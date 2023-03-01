WhatsApp Toplu Mesaj Nasıl Gönderilir?

Çıktığı günden bugüne dünyada halen lider konumda olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, görünen o ki uzun yıllar hayatımızda olacak gibi duruyor. WhatsApp bir zamanlar toplu mesaj göndermeyi kaldırmayı düşünsede hala kullanılıyor. Biz de sizler için WhatsApp toplu mesaj gönderme nasıl yapılır? adım adım anlatıyoruz.

WhatsApp Toplu Mesaj Gönderme Nasıl Yapılır?

WhatsApp’ı açın.

Sağ üst köşede bulunan; “üç nokta” seçeneğine basın.

Yeni toplu mesaj seçeneğini seçin.

Mesaj atacağınız kişileri rehber üzerinden seçin.

Sağ alt köşede bulunan “onay” işaretine dokunun.

Mesajınızı ilgili yere yazın.

Gönder seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Sağ üst köşedeki butona dokunun ve yeni toplu mesaj seçeneğini seçin.

Mesajınızı yazın ve gönderin.

iPhone’da WhatsApp Toplu Mesaj Atma

iPhone’da WhatsApp’ı açın.

Sohbetler seçeneğine gelin.

Toplu Mesaj Listeleri seçeneğini seçin.

Yeni Liste oluşturun.

Liste içerisine kişileri ekleyin.

Mesajınızı yazın.

Gönder tuşuna basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

WhatsApp üzerinde toplu mesaj atmak birkaç adımda tamamlanmaktadır. Eğer bilgilendirmede bulunacaksanız tercih edebileceğiniz mesaj türleri arasında yer alıyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması her geçen gün daha da gelişiyor. Birçok insanın WhatsApp’ı seçme nedenleri arasında kolay ve hızlı kullanım bulunmakta. Ayrıca uçtan uca şifreleme özelliği ile de dikkat çeken uygulama, süreli mesajlaşma özelliği de sunmaktadır.

Ancak bazı kullanıcılar WhatsApp’ın özellikleri yetersiz bulmakta. Genel itibariyle bu tarz durumlarda WhatsApp’ı kullanabileceği farklı alternatif uygulamaları tercih ediyor. Bu uygulamalardan bazıları WhatsApp + veya WhatsApp Aero sayılabilir. Bu tarz uygulamalar güvenilir olmasa da birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılıyor.



Bu içeriğimizde WhatsApp toplu mesaj gönderme nasıl yapılır? Sizler için adım adım anlatmış olduk. Peki, sizler bu özelliğe gerek duyuyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.