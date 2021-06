400.000 Lego ile Gerçek Boyutlu Lamborghini Hazırlandı

Gerçek boyutlu bir Lamborghini Sián FKP 37'ye bütçeniz el vermiyorsa Lego Lamborghini ile tanışma vaktiniz gelmiş olabilir. Bu Lego Lamborghini, eksiksiz bir iç tasarımla birlikte yaklaşık 9000 saatte hazırlandı.

Lamborghini hibrit motorlu Sián FKP 37 süper otomobilinin tam ölçekli, gerçek boyutlu bir Lego versiyonu olsa satın almak ister miydiniz? Lego tasarımcıları ile ortaklaşa oluşturulan tek seferlik yaratım, montajı yaklaşık 9000 saat süren bir işçiliğin ürünü ve 400.000'den fazla Lego Technic parçası içeriyor.

Lego'nun Lamborghini Sián FKP 37 kitini tanıtmayı amaçlayan bu yeni tam boyutlu model, araç için özellikle sıfırdan kalıplanmış 20'si de dahil olmak üzere 154 farklı Lego parçası kullanılarak inşa edildi. 16,3 fit uzunluğunda, 6,9 fit genişliğinde ve 3,7 fit yüksekliğindeki boyutları, gerçek otomobilin milimetresine kadar aynı.

Ancak farklı olan tek şey ağırlık. Lego Sián, 2.200 kg ile Top Gear'a göre şu ana kadar üretilmiş en ağır Lamborghini olarak öne çıkıyor.

Lego'nun parlak yeşil gövdesi, Lamborghini'nin altıgen ağırlıklı tasarım diline işaret ediyor. Birbirine bağlı altıgen Lego parçalarından oluşan koleksiyondan hazırlanan bu model, Lamborghini'ye göre, boya efektli UV renkli kaplamaya sahip ilk tam boyutlu Lego seti.

400,000 LEGO Technic pieces. 8660 hours. One incredible build.

