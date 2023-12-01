Jusant ile benzersiz bir tecrübe sizleri bekliyor. Macerayla bulmacanın bir araya geldiği bu oyunda sürekli tırmanıyoruz.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bağımsız yapımlar bizi şaşırtmaya devam ediyor. DON'T NOD tarafından geliştirilen ve yayınlanan Jusant oldukça farklı bir aksiyon/macera oyunu. Macerayla bulmacanın bir araya geldiği bir tırmanış oyunu olan Jusant 2023 yılında sessiz sedasız çıkışını yaptı.

Pastel tondaki görselliği ile içimizi ısıtan Jusant göklere uzananmaya çalıştığımız bir yapım. Çıkış yaptığı günden sonra bir anda popülerleşen ve övgü dolu yorumlar alan Jusant birdenbire Steam’in en çok satan oyunlarından biri haline geldi.

Oynayanları kendine hayran bırakan Jusant bağımsız oyun geliştiricilerine ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Keyifli bulmacaları, içine çeken atmosferi ve bulmaları ile bizlere farklı bir oyun deneyimi yaşatan Jusant’ı yeni bir şeyler denemek isteyen herkese öneriyoruz.

Jusant İndir

Hemen Jusant indirin ve göklere uzanan bu macera oyununu deneyimlemeye başlayın.

Jusant Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-6700 (4 * 3400), AMD Ryzen 5 1500X (4 * 3500) ya da eş değeri

: Intel Core i7-6700 (4 * 3400), AMD Ryzen 5 1500X (4 * 3500) ya da eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 1050 Ti (4096 MB), Radeon RX 570 (8192 MB)

: GeForce GTX 1050 Ti (4096 MB), Radeon RX 570 (8192 MB) Depolama: 15 GB kullanılabilir alan