun çözümü için öncelikle internet bağlantısını kontrol edin. İnternet hız testi yaparak bağlantıda problem olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer internet bağlantısında bir sorun varsa modemin güç butonuna basarak kapatın. 10 saniye civarı bekledikten sonra tekrar güç butonuna basarak modemi açın.

WhatsApp Sunucularını Kontrol Edin

İnternet bağlantısında herhangi bir problem olmadığı hâlde sorun devam ediyorsa Down Detector üzerinden WhatsApp sunucu durumunu kontrol edin. Sunucularda bir sorun görünmüyorsa bir sonraki yöntemi uygulayabilirsiniz.

Telefonu Kapatıp Açın

Uygulanabilecek yöntemler arasında telefonu kapatıp açmak da yer alıyor. Telefonun güç butonuna bir süre basılı tutarak kapatma işlemini gerçekleştirin. Telefon kapandıktan kısa süre sonra güç butonuna tekrar basılı tutarak açın.

Güç Tasarrufu Modunu Devre Dışı Bırakın

Telefonun ayarlar menüsüne girin.

Pil kategorisini açın.

Güç tasarrufu modunu kapatın.

Uygulamayı Güncelleyin

App Store ya da Play Store üzerinden WhatsApp'ın sayfasını ziyaret edin ve yeni güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Eğer güncelleme varsa "Güncelle" butonuna dokunun.

Karşı Tarafın Sizi Engellemediğinden Emin Olun

Popüler anlık mesajlaşma uygulamasında bir kullanıcı tarafından engellendiğiniz takdirde o kişiye artık mesaj gönderemezsiniz. Bu nedenle karşı tarafın sizi engellemediğinden emin olun. Bir kullanıcı tarafından engellenip engellenmediğini anlamanın birden fazla yolu bulunuyor.

VPN Yazılımını Geçici Olarak Kapatın

Akıllı telefonunuzda bir VPN programı yüklüyse geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. Bunun ardından sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer VPN yazılımını devre dışı bıraktığınız hâlde sorun devam ediyorsa bir sonraki yönteme göz atın.

Uygulamayı Silip Yeniden Yükleyin

Rehberde yer alan yöntemleri denediğiniz hâlde problem düzelmediyse anlık mesajlaşma uygulamasını silip tekrar yükleyin. Bunun için telefonun ayarlar menüsü üzerinden Uygulamalar kategorisini girin ve listeden WhatsApp'ı seçin. "Sil" butonuna basarak silme işlemini tamamlayın. Uygulama silindikten sonra tekrar indirip yükleyin.

Bu rehberde WhatsApp'ta mesaj gönderilmiyor, çözüm yöntemleri neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.