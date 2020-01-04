YouTube İzlenme Oranınızı Artırmanın 3 Yolu

Bir YouTube kanalınız mı var? İzleyicilerinizin videolarınızı izleme süresini artırmanın yollarını mı arıyorsunuz? YouTube videolarınıza hem format değişikliği hem de birkaç ince ayar yapmanız, kanalınızın görüntüleme sayısını artıracak ve daha uzun izlenme oranları verecektir.

Bu makalede, YouTube izlenme sürenizi artırmanın 3 yolunu bulacaksınız

YouTube İzlenme Süresi Nedir?

Toplam görüntüleme sayısı Ekim 2012’den önce YouTube’un video sıralamalarında en önemli faktörlerden biriydi ancak YouTube’un algoritmasındaki değişiklik ile görüntülenme sayısı, izlenme süresi ile yer değiştirdi.

İzlenme süresi, izleyicilerin videolarınızı izlemek için harcadıkları toplam süreye denir. YouTube, kanalınızı videolarınızın izlenme süresinin artmasıyla tanıtması olasıdır. Bu sayede daha fazla görüntüleme alabilirsiniz.

1. Oynatma Listeleri

YouTube videolarınız için oynatma listeleri oluşturmak, potansiyel izleyicilerin izledikleri bir videonuzun formatında daha fazla videoya ulaşmasını sağlar. İçeriklerinizi kategorize etmek, izlenme sürenizi artıracağı için YouTube’da daha yüksek bir sıralama almanızı sağlar.

2. Başlıklar ve Küçük Fotoğraflar

Videolarınızın başlığı ve kapak için seçtiğiniz küçük fotoğraf, görüntülenme oranınızı ve sıralamanızı önemli ölçüde etkiler. İzleyicilerin videonuza tıklamaları ve videonuzun içeriği hakkında ön bilgi verebilmesi için önemli bir unsurdur.

Seçtiğiniz fotoğrafın videonuzun içeriğini doğruca yansıtan bir fotoğraf olduğundan emin olun. İzleyiciler tıkladıklarında karşılarına ne çıkacağını böylece tahmin edebilecektir. İzleyicileri sadece görüntüleme kazanmak için videonuza çekmek yanlıştır çünkü hayal kırıklığına uğrayan bir izleyicinin videonuzu izlemeye devam etmesi için hiçbir neden yoktur.

Fotoğrafın hem mobil hem de masaüstü kullanıcıları için uyumlu olduğundan emin olun.

İzleyicileri tıklamaya ve daha fazlasını görmeye zorlayacak bir fotoğraf tasarlayın.

İlk 10-15 saniyede kayda değer bir düşüş gözlemlerseniz, videonuzun başlığı ve küçük fotoğrafı istenilen beklentiyi karşılamıyor olabilir.

3. Önerilen Anahtar Kelimeler

YouTube anahtar kelimelerini hedeflemek, izleyicilerin rakipleriniz yerine sizi izlemesine yardımcı olabilir.

Anahtar kelimeleri tanımlamanın bir yolu, YouTube’un öneri özelliğinden yararlanmaktır. YouTube arama kutusuna hedef kitlenizin ilgilendiğini bildiğiniz bir kelimeyi yazın ve YouTube’un önerileren arama sonuçlarını not edin. Bunlar rastgele öneriler değil, kullanıcıların görmek istedikleridir. Bu önerileri videolarınız için konu olarak kullanabilirsiniz.

Örneğin, “içerik pazarlaması” terimini esas alarak arama yaptığınızda, “yeni başlayanlar için içerik pazarlaması” gibi bir arama önerisi görebilirsiniz. Bunu videonuz için yeni bir konu olarak kullanabilirsiniz.