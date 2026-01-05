WhatsApp'ta Süreli Mesaj Kapatma Nasıl Yapılır?

WhatsApp'ın gizlilik odaklı popüler özelliği süreli mesajlar, bazen önemli bilgilerin kaybolmasına neden olarak kullanıcılar için dezavantajlı bir duruma dönüşebiliyor. Eski konuşmaların otomatik olarak silinmesini engellemek istiyorsanız WhatsApp'ta süreli mesaj kapatma işlemini uygulamanız gerekiyor. Bu işlem yalnızca birkaç adımda tamamlanabiliyor.

Bu rehberde WhatsApp'ta kaybolan mesajları kapatma işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak hem Android telefonlarda hem de iPhone'lara süreli mesajları devre dışı bırakabilirsiniz. İşte mesajların kendi kendine silinmemesini sağlamak için yapmanız gerekenler!

WhatsApp'ta Süreli Mesaj Kapatma Adımları

WhatsApp uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Süreli mesajları kapatmak istediğiniz sohbetin penceresini görüntüleyin.

Ekranın üst kısmındaki ismin üzerine dokunun.

"Süreli mesajlar" kategorisine girin.

"Kapalı" seçeneğini devre dışı bırakın.

En güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta süreli mesajlar özelliğini devre dışı bırakmak için öncelikle uygulamayı açın. Bir sonraki adımda süreli mesajları kapatmak istediğiniz sohbetin penceresini görüntüleyin. Ekranın üst ksımında yer alan ismin üzerien dokunun ve ardından "Süreli mesajlar" kategorisine girin. Son olarak "Kapalı" seçeneğini seçin.

WhatsApp'ta Süreli Mesaj Nasıl Açılır?

WhatsApp'ı açın.

Süreli mesajları etkinleştirmek istediğiniz sohbetin penceresini görüntüleyin.

Ekranın üst kısmındaki ismin üzerine dokunun.

"Süreli mesajlar" kategorisine girin.

"24 saat", "7 gün" veya "90 gün" seçeneğini seçin.

WhatsApp'ta istediğiniz zaman süreli mesaj özelliğini tekrar aktif hâle getirebilirsiniz. Üstelik bu işlem yalnızca birkaç adımda tamamlanabiliyor. Söz konusu özelliği etkinleştirmek için ilk olarak anlık mesajlaşma uygulamasına girin. Bir sonraki adımda süreli mesajları aktif hâle getirmek istediğiniz sohbetin penceresini açın.

Ekranın üst kısmında yer alan ismin üzerine dokunun. Bu adımı uyguladığınızda çeşitli ayarların listelendiği yeni bir sayfa açılacak. Açılan sayfa üzerinden "Süreli mesajlar" kategorisine girin. Son olarak "24 saat", "7 gün" veya "90 gün" seçeneğini seçin. Bunu yaptığınızda özellik etkinleşecek. Sohbet penceresinde "Süreli mesajları etkinleştirdiniz" şeklinde bir uyarı çıkacak.

WhatsApp Süreli Mesaj Özelliği Nedir?

Süreli mesajlar, gönderilen mesajların belirli bir süre sonra sohbet geçmişinden otomatik olarak silinmesini sağlayan bir özelliktir. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde o andan itibaren gönderdiğiniz yeni mesajlar, seçtiğiniz süre dolduğunda her iki taraftan da silinir. Bu özellik açılmadan öcenki eski mesajlar ise bundan etkilenmez.