Xiaomi Pad 5 Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?
Xiaomi Pad 5 özellikleri neler? Geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan Xiaomi Pad 5 2023'te satın alınır mı? Bu rehberde merak edilen soruları cevaplayacağız.
Xiaomi Pad 5 özellikleri, yeni bir tablet satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Çin merkezli Xiaomi tarafından geçtiğimi yıllarda piyasaya sürülen tablet neler sunuyor? Bu rehberde söz konusu tablete dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Xiaomi Pad 5 Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 11 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 274 PPI
- İşlemci: Snapdragon 860
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 7 nm
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 8 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Batarya Kapasitesi: 8.720 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 33W
- Kalınlık: 6,9 mm
- Ağırlık: 511 gram
11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi Pad 5, IPS LCD ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 274 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Snapdragon 860 işlemcisinin ve Adreno 640 GPU'nun yer aldığı tablet 254,7 x 166,3 x 6,9 mm boyutlarında.
6 GB RAM'e sahip olan tabletin depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.
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Xiaomi Pad 5 2023'te Alınır mı?
Uzun süreli kullanım için 2021 yılında piyasaya sürülen Xiaomi Pad 5 yerine daha güncel bir tablet satın almak daha mantıklıdır. Örneğin 2023 yılında satışa sunulan Xiaomi Pad 6 modelini satın alabilirsiniz.
Tercih edilebilecek tabletler arasında 6.099 TL fiyata sahip Xiaomi Redmi Pad SE, 13.999 TL fiyata satılan Samsung Galaxy Tab S9 FE, 11.499 bin TL fiyat etiketine sahip Huawei Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition, 4.499 TL fiyata sahip Huawei MatePad SE ve daha birçok model mevcut.
Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition İncelemesi
Yüksek yenileme hızı, şık tasarım, büyüleyici ekran, güçlü donanım, yüksek batarya kapasitesiyle öne çıkan Huawei MatePad 11.
Bu rehberde Xiaomi Pad 5 2023'te alınır mı sorusu dahil bazı soruları cevapladık. Rehberde yer alan tabletlerin fiyatları zaman içerisinde değişebilir. Xiaomi tarafından piyasaya sürülen tablet ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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