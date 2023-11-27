İçerisinde birçok erişilebilir dünya barındıran COCOON'da, bulmacaları çözün ve koruyucu muhafızlara karşı mücadele verin.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tipik bulmaca oyunlarına benzersiz bir bakış açısı sunan COCOON, karmaşık bulmacaları ve ilgi çekici mekanikleri içerisinde barındırıyor. Oyuncunun sırtında taşıyabileceği kürelerin her biri farklı dünyaları sembolize ediyor. Birçok dünya arasında geçiş yaparak kozmik gizemleri çözebilirsiniz.

Öncelikle dünyalar arasındaki sıçrama mekaniğini iyi bir şekilde kavramanız gerekiyor. Ardından gittiğiniz dünyada maceralara atılıp bulmacaları çözmeli ve çeşitli görevleri yapmalısınız. Bulmaca-macera türüne benzersiz bir yaklaşım sunan COCOON'da, biyomekanik cihazlarla etkileşime geçin ve eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayın.

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Oyundaki karakterinizin bazı yetenekleri bulunuyor. Dünyalara arasındaki geçiş kilidini yeteneklerinizle açabilmenin haricinde, gizli yolları ve nesneleri de yeteneklerinizi kullanarak gözlemleyebilirsiniz. Oyundaki birçok parkur bulmacasını hayatta kalarak yapmalı ve her dünyayı savunan muhafızlara karşı mücadele vermek zorundasınız.

Siz de bu tarz bulmaca-macera oyunlarını seviyorsanız, COCOON indirin ve birçok dünyadaki bulmacaları çözün.

COCOON Sistem Gereksinimleri