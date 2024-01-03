DREDGE ile tekinsiz denizlere yelken açın. Bir balıkçılık macerasına çıkın ve çeşitli gizemleri araştırın.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Black Salt Games tarafından geliştirilen ve Team17 tarafından yayınlanan DREDGE 2023 yılında piyasaya yerini aldı. 2023’ün gizli hazinelerinden biri olan DREDGE çok sevildi ve bu yılın en iyi bağımsız oyunlarından biri oldu.

DREDGE özünde bir balıkçılık oyunu ama tahmin edebileceğiniz üzere asla bununla sınırlı değil. Göründüğünden çok daha fazlasına sahip olan DREDGE’te balık tutma, keşif, macera, gizem, açık dünya, envanter yönetimi, simülasyon, psikolojik korku ve hayatta kalma gibi pek çok tema bulunuyor.

Özellikle Lovecraft temalı işleri seviyorsanız DREDGE’e muhakkak bir göz atın deriz. Issız adaları ve çevresindeki derinlikleri keşfeden bir balıkçı olarak pek çok gizem ile karşılaşıyoruz. Bazı şeylerin neden unutulmuş olarak kalması gerektiğini de anlıyoruz.

DREDGE İndir

Hemen DREDGE indirin ve tekinsiz bir deniz macerasına çıkın. Etrafı araştırın ve ıssız adaları keşfedin. Ne bulacağınızı asla bilemezsiniz.

DREDGE Sistem Gereksinimleri