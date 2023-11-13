Xiaomi Pad 5 Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?

Xiaomi Pad 5 özellikleri, yeni bir tablet satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Çin merkezli Xiaomi tarafından geçtiğimi yıllarda piyasaya sürülen tablet neler sunuyor? Bu rehberde söz konusu tablete dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Xiaomi Pad 5 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 11 inç

: 11 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1600 x 2560 piksel

: 1600 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 274 PPI

: Yaklaşık 274 PPI İşlemci : Snapdragon 860

: Snapdragon 860 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 7 nm

: 7 nm RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 13 MP

: 13 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi : 8.720 mAh

: 8.720 mAh Kablolu Hızlı Şarj : 33W

: 33W Kalınlık : 6,9 mm

: 6,9 mm Ağırlık: 511 gram

11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi Pad 5, IPS LCD ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 274 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Snapdragon 860 işlemcisinin ve Adreno 640 GPU'nun yer aldığı tablet 254,7 x 166,3 x 6,9 mm boyutlarında.

6 GB RAM'e sahip olan tabletin depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Xiaomi Pad 5 Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Pad 5 olarak isimlendirilen tablet modeli 9 bin 900 TL civarında fiyata satılıyor. Tabletin fiyatı zaman içerisinde artabilir veya azalabilir.

Xiaomi Pad 5 2023'te Alınır mı?

Uzun süreli kullanım için 2021 yılında piyasaya sürülen Xiaomi Pad 5 yerine daha güncel bir tablet satın almak daha mantıklıdır. Örneğin 2023 yılında satışa sunulan Xiaomi Pad 6 modelini satın alabilirsiniz.

Tercih edilebilecek tabletler arasında 6.099 TL fiyata sahip Xiaomi Redmi Pad SE, 13.999 TL fiyata satılan Samsung Galaxy Tab S9 FE, 11.499 bin TL fiyat etiketine sahip Huawei Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition, 4.499 TL fiyata sahip Huawei MatePad SE ve daha birçok model mevcut.

Bu rehberde Xiaomi Pad 5 2023'te alınır mı sorusu dahil bazı soruları cevapladık. Rehberde yer alan tabletlerin fiyatları zaman içerisinde değişebilir. Xiaomi tarafından piyasaya sürülen tablet ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.