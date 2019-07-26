WhatsApp Yedekleri iPhone'dan Android'e veya Android'den iPhone'a Nasıl Taşınır?

WhatsApp yedek aktarma (Android ve iPhone) nasıl yapılır? WhatsApp yedeğini iPhone’dan Android’e / Android’den iPhone aktarmanın yolunu gösteriyoruz. Android WhatsApp yedeğini iPhone’a aktarma nasıl yapılır? iPhone WhatsApp yedeğini Android’e atma nasıl olur? WhatsApp mesajları Android’den iPhone’a aktarmak veya iPhone WhatsApp mesajları Android’e aktarmak isteyenler için adım adım rehber burada. WhatsApp bilgisayar yedekleme, WhatsApp yedeğini bilgisayara indirme işlemine de değiniyoruz.

WhatsApp Yedeğini Yeni Telefona Aktarmak Mümkün

WhatsApp, yeni bir telefon aldığımızda ilk kurduğumuz uygulamalardan biri. Tüm mesajlarımızı, sohbetlerimizi, konuşmalarımızı tutan WhatsApp uygulaması, sürekli güncelleniyor, yeni özellikleri bünyesine katıyor ancak hala yedekleme sisteminde önemli bir sorun var. WhatsApp Android yedeği iPhone’a aktarma veya WhatsApp iOS yedeğini Android’e yükleme, uygulama üzerinden gerçekleştirilemiyor. Çünkü, WhatsApp Android uygulaması sadece Google Drive’a yedekleme, WhatsApp iOS uygulaması iCloud’a yedekleme seçeneği sunuyor. Android’den iPhone’a veya iPhone’dan Android’e geçen kullanıcılardan gelen ilk sorulardan biri “WhatsApp iOS yedeğini Android’e yükleme nasıl yapılıyor?”, “WhatsApp Android yedeği iPhone’a aktarma nasıl yapılıyor?” “WhatsApp mesajları iPhone’dan Android’e aktarma nasıl oluyor?”, “iPhone WhatsApp sohbet yedeğini Android’e aktarma nasıl yapılır?”. Bu blog yazımızda WhatsApp yedeğini yeni telefona aktarmanın en basit, hızlı ve güvenilir yolunu gösteriyoruz.

WhatsApp Yedek Aktarma (Android'den iPhone'a veya iPhone'dan Android'e)

iPhone’dan Android’e WhatsApp sohbetlerini aktarmak için dr.fone - Restore Social App adlı programı kullanacağız. Hem Windows hem de Mac platformunda indirilebilen programla 3 basit aşamada WhatsApp yedeğinizi -Android/iOS fark etmeksizin- dilediğiniz telefona aktarabiliyorsunuz.

iPhone WhatsApp Yedeğini Android’e Aktarma

Öncelikle bilgisayarınızda dr.fone toolkit programını başlatın ve araçlar listesinden “Restore Social App”i seçin. Ardından iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayın. Sol bölmede WhatsApp’a tıklayın.

iOS WhatsApp Mesajlarını Android’e Aktarma

“Transfer WhatsApp messages”ı seçin. Ardından iPhone’unuzu ve Android telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Program cihazlarınızı gördüğünde aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız.

WhatsApp mesaj aktarma (transfer) işlemine başlamak için “Transfer”e tıklayın. Hedef cihazdaki mevcut WhatsApp mesajlarının silineceğine dair uyarıyı “Evet” diyerek geçin.

Aktarma işlemi başlayacaktır.

Aktarma işlemi süresince hiçbir şey yapmıyorsunuz. Cihazlarınızın bağlantısını kesmemeniz yeterli. Aşağıdaki pencereyi gördüğünüzde cihazınızın bağlantısını kesebilir yani veri kablosunu çıkarabilirsiniz.

iOS/iPhone WhatsApp Mesajlarını Bilgisayara Yedekleme

iOS cihazınızdaki WhatsApp mesajlarını bilgisayara yedeklemek için “Backup WhatsApp messages”i seçin. Ardından iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazınız tanındığında yedekleme işlemi otomatik olarak başlayacaktır.

Yedekleme başladığında tek yapmanız gereken beklemek. Program işlemi otomatik olarak bitiriyor. Yedekleme tamamlandığında aşağıdaki pencereyle karşılaşacaksınız. İsterseniz, “View it” butonuna tıklayarak yedekleme dosyasına bakabilirsiniz.

Birden fazla yedekleme dosyası listelenirse, aşağıdaki gibi yedekleme dosyasını seçin. View’a tıklayarak tüm detayları görebilirsiniz.

Export to PC seçeneğiyle WhatsApp mesajlarınızı bilgisayara aktarabilirsiniz.

WhatsApp Yedeğini iPhone’dan Android’e Aktarma

iOS WhatsApp mesajlarınızı Android telefonunuza geri yüklemek için, “Restore WhatsApp messages to Android device”ı seçin. Android telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Ardından tüm yedekleme dosyalarınız listelenecektir.

Mesajları geri yüklemek için yedekleme dosyasını seçip “Next”e tıklayabilir veya önce yedekleme dosyasını seçip ardından yedeklenmesini istediğiniz mesajları tek tek seçebilirsiniz.

WhatsApp Android Yedeği iPhone’a Aktarma

Öncelikle dr.fone tool’u PC’nize yükleyip açın. Seçenekler arasından “Restore Social App”i seçin. Ardından Android veya iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayın. Sol bölmede WhatsApp’ı seçin.

Android WhatsApp Mesajlarını iPhone’a Aktarma

“Transfer WhatsApp messages”ı seçin ve esas cihazı (source device) ve hedef cihazı (destination device) bilgisayarınıza bağlayın. Aşağıdaki görselde Android’den Android’e WhatsApp aktarma dikkatinizi çekebilir ancak Android’den iPhone’a WhatsApp aktarma işlemi de aynı şekildedir.

Source yani mesajları alacağınız cihaz (Android telefon) ile Destination yani mesajları göndereceğiniz cihazın (iPhone) doğru ayarlandığından eminseniz, “Transfer”e tıklayarak devam edin. Bu noktada değişiklik yapmanız gerekirse öncelikle “Flip”e tıklayın.

Android telefondaki WhatsApp mesajlarının yedeklenmesi, yedekleme dosyalarının analiz edilmesi, geri yükleme dosyalarının oluşturulması gibi işlemlerin tamamlanmasını bekleyin.

Transfer işlemi süresince cihazların kablolarını bilgisayarınızdan çıkarmayın.

Android WhatsApp Mesajlarını Bilgisayara Yedekleme

Android telefonunuzdaki WhatsApp mesajlarını bilgisayara yedeklemek için, Android telefonunuzu bilgisayara bağlayın ve “Backup WhatsApp messages”ı seçin.

Android telefonunuz algılandığında, WhatsApp yedekleme işlemi başlayacaktır.

WhatsApp yedekleme süresince Android telefonunuzun bilgisayarla olan bağlantısını kesmeyin. Yedeklemenin bitmesini bekleyin. (Tüm işlemlerin yanında %100 yazmalı)

View it butonuna tıklayarak bilgisayarınızdaki mevcut WhatsApp yedeklerinizi görebilirsiniz.

WhatsApp Yedeğini Android’den iPhone’a Aktarma

Android WhatsApp verilerinizi bilgisayara yedekledikten sonra, WhatsApp yedeğini iPhone’unuza geri yükleyebilirsiniz. İlk olarak, iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayın.

“Restore WhatsApp messages to iOS device”a tıklayın.

WhatsApp yedekleme listesinde Android WhatsApp yedekleme dosyanızı bulup seçin ve “Next”e tıklayın.

Açılan pencerede “Restore”a tıklayın. Araç, Android WhatsApp yedekleme verilerinizi iOS cihazınıza geri yükleyecektir.

Tüm WhatsApp yedekleme verilerinin iOS cihaza aktarılmasını bekleyin. Ardından iPhone’unuzdan WhatsApp mesajlarınız/fotoğraflarınız/videolarınızı görüntüleyebilirsiniz.

İşletim sistemi farklı yeni bir telefona geçtiğinizde WhatsApp mesajlarınızı nasıl aktaracağınızı düşünüyor, WhatsApp yedeklerini aktarmanın yolunu arıyorsanız, dr.fone - Restore Social App’i tavsiye ederiz. WhatsApp yedeğini Android’den iPhone’a / iPhone’dan Android’e aktarmada ne kadar başarılı olduğunu aşağıda yer alan bağlantı üzerinden yazılımı indirerek hemen deneyebilirsiniz.