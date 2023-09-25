108 MP Kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?

Xiaomi’nin 2019 yılında tanıtılan yüksek çözünürlüklü kameraya sahip Xiaomi Mi CC9 Pro modeli hala popülaritesini koruyan akıllı telefon modelleri arasında yer alıyor.

Cihazın ekran, kamera, batarya ve diğer teknik özellikleri 4 yıl geçmesine rağmen kullanıcıların araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Bu yazımızda Xiaomi Mi CC9 Pro’nun fonksiyonel özelliklerini detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Güncel telefon modelleri ile kıyaslama yaparak bu cihazın 2023’te satın alınıp alınmayacağını araştırıyoruz.

İşte, Xiaomi Mi CC9 Pro’nun özellikleri ve 2023 yılında satın almaya değer bir akıllı telefon olup olmadığına dair elde ettiğimiz veriler!

Xiaomi Mi CC9 Pro Özellikleri

Xiaomi Mi CC9 Pro’nun en çok konuşulan özelliği şüphesiz ana kamerası oluyor. 108 MP ana kamera ile birlikte toplamda 5’li bir sistemden oluşan arka kamera seti mevcut.

Bunun yanında ön kamera çözünürlüğü de oldukça ideal. Güçlü bataryası ve AMOLED ekran detayı da cihazın kullanışlılığını arttıran önemli unsurlar arasında yer alıyor. Genel olarak teknik özelliklerine baktığımızda ise Xiaomi Mi CC9 Pro’ya ait detaylar şu şekilde listeleniyor:

6.47 inç AMOLED 1080 X 2340 px FHD+ EKRAN

60 hz ekran yenileme hızı

398 PPI piksel yoğunluğu

HDR, çizilmeye karşı dirençli cam, Multi Touch, 3D kavisli ekran

Corning Gorilla Glass 5 – kapasitif dokunmatik ekran

Damla çentikli çerçevesiz tasarım

5269 mAh Li-on batarya

5’li arka kamera seti – 108 + 20 + 5 + 12 + 2 MP

2160p Ultra HD 4K 30 FPS video

32 MP Ön kamera – 1080p Full HD 30 FPS video

Xiaomi Mi CC9 Pro 2023’te Alınır Mı?

Xiaomi Mi CC9 Pro ile kıyaslanan başlıca akıllı telefon modelleri arasında markanın Redmi serisinde yer alan Redmi Note 12 Pro ve farklı bir markaya ait olan Infinix Note 30 karşımıza çıkıyor.

Redmi Note 12 Pro ile kıyasladığımızda Xiaomi Mi CC9 Pro’nun özellikleri 2023 yılında çıkan bu telefona oldukça yakın.

Ekran büyüklüğü ve işlemci konusunda küçük bir farkla Redmi Note 12 Pro öne geçiyor. Batarya kapasitesi olarak ise Xiaomi Mi CC9 Pro daha üstün özelliklere sahip.

60 MP kameraya sahip Infinix Note 30 ile kıyasladığımızda ise Xiaomi Mi CC9 Pro’nun kamera çözünürlüğünde fark yarattığını görüyoruz. Dahili depolama, AMOLED ekran teknolojisi gibi unsurlarda da Xiaomi Mi CC9 Pro daha gelişmiş bir model olarak gözüküyor.

Bu cihazın Türkiye’de satışı yok. Ancak birçok kaynakta telefonun diğer adı olarak geçen ‘Xiaomi Mi Note 10’ Türkiye’de satışa sunuluyor. Hemen hemen tüm özellikleri aynı olan Xiaomi Mi Note 10’un güncel satış fiyatı 11.800 TL civarında.

2019 yılında piyasaya sürülmüş olmasına karşın 2023 modellerinden olan Redmi Note 12 Pro ile benzer özelliklere sahip olan Xiaomi Mi CC9 Pro 2023 yılında da tercih edebileceğiniz alternatiflerden birisi diyebiliriz.

Yurt dışından bu cihazı almak yerine Türkiye’de satılan Xiaomi Mi Note 10’u da tercih edebilirsiniz.