WhatsApp'ta Ses Gitmiyor, Çözümü Nedir?

WhatsApp'ta ses gitmiyor ise diğer kullanıcılarla yalnızca mesajlaşarak iletişim kurmak zorunda kalıyoruz. Bu da sesli veya görüntülü arama yapılması gerektiğinde deneyimi doğrudan olumsuz etkiliyor. Neyse ki can sıkıcı sorunun düzelmesini sağlayabilecek çeştili yöntemler bulunuyor.

WhatsApp'ta sesli aramada, görüntülü görüşmede veya sesli mesajda ses gitmiyor ise hangi yöntemlere başvurulması gerektiğini açıklayacağız. Yöntemlere geçmeden önce WhatsApp'ta neden ses gitmiyor sorusunu yanıtlayalım.

WhatsApp'ta Neden Ses Gitmiyor? Olası Nedenler

"WhatsApp'ta sesim karşı tarafa ulaşmıyor" veya "WhatsApp'ta sesli arama yapamıyorum" gibi sorunlar yaşıyorsanız bunun birkaç nedeni olabilir. İşte en yaygın karşılaşılanlar:

Mikrofon Erişimi Sorunları: WhatsApp uygulamasının mikrofona erişim izni olmayabilir. Bu durumda uygulama, sesinizi karşı tarafa iletemez.

mikrofona erişim izni olmayabilir. Bu durumda uygulama, sesinizi karşı tarafa iletemez. İnternet Bağlantısı Problemleri: Zayıf internet bağlantısı, sesli iletişimin kesintili olmasına veya hiç gerçekleşmemesine neden olabilir.

Zayıf internet bağlantısı, sesli iletişimin kesintili olmasına veya hiç gerçekleşmemesine neden olabilir. Güncel Olmayan Uygulama: WhatsApp'ın eski bir sürümünü kullanıyorsanız bu tür hatalarla karşılaşma olasılığınız artabilir. Geliştiriciler, yeni sürümlerde bu tür sorunları genellikle çözerler.

WhatsApp'ın eski bir sürümünü kullanıyorsanız bu tür hatalarla karşılaşma olasılığınız artabilir. Geliştiriciler, yeni sürümlerde bu tür sorunları genellikle çözerler. WhatsApp Sunucu Sorunları: WhatsApp'ın kendi sunucularında yaşanan bir problem nedeniyle sesli iletişimde aksaklıklar yaşanabilir.

WhatsApp'ın kendi sunucularında yaşanan bir problem nedeniyle sesli iletişimde aksaklıklar yaşanabilir. Telefonun Mikrofonunda Fiziksel Sorun: Cihazınızın mikrofonu tozlanmış, tıkanmış veya fiziksel olarak hasar görmüş olabilir.

WhatsApp'ta Ses Gitmiyor, Çözüm Yolları Neler?

WhatsApp'ın mikrofon iznini kontrol edin.

Telefonun mikrofonunu test edin.

Telefonu kapatıp açın.

İnternet bağlantısını kontrol edin.

WhatsApp'ın sunucularını kontrol edin.

WhatsApp'ı güncelleyin.

WhatsApp'ın önbelleğini temizleyin.

Telefonu güncelleyin.

WhatsApp'ı silip tekrar yükleyin.

WhatsApp'ın Mikrofon İznini Kontrol Edin

Telefonun ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

WhatsApp'ı seçin.

"İzinler" bölümünü görüntüleyin.

Mikrofon kategorisini açın.

"Yalnızca uygulama kullanılırken izin ver" seçeneğini seçin.

Telefonun Mikrofonunu Test Edin

Telefonunuzun kendi ses kayıt uygulaması veya sesli arama özelliği olan farklı bir uygulama ile mikrofonunuzun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer diğer uygulamalarda da sorun yaşıyorsanız telefonunuzun mikrofonunda donanımsal bir sorun olabilir.

Telefonu Kapatıp Açın

Basit bir yeniden başlatma işlemi, geçici yazılımsal hataları düzelterek sorunu çözebilir. Güç butonuna bir süre boyunca basılı tutun ve kapatma işlemini gerçekleştirin. Telefon kapandıktan sonra güç butonuna tekrar basılı tutarak açın.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Problemin internet bağlantısında olup olmadığını kontrol edin. İnternet hız testi yaparak bağlantı kalitesinin ne durumda olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz. Bağlantıda sorun varsa modemin güç butonuna basarak kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra güç butonuna yeniden basın.

WhatsApp'ın Sunucularını Kontrol Edin

Sunucularda yaşanan bazı sorunlar uygulamada bazı hatalar ile karşılaşılmasına neden olabilir. Down Detector gibi üçüncü taraf hizmetler ile sunucularda sorun olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz.

WhatsApp'ı Güncelleyin

Uygulanabilecek yöntemler arasında WhatsApp'ı güncellemek de yer alıyor. App Store veya Google Play Store'dan WhatsApp'ın en son sürümünü kontrol edin ve eğer yeni güncelleme varsa güncelleyin.

WhatsApp'ın Önbelleğini Temizleyin

Ayarları açın.

"Uygulamalar" kategorisine girin.

WhatsApp uygulamasını seçin.

"Depolama" bölümünü açın.

"Önbelleği Temizle" seçeneğine basın.

Telefonu Güncelleyin

Telefonun ayarlar menüsünü açın.

"Yazılım güncellemesi" kategorisine girin.

Güncelleme işlemini yapın.

WhatsApp'ı Silip Tekrar Yükleyin

Telefonun ayarlar menüsüne girin.

Uygulamalar kategorisini açın.

WhatsApp uygulamasını seçin.

"Sil" butonuna basın.

Uygulama silindikten sonra yeniden yükleyin.

Gelecekte Bu Sorunun Tekrar Yaşanmaması İçin Neler Yapılmalı?

WhatsApp'ta ses sorunu olmaması için alabileceğiniz bazı önlemler şunlardır: