Fotoğraf düzenlemenin ötesinde özellikler sunan WorkinTool Image Converter ile profesyonel çalışmalara imza atabilirsiniz.

Hasan Okçu - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

WorkinTool Image Converter, Windows işletim sistemine sahip cihazlarda kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Profesyonel düzeyde fotoğraf dönüştürme işlemi yapmak isteyenlere yönelik başarılı sonuçlar ortaya koyuyor. Ayrıntıları ayarlama ve basit işlemlerle kaliteli işlemler gerçekleştirme şansı tanıyor.

Üstelik WorkinTool Image Converter, Tamindir kullanıcılarına özel, ömür boyu geçerli %50 indirimli fırsatı da sunuyor. İndirim kodu: image-ID

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Uygulama içerisinde JPG, PNG, RAW, HEIC, BMP, GIF ve WEBP başta olmak üzere yaklaşık 100'den fazla formatta dönüştürme işlemi yapılabiliyor. Bunların yanı sıra görüntü matlaştırma ve vesikalık fotoğraf oluşturma gibi birbirinden çok farklı ihtiyaçları karşılama imkanı sunuyor. Böylece geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Hazırlanan ve dönüştürülen görüntülere filigran eklenebildiği gibi filigranlı bir görüntüden filigran kaldırma işlemi de yapılabiliyor. Çok daha fazla işlem gerçekleştirmek için yerleşik görüntü düzenleme özellikleri de mevcut.

Fotoğraf restorasyonu, özel efektler ve resim kolajı gibi resimler üzerinde keyifli çalışmalar gerçekleştirme ve düzenleme yapmaya yardımcı oluyor. WorkinTool Image Converter indirerek tüm görüntü sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm üretebilme fırsatı elde edebilirsiniz.

Güçlü bir Windows masaüstü aracı olan uygulama; toplu dönüştürme, sıkıştırma ve düzenleme için 100'ün üzerinde görüntü formatı destekliyor.

WorkinTool Image Converter Özellikleri