Programlama İle İlgili Doğru Bilinen 8 Büyük Yanlış

Programlama sanatını çevreleyen envaitürlü yanılsama ve mit vardır. İnsanların çoğu programlama işini sadece çok yetenekli olanların, meraklıların ya da matematiğe eğilimli olanların başarabildiğini ve hatalara asla toleransın gösterilmediğini düşünüyor.

Bu yazıda, bir programcı olma hakkındaki yanlış anlamaları saptayacak, inceleyecek ve düzelteceğiz. Programlamanın kendileri için bir kariyer yolu olup olmadığını merak edenler için bir rahatlama kaynağı olarak hizmet vereceğiz.

1. Programlama Dillerini Öğrenmek İçin Matematikte Usta Olmam Gerekiyor

Matematik ve programlama arasındaki ilişki, insanların kafasını karıştırıyor. Kodlamaya bir merakı olan insanlar, programlama ile matematik arasında bir ilişkinin olup olmadığının cevabını verecek “evet” ya da “hayır” kelimelerini duymak istiyorlar. Matematik ve programlama arasında bir ilişki vardır ama genellikle ihtiyaç duyulmaz. Bir programcı, zamanının çoğunu matematik formüllerini yazarak değil kod yazarak harcar. Matematik bilgileriniz, programlama becerilerinizle doğrudan orantılı değildir.

Matematiğe ve algoritmaya dayalı problemleri çözme konusunda temel cebire ihtiyacınız var fakat bu gibi problemleri çözmenize yardımcı olmak için doğrudan kodunuza uygulayabileceğiniz eklentilerin olduğunu unutmamalısınız.

Gelişmiş matematiksel hesaplamalar, fizik veya bilgisayar grafikleri gerektiren bir şeyler oluşturmak için kesinlikle bazı matematik bilgilerinize hâkim olmanız gerekir ancak endişelenmenize gerek yok, sektörde tonlarca fizik ve grafik çözümü var.

2. Deha Olmalıyım

IQ seviyenizin 160 ya da 90 olması fark etmiyor. Programlama, biyolojik faktörlerle ilişkili değildir. IQ seviyenizi belirlemek için bazı testler yaptıysanız, ne yapmaktan hoşlandığınızı ya da sadece bir test puanına dayanarak ne kadar uzağa gidebileceğinizi öğrenmenin çok düşük bir ihtimal olduğunu bilmeniz gerekir.

Önemli olan büyük işler başarmak değildir. İşlerin tekrar tekrar başarısızlıkla sonuçlanması ve hatalarınızdan ders çıkarmanız önemlidir. Bu aşamalardan hemen her programcı geçer.

Nasıl iletişim kurulacağını bilen her insan programlama öğrenebilir çünkü programlama, kendi dil ve kelime bilgisine sahip bir dildir ve varlığının gayesi, her insana yapıldığı gibi, belli bir amacı ya da eylemi tamamlamak için makine ile iletişim kurmanıza yardımcı olmaktır.

3. Programlama Öğrenmek İçin Üniversite Okumak Gerekir

Kodlama becerinizi en üst düzeye çıkarabilmeniz için yolunuzda size kılavuzluk etmek için gerçek bir ustaya ihtiyacınız olduğunu söylerler. Programlamaya dair derin bir hevesiniz varsa internet sayesinde üniversite okumadan nazik ve uzman programcılardan nasıl kodlama yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Codecademy gibi etkileşimli öğrenme sitelerinde yeni bir kurs seçin ya da bünyesinde hem metin hem de video formatlarında açıklamalar içeren Nettuts+ gibi internet sitelerinde yer alan öğretici içerikleri kontrol edin. Bir sorununuz var ve doğrudan bir cevap mı istiyorsunuz? Stack Overflow ve Stackexchange, bu sorunları çözmenizde sizin en iyi arkadaşınız olacaktır.

Üniversitelerin size hiçbir bilgi katmadığını söylemiyoruz. Seçtiğiniz yol ne olursa olsun, kendi kendinize öğrenme yeteneğinizi geliştirmeniz en iyisidir çünkü programlama, çoğu endüstriden farklı olarak her zaman çok hızlı bir şekilde gelişmektedir ve devam edip etmeyeceğinizi sadece siz belirleyebilirsiniz.

4. Programlama Dillerini Öğrenmek İçin Yetişkin Olunmalı

Ebeveynler, çocuklarınızın programlama dillerini öğrenmelerinin önüne geçmek için lütfen yaşlarını bir bahane olarak kullanmayın. Programlama öğrenmenin bir yaşı yoktur.

Öğrenme modelinde çocuklar ile yetişkinler arasında bir fark vardır. Çocuklar, görsel algılarının daha gelişmiş olması nedeniyle daha çok görsel bir şekilde öğrenmelidir. Scratch ve Alice, çocukların görsel olarak programlama öğrenmesi için mükemmel bir seçimdir.

5. Sadece En İyi Dil Öğrenilmeli

En iyi programlama dili? Bu biraz yanıltıcıdır çünkü öğrenmeniz için en iyi dil, iş ya da çalışma için mevcut amacınıza yönelik en uygun olandır. Başka bir deyişle, en iyi programlama dili yoktur, önemli olan onunla ne yapmak istediğinizdir.

6. Programlama Dili Öğrenmek ve Ustalaşmak Sadece Haftalar Alır

Bu efsaneye inanmayın. Bir hevesle programlama serüvenine atılan gençler, kısa bir süre içinde bir programlama öğrenebileceğini zannediyorlar fakat geçen kısa bir sürenin sonunda, sadece haftalar içinde bir MMORPG oluşturulamayacağını öğrenerek büyük bir hayal kırıklığı ile programlamayı bırakıyor ve kendilerini yeteneksiz olarak etiketliyorlar.

Programlama öğrenmek için haftalarınızı harcayabilirsiniz fakat programlamada ustalaşmak yıllarınızı alır. Programlama tıpkı çizim gibi ilgi ve sabır gerektirir. Başlangıçta yaptıklarınızın çok azı işinize yarayabilir fakat pes etmeden ilerlerseniz nihayetinde iyi bir programcı olabilirsiniz. Her başarısızlıkta kendinizi çok daha iyi hissetmelisiniz çünkü ilerlemenin tek yolu budur.

7. O Kadar Çok Kod Yazamıyorum

Programlama ile yeni tanışan bir kişinin, bir internet sayfasının kaynak kodlarını görüntülediğinde gözlerinin alacağı hâli az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Çok korkutucu! 4000 satır kodun, kodlama ile daha önce hiçbir tanışmışlığı olmayan insanlar için ne kadar göz korkutucu olduğunu kestirebilirsiniz. Kodlara dikkat ettiğinizde, bunların sadece tekrarlayan ifadeler, yöntemler ve döngülerden oluşan bir kod yığını olduğunu göreceksiniz.

Programcılar çoğunlukla hem basit hem de karmaşık çözümler yapmak için başlangıçta ve ortalara doğru öğrendikleri şeyleri kullanırlar. Programlamaya alıştıktan sonra 10.000 satır kodun çocuk oyuncağı olduğunu hissedeceksiniz. Programlamanın oynadığınız oyunlar gibi çok hızlı bağımlılık yaptığını görmek sizi şaşırtacaktır.

8. Programlama Erkeklerin İşidir, Ben Bir Kadınım

Bu, listenin en büyük bahanesi olabilir çünkü tarihe baktığınızda büyük ve önemli işlerin aslında ilk olarak kadınlardan çıktığını göreceksiniz. Kadınlar, etkili programcı listelerinde her zaman en üst sıralarda yer aldılar. İşte size programlamanın önemli isimleri:

Ada Lovelace dünyadaki ilk programcıydı.

dünyadaki ilk programcıydı. Grace Murray Hopper , programlama dili için ilk derleyiciyi geliştirdi.

, programlama dili için ilk derleyiciyi geliştirdi. Adele Goldstine , dünyanın ilk elektronik dijital bilgisayarını yarattı.

, dünyanın ilk elektronik dijital bilgisayarını yarattı. Jean E. Sammet , FORTRAN’ın bir çeşidi olan FORMAC programlama dilini geliştirdi.

, FORTRAN’ın bir çeşidi olan FORMAC programlama dilini geliştirdi. Marissa Mayer, Google’daki en eski programcılardan biriydi.

Kadınların programlama alanındaki etkisi açıktır. Bu madde için şu örneği verebiliriz: Erkekler, parfüm endüstrisine karşı soğuktur çünkü kadınların ilgisi, erkeklerin ilgisine nazaran bu endüstride çok daha baskındır. Programlamada da erkekler baskın olduğu için kadın programcıların sayısı çok düşük bir oranda. Bu, sosyal ve ekonomik baskılar gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır.

Kimsenin düşüncesinin sizi etkilemesine izin vermemeli, ulaşmak istediğiniz hedefe doğrudan ilerlemelisiniz.