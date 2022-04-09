Backuptrans Android WhatsApp to iPhone Transfer İndir: WhatsApp mesajları, sohbeti Android'den iOS'a (iPhone'a) aktarmanın kolay, hızlı yolu

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

WhatsApp mesajlarını Android’den iPhone’a aktarma işlemi sandığınız kadar zor değil! WhatsApp mesajlarınızı, sohbetlerinizi Android telefondan iPhone’a aktarmak için hızlı, kolay, sorunsuz ve güvenilir bir program arıyorsanız tam bu iş için tasarlanmış Backuptrans Android WhatsApp to iPhone Transfer programını tavsiye ederim. Hemen programı indirin ve WhatsApp mesajlarını Android’den iOS’a hızlıca aktarın. Bu WhatsApp mesaj/sohbet aktarma programını sohbet geçmişinizi bilgisayara yedeklemek için de kullanabilirsiniz. Windows XP’den Windows 10’a tüm işletimleri ile uyumlu olduğunu belirtelim.

Backuptrans Android WhatsApp to iPhone Transfer - WhatsApp Aktarma Programı Özellikleri

WhatsApp sohbet geçmişini Android’den iPhone’a direkt aktarma

WhatsApp mesajlarını Android’den bilgisayara yedekleme

WhatsApp mesajlarını bilgisayardan iPhone’a aktarma

Android’deki WhatsApp mesajlarını dışa aktarma (Txt, Csv, Doc, Html, PDF)

WhatsApp sohbetleri/mesajları yazdırma

Fotoğraf, video, ses dosyaları gibi ekleri dışa aktarma

iPhone, Samsung, HTC, Motorola, Sony, LG, Huawei ve diğer üreticilerin telefonlarını destekler.

Android telefonunuzda çok sayıda WhatsApp sohbet mesajı var ve bunları yeni bir iPhone’a aktarmak mı istiyorsunuz? Backuptrans Android WhatsApp to iPhone Transfer, WhatsApp sohbet geçmişinizi Android’den iPhone’a transfer etmeniz için en iyi yazılımdır. Tüm WhatsApp mesajları iPhone’unuzda mükemmel şekilde aktarılır.

Backuptrans Android WhatsApp to iPhone Transfer, Android WhatsApp mesajlarını direkt olarak iPhone’a aktarmak için tasarlanmış bir program. Hem Android telefonunuzu hem de iPhone’unuzu bilgisayara bağlayın ve birkaç saniye içinde tamam! Tüm WhatsApp sohbet geçmişinizi aktarabildiğiniz gibi belirli kişilerle olan sohbetlerinizi de aktarabilirsiniz. Ayrıca Android’deki WhatsApp mesajlarını bilgisayara da yedekleyebilirsiniz. Bilgisayara yedekledikten sonra program aracılığıyla iPhone’unuza kolayca kopyalayabilirsiniz. WhatsApp mesajlarını görüntüleyebilir, dışa aktarabilir veya çıktısını alabilirsiniz (yazdırabilirsiniz). TXT, CSV, Word, HTML, PDF formatları destekleniyor.

Backuptrans İndir

Windows ve Mac işletim sistemleri için yayınlanan WhatsApp mesajlarını aktarma programı Backuptrans kullanıcılardan tam puan almaya devam ediyor. Tamamen güvenilir olan uygulama sayesinde mesajlarınızı aktarabilir ve veri kaybı yaşamadan kullanabilirsiniz.