Yazma korumalı disk hatası nasıl çözülür? Bu yazıda bilgisayar kullanıcılarının zaman zaman karşı karşıya kaldığı can sıkıcıyı hatanın nasıl düzeltileceğini açıkladık. Rehberde yer alan yöntemleri uygulayarak söz konusu problemi çözüme kavuşturabilirsiniz.

Bazen bazı USB bellekler, bilgisayara takıldığında çok sinir bozucu bir hata verir. Bu problem nedeni ile maalesef USB belleği düzgün bir şekilde kullanabilmek mümkün olmaz. Bu hatanın ortaya çıkmasında pek çok faktör etkili olabilir.

USB belleklerde meydana gelen sorunu çözebilmek için uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler sayesinde karşılaştığınız problemi düzeltebilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki çözüm yöntemlerini deneyebilirsiniz.

Yazma Korumalı Disk Hatası Nasıl Çözülür?

Virüs taraması yapın.

USB belleğin üzerindeki anahtarı kontrol edin.

USB belleğin kullanılabilir alanına bakın.

Kayıt Defteri Düzenleyicisi’nde değişiklik yapın.

Komut İstemcisi’ni kullanın.

Yukarıda USB belleklerde ortaya çıkan sorun için çeşitli çözüm yöntemleri yer alıyor. Bu yöntemleri nasıl uygulayabileceğinize aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Virüs Taraması Yapın

Başkasına ait olan veya daha önce farklı bir bilgisayarda kullanılmış olan bir USB belleği bilgisayarınıza taktığınızda virüs taraması gerçekleştirmelisiniz. Eğer zorunda değilseniz belleği bilgisayarınıza takmamak çok daha güvenli.

Kötü amaçlı yazılımlar genellikle USB belleği saçma sapan dosyalar ile doldurur. Bu, USB belleğin söz konusu hata mesajı vermesine neden olabilir. Bilgisayarınızda yüklü olan anti virüs programında USB bellek takıldığında otomatik olarak taratılması gibi bir seçenek varsa etkinleştirebilirsiniz.

Söz konusu seçenek yoksa Windows Gezgini üzerinden USB sürücüsünü görüntüleyebilir ve sürücünün üzerine sağ tıklayarak virüs taramasını gerçekleştirebilirsiniz. Tarama işlemi tamamlandığında virüsler tespit edilir ve temizlenir.

2. USB Belleğin Üzerindeki Anahtarı Kontrol Edin

Bazı USB belleklerin ortasında bir anahtar yer alır. Bu anahtar, cihazı yazma koruması moduna geçirir. Cihaz, cebinizdeyken veya bilgisayarınızda bir şeye takılmış olabilir ve bunun sonucunda söz konusu mod aktif hale gelebilir. Dolayısıyla eğer belleğin üzerinde böyle bir anahtar varsa yazma koruması modunun kapalı olduğundan emin olun.

3. USB Belleğin Kullanılabilir Alanına Bakın

Masaüstündeki "Bu Bilgisayar" simgesine çift tıklayın.

USB sürücüsüne sağ tıklayın.

"Özellikler" seçeneğini seçin.

USB bellek doluysa yazma korumalı disk sorunu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sebepten ötürü bellekte boş alanın olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun için ilk önce masaüstünde yer alan Bu Bilgisayar simgesine çift tıklamanız gerekiyor. Eğer masaüstünde böyle bir simge yoksa arama butonu üzerinden erişebilirsiniz.

Bu Bilgisayar penceresini açtıktan sonra bilgisayarınızda yer alan sürücüleri görüntüleyeceksiniz. Sürücüler içerisinden USB belleğin sürücüsüne sağ tıklayın. Bu işlemin ardından bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Özellikler" seçeneğini seçin.

4. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’nde Değişiklik Yapın

"Windows + R" kısayolunu kullanın.

Çalıştır penceresine "regedit" yazın.

Enter tuşuna basın.

HKEY_LOCAL_MACHINE tıklayın.

SYSTEM’e girin.

CurrentControlSet’i görüntüleyin.

Control’e girin.

StorageDevicePolicies’i açın.

Sağ taraftaki WriteProtection’a sağ tıklayıp değeri 0 yapın.

Tamam butonuna basın.

"Windows + R" klavye kısayolunu kullanarak Çalıştır penceresini açın. Açılan pencere üzerinden regedit yazmanız ve hemen ardından Enter tuşuna basmanız gerekiyor. Böylelikle Kayıt Defteri Düzenleyicisi aracını açmış olacaksınız.

Açılan Kayıt Defteri penceresinin sol bölmesinde yer alan sekmelerden sırasıyla HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > StorageDevicePolicies adımlarını izleyin.

Sağ tarafta yer alan bölümdeki WriteProtection değerine sağ tıklayıp değiştirmeniz gerekiyor. Değeri 0 (sıfır) yapmalısınız. Bu işlemin ardından "Tamam" butonuna tıklayarak işlemi kaydedin. Daha sonra USB belleğinizi sorunsuz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Not 1: Yukarıda belirttiğimiz adımları izlerken StorageDevicePolicies dosyası yoksa elle kendiniz oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz klasöre tıkladıktan sonra sağ taraftaki pencereye sağ tıklayıp Yeni > DWORD Değeri adımlarını izleyip WriteProtection adında değer oluşturup, değer verisini sıfır yapmanız gerekiyor.

Not 2: Yukarıdaki adımlarla uğraşmak istemiyorsanız aşağıdaki komutları boş bir not defteri dosyasına yapıştırdıktan sonra Dosya > Farklı Kaydet adımlarını izleyip, dosya adını USB.reg olarak kaydedip, çalıştırabilirsiniz.

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies] "WriteProtect"=dword:00000000

5. Komut İstemcisi’ni Kullanın

Görev Çubuğu’ndaki arama butonuna tıklayın.

Kutucuğa "Komut İstemcisi" yazın.

Yazılımı yönetici olarak çalıştırın.

USB belleği bilgisayarınıza takın.

"DISKPART" yazın ve Enter tuşuna basın.

"list disk" yazın ve Enter tuşuna basın.

Listeden USB belleğinizi gördükten sonra "select disk 1" yazıp Enter’a basın.

"attributes disk" yazın ve Enter’a basın.

"attributes disk clear readonly" yazın ve Enter tuşuna basın.

Bu yöntemi uygulamak için ilk olarak Görev Çubuğu’nda yer alan arama butonuna tıklamanız gerekiyor. Ardından açılan kutucuğa Komut İstemcisi yazın. Arama sonuçlarından söz konusu yazılımı yönetici olarak çalıştırın.

Hata ile karşı karşıya kalmanıza neden olan USB belleği bilgisayarınıza takın. Belleği taktıktan sonra Komut İstemcisi penceresine sırası ile çeşitli komutlar yazmanız gerekiyor. "DISKPART" yazın ve hemen ardından Enter tuşuna basın.

"lisk disk" yazın ve ardından Enter’a basın. Açılan liste üzerinden USB belleğinizi gördükten sonra "select disk 1" (disk 1 kısmında kendi bilgisayarınızda gördüğünüz değeri girmelisiniz.) yazıp Enter tuşuna basmalısınız.

Daha sonra diskin yazma korumalı olup olmadığını öğrenmek için "attributes disk" yazın ve ardından Enter tuşuna basın. Bu komut tamamen kontrol amaçlı. Uygulama esnasında herhangi bir hata ile karşılaşırsanız sonraki adıma geçebilirsiniz.

Son olarak "attributes disk clear readonly" yazıp Enter tuşuna bastıktan sonra artık USB diskinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.