400.000 Lego ile Gerçek Boyutlu Lamborghini Hazırlandı

Gerçek boyutlu bir Lamborghini Sián FKP 37'ye bütçeniz el vermiyorsa Lego Lamborghini ile tanışma vaktiniz gelmiş olabilir. Bu Lego Lamborghini, eksiksiz bir iç tasarımla birlikte yaklaşık 9000 saatte hazırlandı.

Lamborghini hibrit motorlu Sián FKP 37 süper otomobilinin tam ölçekli, gerçek boyutlu bir Lego versiyonu olsa satın almak ister miydiniz? Lego tasarımcıları ile ortaklaşa oluşturulan tek seferlik yaratım, montajı yaklaşık 9000 saat süren bir işçiliğin ürünü ve 400.000'den fazla Lego Technic parçası içeriyor.

Lego Lamborghini gerçekçi tasarımıyla göz kamaştırıyor

Lego'nun Lamborghini Sián FKP 37 kitini tanıtmayı amaçlayan bu yeni tam boyutlu model, araç için özellikle sıfırdan kalıplanmış 20'si de dahil olmak üzere 154 farklı Lego parçası kullanılarak inşa edildi. 16,3 fit uzunluğunda, 6,9 fit genişliğinde ve 3,7 fit yüksekliğindeki boyutları, gerçek otomobilin milimetresine kadar aynı.

Ancak farklı olan tek şey ağırlık. Lego Sián, 2.200 kg ile Top Gear'a göre şu ana kadar üretilmiş en ağır Lamborghini olarak öne çıkıyor.

Lego'nun parlak yeşil gövdesi, Lamborghini'nin altıgen ağırlıklı tasarım diline işaret ediyor. Birbirine bağlı altıgen Lego parçalarından oluşan koleksiyondan hazırlanan bu model, Lamborghini'ye göre, boya efektli UV renkli kaplamaya sahip ilk tam boyutlu Lego seti.

Bu aracın belki de en havalı kısmı iç bölmesi olabilir. Dış tasarımı çok detaylı bir şekilde yansıtmanın yanı sıra, tasarımcılar aynı tasarım bütünlüğünü bu bölmeye de yerleştiriyor. Lego tasarımcıları, kabin bölgesinde gerçekçi bir gösterge tablosu, gösterge paneli, orta bölmede yönetim konsolu ve direksiyon simidi oluşturdu.

154 farklı Lego Technic parçasını içeren Lamborghini Sián FKP 37, tamamen Lego Technic ile yapılmış fonksiyonel far ve stop lambalarına da sahip. Etkileyici modeli Lego'nun web sitesinde sanal bir tura katılarak inceleyebilirsiniz.

Lego'nun neden tam boyutlu bir Lamborghini inşa etmeye binlerce saat ayırmaya karar verdiğini merak ediyor olabilirsiniz. Şirket henüz bununla ilgili kesin bir açıklama yapmasa da, Lego tasarımcılarının "meydan okumayı sevdiği" aktarıldı.

Bir sonraki tam boyutlu Lego tasarımını hangi arabada görmek istersiniz? C8 Corvette veya Ford Shelby Mustang GT500'ün Lego ile yapıldığını görmek fena olmaz gibi duruyor. Aşağıdaki yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bize bildirmeyi unutmayın.