Where Winds Meet ile eski Çin’de benzersiz bir aksiyon rol yapma tecrübesine hazır olun.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Where Winds Meet, Everstone Games tarafından geliştirilen ve antik Çin'deki Beş Hanedanlık ve On Krallık'ın çalkantılı döneminde geçen bir açık dünya aksiyon-macera rol yapma oyunudur. Bu dönem siyasi kaosu ve sürekli savaşlarıyla ünlüdür ve oyun için zengin bir tarihi zemin sağlar.

Bu yapımda oyuncuların sakin kırsal alanlardan hareketli şehirlere ve tehlikeli arazilere kadar geniş manzaraları keşfedebilecekler. Tüm bunları yaparken de Wuxia tarzı dövüş sanatlarını keşfedip dövüşlerine bu tarzı katabilecekler. Son derece sürükleyici bir oyun deneyimi vadeden Where Winds Meet 2024’ün ilgi çekici oyunlarından biri olacak gibi.

Where Winds Meet’in oynanışı, bir dövüş sanatları toplumu içinde benimsenebilecek çeşitli meslekler ve kimlikler seçmemize izin veriyor. Oyuncular doktor, hatip, mimar, koruma görevlisi veya feribotçu gibi rolleri üstlenebilir; seçimlerine ve eylemlerine göre oyunun dünyasını ve çevreyi etkileyebilir. Oyun ayrıca çeşitli silahlar ve dövüş sanatları tekniklerini içeren sağlam bir dövüş sistemine sahiptir. Oyuncular hem yakın dövüş hem de menzilli saldırılarda bulunabilirler.

İlk olarak Where Winds Meet PC'de yayınlanacak ve başlangıçta yalnızca İngilizce olarak sunulacak bir beta sürümü planlanıyor. Oyunun kesin çıkış tarihi henüz doğrulanmadı ancak 2024'ün başlarında bir tarihte çıkması bekleniyor.

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WHERE WINDS MEET Sistem Gereksinimleri