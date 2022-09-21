Üniversite Tercih Etmeden Önce Bilmeniz Gerekenler

Üniversite tercih etmek isteyenler, birçok üniversite arasında kalmakta ve tercih sırasında nasıl bir sıralama yapabileceğini bilememektedir. Biz de sizler için üniversite tercih etmek isteyenlere nasıl bir yol izleyiceğiniz hakkında birkaç öneride bulunacağız. Gelin birlikte üniversite tercihi yaparken nelere dikkat etmeliyim sorusuna cevap verelim.

Üniversite Tercih Ederken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Ölü tercih yapmamaya;

Sadece şehir için farklı bölümler yazmamaya;

Tercih edeceğiniz bölümün fâliyetlerine;

Tercih edeceğiniz üniversitenin size verdiği imkanlara;

Yaşayacağınız şehrin imkanlarına;

Bölüm hocalarına bakmak;

Yukarıdaki maddeler üniversite tercihi için oldukça önemlidir.

Ölür Tercih Yapmama

Ölü tercih üniversite öğrenci adaylarının tercih döneminde en büyük yaptığı hatalardan biridir. Ölü tercih nedir diye kısaca cevap vermek gerekirse istediğiniz bir okulun önüne daha yüksek sıralamada olan bir üniversite, bölüm yazmaktır.

Eğer zaten gelmez diye düşünüyorsanız büyük bir yanılgıya düşebilirsiniz. Çünkü daha yüksek sıralamada olan bir bölümün gelme ihtimali çok yüksektir.

Örneğin: Sizin sıralamanız 80 bin ve "A" üniversitesi en son 100 bin sıralama ile kapatmış, "B" üniversitesi ise 130 bin sıralama ile kapatmış. Eğer siz "B" üniversitesi'ni "A" üniversitesi'nin önüne yazarsanız, çok büyük ihtimalle "A" Üniversitesi değil "B" üniversitesini kazanacaksınız. Bu nedenle ölü tercih yapmamaya dikkat etmeniz gerekir.

Sadece Şehir için Farklı Bölümler Yazmamaya

Üniversite tercih edenlerin en büyük yaptığı hatalardan biri de kendi istediği bölüm dışında sadece sevdiği şehri kazanmak için farklı bölümler yazmayı tercih etmektedir. Fakat, bu durumda ilerleyen yıllarda kişi fark edecektir ki sevmediği bölümde ve sevdiği bir şehirde okuyacaktır ve büyük oranda keşke tercih döneminde şehre öncelik vermeseydim diyecektir.

Tercih Edeceğiniz Bölümün Fâliyetlerine

Seçeceğiniz bölüm birçok üniversitede bulunmaktadır. Ancak, bu üniversiteler arasında bir tercih yapmak istiyorsanız o bölümün sayfasına girip bir faaliyet gerçekleştiriyor mu, sosyal medya hesapları aktif mi ve öğrenciler eğitim'den memnun mu? Gibi sorulara cevap aramalısınız. Eğer bu sorulara verilen cevaplar sizi tatmin etmiyorsa seçtiğiniz üniversitede sıkıntı yaşayabilirsiniz

Tercih Edeceğiniz Üniversitenin Size Verdiği İmkanlara

Tercih yaparken en önemli şeylerden biri de üniversitenin size verdiği imkanlardır. Eğer üniversiteniz yarışmalar düzenlemiyorsa, tiyatro, bilim gibi birçok etkinliği gerçekleştirmeyorsa sadece diploma veriyorsa, kendinizi gerçekleştirmek adına ilerleyen dönemlerde bu üniversiteleri pek de yararlı bulamayacaksınız.

Bu nedenle üniversitenin sayfasına girip yapılan etkinliklere sosyal faaliyetlere bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Son olarak Erasmus, Farabi gibi öğrenci değişim programlarının olduğu üniversitelere göz atmanızı tavsiye ederiz. Çünkü üniversitenin katacağı en büyük faydalardan biri de öğrenci değişim programlarıdır.

Yaşayacağınız Şehrin İmkanlarına

Sadece üniversite değil, üniversitenin bulunduğu şehirde sosyal aktiviteleri de göz önüne almalısınız. Bu sayede kendinizi geliştirmek adına birçok imkan bulabilirsiniz.

Bölüm Hocalarına Bakmak

Üniversite tercihi yaparken en dikkat edilmesi gereken konulardan biri de bölüm hocalarının daha önce yayınladığı akademik makaleler veya uygulamalı dersler oldukça önemlidir. Eğer bölüm hocaları yeteri kadar eğitim vermezse üniversite tercih ettiğinizde büyük ihtimal pişman olabilirsiniz.

Bu içeriğimizde üniversite tercih ederken dikkat edilmesi gerekenler hakkında kısaca bilgilendirme yaptık. Sizler üniversite tercih ederken nelere dikkat ediyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.