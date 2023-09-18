Küçük Ama Etkisi Büyük: Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Özellikleri ve Fiyatı

Başta ofis temizliği olmak üzere hem ev hem de iş yerinde kullanılabilen bir şarjlı süpürge modeli olarak Xiaomi Mi G10 karşımıza çıkıyor. Daha az emekle daha yüksek performans elde etmenizi sağlayan şarjlı süpürge modelinde en yenilikçi teknolojiler kullanılıyor.

Yüksek hızlı motoru sayesinde etkili bir temizlik deneyimi sunan Mi G10 vakumlu süpürgenin özelliklerini ve fiyatını bu yazımızda sizin için ele aldık. İşte, Xiaomi Mi G10 hakkındaki tüm detaylar!

Xiaomi Mi G10 Vacuum Cleaner Özellikleri

TFT renkli, çözünürlüğü yüksek ekran sayesinde temizlik durumunu ve pil seviyesini kontrol edebilme imkânınız bulunuyor. Bu ekran üzerinde hız değiştirme göstergesi, 11 farklı dil seçeneği, sürekli çalışma modu ve pil seviyesini izleme gibi seçenekler sıralanıyor.

Xiaomi Mi G10’un teknik özellikleri ise şu şekilde:

450 W motor gücü ve 25.2 V motor gerilimi bulunuyor.

4 kg’lık ağırlığı sayesinde kolay kullanım imkânı sunuyor.

7 x 3000 mAh pil kapasitesi 65 dakikalık çalışma süresine sahip olmasını sağlıyor.

79 dBa ses seviyesine sahip olduğu için çalışma esnasında yüksek ses çıkarmıyor.

Farklı özelliklere sahip zeminlerde kullanılabilir olmasını sağlayan fırça tasarımı mevcut. Bu fırça otomatik hız ayarı ile çalışıyor. Emiş gücünü de zemin özelliklerine göre ayarlayabiliyor. Böylece halı, parke gibi zemin geçişlerinde herhangi bir ayar değişikliği yapmanıza gerek kalmıyor.

Hem süpürme hem de silme fonksiyonlarını birleştiriyor. Toz ve su haznesi cihaz içinde ayrı ayrı konumlandırılıyor.

12 siklon teknolojisi ile filtre tıkanıklıkları minimize ediliyor.

180 derece açılabilir olması koltuk altlarına rahatça girebilmesini sağlıyor. Bu da detaylı temizlik açısından büyük bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Duvara monte edilebilen şarj istasyonuna sahip. Böylece alandan tasarruf sağlıyor.

Tek dokunuşla kilitleme özelliğine sahip. Böylece cihazı kullanırken ilgili tuşa basılı tutmanıza gerek kalmıyor.

V şeklindeki tarak detayı ile saç tellerinin dolanıp filtreleri tıkamasına engel oluyor.

Dar alan temizleme başlığı ve mini elektrikli fırça sayesinde küçük ve dar yüzeylerde de etkili bir temizlik sunuyor.

Parçalarının kolay çıkarılıp takılabilme ve yıkanabilme özelliklerinin olması ekstra kullanışlılık sağlıyor.

2’si bir arada toz fırçası bilgisayar klavyesi, perde ve tavan lambası gibi eşyaların temizliğinde kullanılabiliyor.

Xiaomi Mi G10 Vacuum Cleaner Fiyatı

Xiaomi Mi G10 Vacuum Cleaner’ı farklı satıcılar dan temin etme imkânınız bulunuyor. Bu da ürün fiyatında ufak farklılıklara neden olabiliyor.

Ancak, genel olarak baktığımızda Xiaomi Mi G10 Vacuum Cleaner’ın 9.500 TL - 11.000 TL aralığında satışa sunulduğunu söyleyebiliriz. Bazı satıcılarda bulunan teşhir ürünlerinde ise aynı cihaza daha düşük fiyatla sahip olma şansınız var.