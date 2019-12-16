WhatsApp'ta Silinen Fotoğrafları Kurtarma

WhatsApp'ta bazen yanlışlıkla bazen bir anlık düşünce ile bir fotoğrafı silebiliyoruz fakat bu fotoğrafları daha sonra tekrar görmek istediğimizde silinen bu fotoğrafı geri alamıyoruz. Peki, WhatsApp'ta silinen fotoğrafları geri almanın bir yolu var mıdır? Bu yazıda WhatsApp'ta silinen fotoğrafları geri almanın en basit ve en hızlı yollarını öğreneceksiniz. İşte, WhatsApp'ta silinen fotoğrafları kurtarmak için yapılabilecekler!

Silinen bir fotoğrafı kurtarmak düşündüğünzden çok daha kolay olabilir. Öncelikle konuştuğunuz kişinin ya da kişilerin medyasında bu fotoğrafın bulunup bulunmadığını kontrol edin. Bu görüntü sizin tarafından yüklenmiş ve silinmişse görüntü diğer kişilerde duruyor olabilir.

Silinen görüntüleri kurtarmanın yöntemlerine geçmeden önce dilerseniz bu kişilerden fotoğrafı sizinle paylaşıp paylaşmayacaklarını sorabilirsiniz. Bilmelisiniz ki "Benim için sil" yazısına tıklamanız, bu fotoğrafın herkes için silindiği anlamına gelmez.

1. WhatsApp Yedekleme Özelliğini Kullanmak

Konuştuğunuz kişiden ya da grup konuşmasında bulunan insanlardan fotoğrafı geri alamazsanız bu fotoğrafları geri alabileceğiniz en basit yöntem WhatsApp'ın yedekleme özelliğini kullanmaktır. WhatsApp'ın hem Android hem de iOS sürümü yedekleme özelliğini destekler. Fotoğrafı kaybetmenizden bu zamana çok uzun zaman geçmemişse en son yedeklemenizi geri yüklemeniz yeterli olacaktır.

Bu yöntem elbette ki fotoğrafı silmeden önce WhatsApp'ın yedekleme özelliği açık ise çalışır. WhatsApp'ın yedekleme özelliğini açık hâle getirmemişseniz bundan sonra kurtarmak isteyeceğiniz fotoğrafların olabileceğini varsayarak bu özelliği ayarlardan aktif hâle getirebilirsiniz.

2. Telefonunuzun WhatsApp Klasörünü Kontrol Edin (Android)

Bu yöntemimiz iOS kullanıcıları için çalışmamaktadır zira iOS cihazlar Android cihazların aksine kullanıcılara tüm dosyalara göz atma imkânı vermemektedir.

WhatsApp karşı tarafa gönderdiğiniz ve karşı taraftan aldığınız her fotoğrafı bir klasöre kaydeder. Bir fotoğrafı sohbetten silseniz bile bu fotoğrafın klasörde durmasını sağlayabilirsiniz. Silinen fotoğrafları bulmak için telefonunuz için ücretsiz bir dosya gezgini indirdiğinizde WhatsApp > Media > WhatsApp Images yolunu takip etmeniz yeterli olacaktır.

Bu bölümde WhatsApp'ta yer alan tüm görüntüler yer almaktadır. Bunun içinde gönderdiğiniz fotoğraflar için bir "Sent" klasörü bulunmaktadır. Bu klasörü kontrol ederek silinen fotoğrafın burada olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

WhatsApp'ta Silinen Fotoğrafları Kurtarmak İçin En İyi Yöntem Nedir?

WhatsApp'ta silinen görüntüleri geri getirmenin tek gerçek yolu ne yazık ki önceden alınan bir yedeği kullanmaktır. WhatsApp sohbet geçmişinizi sunucularında tutmaz, bu nedenden ötürü mesajları ya da dosyaları kurtarmak için şirketle iletişim kuramazsınız.